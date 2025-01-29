Решают сами. В алтайском парламенте прокомментировали переход районов на округа
В ближайшее время на новую форму управления перейдет Солонешенский район
29 января 2025, 16:55, ИА Амител
Еще один район Алтайского края переходит на новую модель местного самоуправления: муниципальным округом скоро станет Солонешенский район. И это решение местные власти и жители приняли сами, прокомментировал заместитель председателя регионального Заксобрания, глава комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. Этот вопрос обсудили на заседании комитета 29 января. А уже в четверг, 30 января, инициативу вынесут на голосование всем депутатам АКЗС.
По словам Дениса Голобородько, парламент одобряет подобные предложения, когда с ним выступает сам муниципалитет.
"С самого начала процесса образования округов мы неизменно говорим: инициатива о переходе на одноуровневую систему управления должна исходить от территории. Многие муниципалитеты делают выбор в пользу округа, несмотря на разные опасения, считая эту систему наиболее приемлемой для себя. Один из вопросов январской сессии – законопроект об образовании муниципального округа в Солонешенском районе. Это решение было одобрено жителями на публичных слушаниях в ноябре", – отметил политик.
Если АКЗС поддержит инициативу, то в крае появится шестой муниципальный округ. Еще десять районов сейчас рассматривают возможность перехода на одноуровневую систему. Но не всегда территория выбирает новый формат работы. Например, в Ельцовском районе жители высказались против, и вопрос закрыли. Что еще раз подчеркивает тот факт, что решение принимают на местах, уверен Голобородько.
Этот этап муниципальной реформы стартовал в крае в 2021 году, тогда как раз приняли закон об общих принципах организации публичной власти. Первым МО стал Залесовский район.
"Новый виток дискуссии придала недавняя федеральная новость: в Госдуме предлагают дать регионам право самим выбирать модель местного самоуправления – сохранить действующую или перейти на одноуровневую. На мой взгляд, основное в данном законе – не изменение модели управления и упразднение одного из уровней муниципальной власти, а систематизация полномочий органов местного самоуправления", – считает Денис Голобородько.
У модели есть особенности, поэтому она подходит не всем районам. Из плюсов он отметил изменение управленческой модели, консолидацию финансовых и кадровых ресурсов, повышение ответственности депутатов и глав перед жителями и контрольными органами.
"Не стоит политизировать процесс выбора системы в территории. Это, скорее, вопрос повышения эффективности административного и финансового управления территорией. Зачастую мы либо упорядочиваем полномочия, либо, образно выражаясь, распыляем ответственность и ресурсы между уровнями власти. А решать, какая модель ближе, – территориям", – призвал Голобородько.
Как ранее писал amic.ru, муниципальный округ отличается от района тремя главными моментами: упразднение местных бюджетов, местной системы управления и депутатских советов. Все переводится на уровень районной власти. Как правило, на МО переходят небольшие и небогатые районы.
18:04:25 29-01-2025
ОМСУ в агонии, квалифицированные кадры постепенно уходят. Работа в администрации непривлекательна, низкооплачиваемых.
06:41:57 30-01-2025
А вы друзья, как ни садитесь...
07:28:25 30-01-2025
на околотки нужно переходить, заживем сразу.
10:23:11 30-01-2025
решают сами, поэтому на них так давят?)
11:01:42 30-01-2025
решают депутаты, а не население. Население против реформы