Еще три района Алтайского края откажутся от сельской власти

Они намерены получить статус муниципального округа

18 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Село / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Немецкий национальный, Зональный и Кулундинский районы собрались стать муниципальными округами (МО). Свои инициативы о переходе на одноуровневую модель управления они направили в краевое Заксобрание. На сессии АКЗС 27 марта депутаты АКЗС обсудят вопрос и, судя по опыту, сильно поспорят.

По закону именно на краевом уровне можно принять решение о переходе района в МО, однако рассмотрению в парламенте предшествует большая работа в самих районах: отказ от управления на уровне сел обсуждают в каждом муниципалитете. А потом и на районном уровне.

Во всех трех указанных районах в большинстве сел жители проголосовали "за", сообщил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

В Зональном районе решение о переходе на МО приняли на сессии 17 февраля, в Кулундинском районе – 26 февраля, в Немецком – 4 марта.

"Уже не раз подчеркивал, что в данном вопросе важно, чтобы инициатива о выборе той или иной модели управления исходила от территории. Представители всех трех муниципалитетов приглашены на сессию и выскажут свою позицию по поводу преобразований", – сказал Денис Голобородько.

Он и другие представители партии "Единая Россия" всегда поддерживают районы, вышедшие в АКЗС с такой инициативой. Однако есть и противники этой истории. Так, в КПРФ неоднократно заявляли, что переход на одноуровневую модель погубит села.

Напомним, муниципальный округ отличается от района двумя основными моментами. Во-первых, при МО упраздняются бюджеты всех сельских администраций, в округе остается одна общая казна, отвечают за которую власти округа. Во-вторых, упраздняются сельские советы, там не остается ни собственно администрации (а только представители округа), ни депутатских собраний. В селах перестают проводить выборы.

За такой уход власти из сел коммунисты и критикуют реформу. Впрочем, каждый раз при рассмотрении вопроса в АКЗС они остаются в меньшинстве.

Ранее на МО перешли Залесовский, Славгородский, Суетский, Чарышский, Змеиногорский, Солонешенский районы. На очереди еще несколько районов.