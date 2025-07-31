Власти Барнаула со второго раза не нашли желающих отремонтировать памятник Ленину
Заявку на участие в конкурсе снова никто не подал
31 июля 2025, 11:40, ИА Амител
Мэрия Барнаула со второго раза не нашла подрядчика, который отремонтирует памятник революционеру Владимиру Ленину (настоящая фамилия — Ульянов). Заявки от желающих принимались до 30 июля 2025 года, итоги лота подвели в эту же дату. В итоге заявку на участие в конкурсе никто не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Потенциальному подрядчику предлагали заплатить 636 тысяч рублей за ремонт скульптуры. За эти деньги компания-победитель должна была демонтировать монумент революционеру и отремонтировать его. А именно планировалось устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку и очистить скульптуру. Также исполнитель обязался убрать за собой весь мусор и не повредить газон. После всех работ подрядчику предстояло вернуть монумент на место.
Отметим, что в конце июня-начале июля власти Барнаула уже пытались найти подрядчика на ремонт памятника, однако тогда никто также не принял участие в конкурсе. Цена закупки была примерно той же — 637,3 тысячи рублей.
Сам памятник был установлен в 1967 году, архитектором был Виктор Казаринов, а скульптором — Исаак Бродский. Памятник сделан из бронзы, а постамент — из бетона, облицованного гранитными блоками. Памятник является объектом культурного наследия.
Напомним, что в 2025 году в Барнауле также планируют установить четырёхметровую женскую скульптуру, которая будет олицетворять реку Обь. Работы обойдутся в 5,9 млн рублей. Также в Барнауле собираются установить памятник писателю Фёдору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. В июне 2025 года мэрия искала подрядчика, который изготовит и установит памятник, однако определение поставщика было отменено. Вторую попытку найти подрядчика администрация города пока не предпринимала.
11:42:55 31-07-2025
ничего нет более постоянного, чем временное.
думаю умыкнут ильича.
по официальной причине, что оскудела земя алтайская умельцами-реставраторами ))
11:51:52 31-07-2025
Ча-ча-ча, ча-ча-ча -
"Прокатили" Ильича...
11:53:52 31-07-2025
И самое интересное: скульптура "Обь" стоит дороже. Может, её тудой заместо "кормильца" воткнуть?
12:01:06 31-07-2025
не ценят ленина в наше время
15:48:10 31-07-2025
серый (12:01:06 31-07-2025) не ценят ленина в наше время... боятся до сих пор
23:17:01 31-07-2025
Элен без ребят (15:48:10 31-07-2025) боятся до сих пор ... Чего там бояться? У него нет последователей. КПРФ находится на дотации госбюджета.
12:01:27 31-07-2025
Может просто поднять цену. Или решили деньги направить на памятник Оби.
12:03:45 31-07-2025
Вопрос же цены. По правилам если не находят подрядчика то нужно поднимать цену лота. При какой-то цене желающих отбоя не будет, будут в дверях плечами толкаться! )))))
12:22:52 31-07-2025
Гость (12:03:45 31-07-2025) Вопрос же цены. По правилам если не находят подрядчика то ну... Распил на реставрации памятника, видимо не предусмотрен, вот и не подымают.
23:19:06 31-07-2025
Гость (12:22:52 31-07-2025) Распил на реставрации памятника, видимо не предусмотрен, вот... Это как так? Реставрация памятника ли или здания предусматривает работы. Как вы в одном случае якобы пилите, а в другом не пилите?
12:11:51 31-07-2025
Признать аварийным и демонтировать, а там пусть Отмашкин себе на завод забирает
12:14:33 31-07-2025
Ждем очередного сеятеля вместо ильича.
12:17:28 31-07-2025
"636 тысяч рулей (понятно что рублей, ошибка в тексте) за ремонт скульптуры" - почему за ремонт надо платить? Пусть коммунисты за свои деньги скинутся и отремонтируют. Коммунисты же говорили что в будущем им деньги будут не нужны - ну вот и пусть прямо сейчас сдают на ремонт. Кто там в КПРФ на Алтае? Настала пора открыть ваши кошельки.
12:21:25 31-07-2025
Предлагаю скинуться на Ильича.
Есть у нас КПРФ или где?
12:51:56 31-07-2025
КПРФ! Отремонтируйте свой памятник своему Ильичу методом субботника!
Или сделайте надувную скульптуру, удобно будет надувать как и население в своё время.
12:59:12 31-07-2025
Нынешние ценности россиян - бабло... На памятник создателю великой страны ... . На колчаков, маннергеймов, ельциных и прочих уничтожителей страны единомышленники во власти бабла не жалеют.
