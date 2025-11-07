Как алтайские коммунисты отпразднуют годовщину Октябрьской революции в 2025 году?

Ранее коммунистам не согласовали митинг в центре Бийска и шествие в Барнауле на годовщину революции

Митинг КПРФ в Барнауле / Фото: amic.ru

7 ноября 2025 года коммунисты отмечают 108-ю годовщину Октябрьской революции в России. Алтайские "красные" этот день не пропустят. КПРФ проведет три митинга в крупных городах края, а "Коммунисты России" ограничатся возложением цветов и праздничным мероприятием в горкоме партии. Подробнее – в материале amic.ru.

Барнаул

В Барнауле КПРФ проведет праздничный митинг на площади Советов, который начнется в 17:30. При этом в краевой столице партия намеревалась организовать еще и демонстрацию. Коммунисты хотели пройти от площади Октября до площади Советов и только после этого помитинговать у памятника Владимиру Ленину. Однако в итоге демонстрацию отменили "под предлогом заботы о транспортной безопасности".

«Предложенный маршрут от площади Октября до площади Советов властям не понравился, потому что он идет вдоль проспекта Ленина, где высокоинтенсивное движение транспортных средств. То же самое на прилегающих улицах – Брестской, Союза Республик, Молодежной. Также время нашего прохода (с 17:00 до 17:30) приходится на час пик, когда образуются пробки», – отметили в КПРФ.

А вот "Коммунисты России" ограничились возложением цветов к барнаульскому мемориалу "От борющихся павшим борцам за социализм", акцию они провели днем 6 ноября. А 7 ноября в горкоме партии состоится мероприятие для комсомольцев и членов организации, где коммунисты "в дружеской атмосфере" прочитают поздравительные речи, стихи, а также споют революционные песни, рассказала amic.ru первый секретарь алтайского краевого комитета партии "Коммунисты России" Юлия Гаазе.

Бийск

В Бийске сторонники КПРФ соберутся на площади у ДК Льнокомбината в 11 часов утра, сообщает телеграм-канал бийского отделения партии. Коммунисты планируют обсуждать рост тарифов ЖКХ и цен на товары и услуги.

При этом бийские "красные" планировали собраться в центре города – либо на Петровском бульваре, либо в парке Леонида Гаркавого. На оба мероприятия они подали уведомления. На Петровском бульваре митинг не согласовали, так как 7 ноября там состоится патриотическая акция "Мы вместе", посвященная Дню народного единства. В парке Леонида Гаркавого 7 ноября должен пройти детско-юношеский патриотический квест.

Также цели митингов администрация посчитала "неточными", рассказывал amic.ru первый секретарь горкома партии Владимир Балахнин. В итоге власти предложили КПРФ поменять цели мероприятия и провести его на окраине города, в районе Льнокомбината.

Рубцовск

В Рубцовске праздничный митинг состоится на набережной имени Николая Федоровича Петрова в 17:30, сообщает телеграм-канал "КПРФ Алтай official". Именно эту локацию коммунисты заявили изначально.