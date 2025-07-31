Власти Барнаула со второго раза не нашли желающих отремонтировать памятник Ленину

Заявку на участие в конкурсе снова никто не подал

31 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле/ Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула со второго раза не нашла подрядчика, который отремонтирует памятник революционеру Владимиру Ленину (настоящая фамилия — Ульянов). Заявки от желающих принимались до 30 июля 2025 года, итоги лота подвели в эту же дату. В итоге заявку на участие в конкурсе никто не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Потенциальному подрядчику предлагали заплатить 636 тысяч рублей за ремонт скульптуры. За эти деньги компания-победитель должна была демонтировать монумент революционеру и отремонтировать его. А именно планировалось устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку и очистить скульптуру. Также исполнитель обязался убрать за собой весь мусор и не повредить газон. После всех работ подрядчику предстояло вернуть монумент на место.

Отметим, что в конце июня-начале июля власти Барнаула уже пытались найти подрядчика на ремонт памятника, однако тогда никто также не принял участие в конкурсе. Цена закупки была примерно той же — 637,3 тысячи рублей.

Сам памятник был установлен в 1967 году, архитектором был Виктор Казаринов, а скульптором — Исаак Бродский. Памятник сделан из бронзы, а постамент — из бетона, облицованного гранитными блоками. Памятник является объектом культурного наследия.

Напомним, что в 2025 году в Барнауле также планируют установить четырёхметровую женскую скульптуру, которая будет олицетворять реку Обь. Работы обойдутся в 5,9 млн рублей. Также в Барнауле собираются установить памятник писателю Фёдору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. В июне 2025 года мэрия искала подрядчика, который изготовит и установит памятник, однако определение поставщика было отменено. Вторую попытку найти подрядчика администрация города пока не предпринимала.