13:15:05 31-07-2025
а зачем демонтировать, леса поставь и ремонтируй. Зачем туда сюда таскать, что за глупость
13:25:24 31-07-2025
странно (13:15:05 31-07-2025) а зачем демонтировать, леса поставь и ремонтируй. Зачем туда... Убрать с глаз долой, как раз логично, с т.з. нынешнего руководства. Потом напишут, что в процессе демонтажа/монтажа/ реставрации, памятник был поломан и не подлежит реконструкции... И вместо него поставят "усохшего" сеятеля и подросшую девочку. А если лесами закрыть, то весь процесс будет на глазах.
14:11:13 31-07-2025
Гость (13:25:24 31-07-2025) Убрать с глаз долой, как раз логично, с т.з. нынешнего руков... такие как вы советами бы замучали.
14:09:06 31-07-2025
Да снесите его и не мучайтсь!
14:09:58 31-07-2025
Что за бред с демонтажем? Ремонтировать надо на месте, это понятно всем. Тем более, что устранять трещины необходимо на постаменте. Сам памятник предполагается только чистить. В Москве постоянно моют все скульптуры, для этого нигде не снимают и уж тем более, не перемещают! Если барнаульская мэрия не знает, как сохраняют памятники, пусть проконсультируются в столице РФ. А то такое впечатление, что городским властям интересен в первую очередь опыт Киева и Одессы. Там уже много чего демонтировали. Безвозвратно.
14:14:35 31-07-2025
День за днем бегут года — Зори новых поколений.
Но никто и никогда Не забудет имя: Ленин.
Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне!
15:46:51 31-07-2025
а для Деринга с его уродливым памятником алкашу и игроку Достоевскиму, сразу деньги нашлись.
15:53:13 31-07-2025
Элен без ребят (15:46:51 31-07-2025) а для Деринга с его уродливым памятником алкашу и игроку До... С игроку понятно, а почему алкашу? Как раньше говорили: "Учите матчасть" Достоевский был упертым трезвенник.
15:54:24 31-07-2025
Ленин прежде всего террорист, так как в рамках закона он напал на государственный строй и уничтожил его. Поэтому поддерживаю ремонт памятника со снятием с постамента и дальнейшую утилизацию по причине критических разрушений.
15:56:31 31-07-2025
Это же шанс убрать Ленина (Ульянова), и заработать 636 тысяч. Берете деньги, нанимаете машину, снимаете Ленина, отвозите на склад и банкротите контору. У администрации больше никогда не найдется средств на его восстановление.
19:18:27 31-07-2025
ВКл. (15:56:31 31-07-2025) Это же шанс убрать Ленина (Ульянова), и заработать 636 тысяч... Климов, ты не на Окраине сейчас? Прямо адепт киевского режима, те так озабочены декоммунизацией и сносом памятников и ты с ними. Некультурный ты персонаж, Вадик! Если у тебя отсутствует художественный вкус, не можешь отличить произведение искусства, руководствуешься лишь политикой, то обрати внимание хотя бы на имена авторов. Погугли, узнай кто такие. Повысь свой уровень.
13:19:26 01-08-2025
Гость (19:18:27 31-07-2025) Климов, ты не на Окраине сейчас? Прямо адепт киевского режим... Хотите художественного, поставьте его во дворе музея, как произведение искусства и наслаждайтесь работой И. Бродского.
16:30:26 31-07-2025
Так надо обьявить сбор денег на реставрацию памятника Ленину и горожане скинутся на это. И сумма возможно которую соберут в итоге и за 5 миллионов перевалит. И экономия бюджета и действительно покажет народную любовь к вождю или нелюбовь если сбрасываться не станут
16:33:38 31-07-2025
Холмс (16:30:26 31-07-2025) Так надо обьявить сбор денег на реставрацию памятника Ленину... Так "сносители" к установке памятника никаким боком не притерлись. М.б. предложите им туалетную бумагу оплачивать за счет населения?
17:21:14 31-07-2025
Гость (16:33:38 31-07-2025) Так "сносители" к установке памятника никаким боком не прите... Значит,если к установке не притёрлись, то и ремонтировать его не нужно.
17:57:54 31-07-2025
Кхм... (17:21:14 31-07-2025) Значит,если к установке не притёрлись, то и ремонтировать ег... Каким ветром,вас передергивающих, сюда занесло? Вчера, бабуля-божий одуванчик, гульфики с хлястиками перепутала и Мало-Тобольскую с Сахарова. Сегодня, вы, поддерживаете словоблудие тех, кто про Ленина только на ютубе услышал. Причем "сносители" памятника и звездочки носили и другие значки с ВИЛ, но в установке памятника не принимали никакого участия...
22:54:46 31-07-2025
636 тысяч рублей. Они смеются? откуда такие цифры? С этой суммы ООО должна будет заплатить еще налоги. Кроме того рабочие должны заплатить налоги государству и бюджет края. Кроме того нужен материал, техника, топливо, зарплата руководителю, бухгалтеру. Рабочие должны месяц работать за 3 тысячи рублей после оплаты вышеперечисленного? Кто придумал эту сумму далеко не идот. До идиота ему еще учиться и учиться.