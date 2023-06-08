Каким может стать парк им. Ленина, который победил в голосовании на благоустройство?

Парк имени Ленина будут благоустраивать в 2024 году

08 июня 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульский парк имени Ленина победил в голосовании на благоустройство общественных территорий, которое проводилось с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Парк будут реконструировать в 2024 году. Возможно, что на его полное обновление потребуется несколько лет – как в случае с "Юбилейным" и "Изумрудным". Пока проекта благоустройства парка нет, работы над ним начнутся уже скоро. Amic.ru спросил экспертов, чем барнаульцев привлек этот объект, почему они уже который год голосуют за парки и какой может стать эта территория.

Проект и несколько этапов благоустройства

Парк имени Ленина – это зелёная зона в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской и Островского. На сайте голосования 22.gorodsreda.ru он набрал 11,3 тысячи голосов, тогда как ближайший преследователь – Сиреневый бульвар – 8,2 тысячи "галочек".

На странице парка на сайте голосования сказано, что сейчас эта территория не обслуживается и пространство зелёной зоны не организовано. Многие деревья требуют ухода или же замены. В ходе благоустройства в парке планируют сделать новые тротуары, дорожки, установить освещение, снести аварийные и сухостойные деревья и посадить вместо них новые. Кроме того, проект предусматривает создание зон отдыха с установкой малых архитектурных форм, детских, спортивных и иных тематических площадок.

По словам депутата Барнаульской гордумы Сергея Струченко, который курировал эту территорию в голосовании, пока неизвестно, что именно появится в парке. Эскиза у него ещё нет – пока составлена очень предварительная и неполноценная концепция его благоустройства, которая будет меняться и совершенствоваться.

"Первое, что необходимо, – это пешеходные дорожки, велодорожки, обрезка или снос аварийных деревьев – по-другому никак. Дальше идёт наполнение парка малыми архитектурными формами, элементами детских площадок, чтобы мамочкам там можно было проводить время с детьми. Необходимы зоны, где можно просто гулять, чтобы не было посторонних шумов, нужна площадка для детей, для занятий спортом. Пока всё на начальном этапе разработки. Работа будет плановая с участием архитекторов, инициаторов проекта. Какой-либо конкретики у нас пока нет", – пояснил Струченко.

Неясно и сколько времени потребуется на объект. Струченко отметил, что в случае парка имени Ленина "существует вероятность нескольких этапов благоустройства".

О том же говорит и доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ Артём Малыгин, который не первый год работает с мэрией над благоустройством общественных территорий по нацпрограмме. Он отметил, что парк имени Ленина – сложный объект, который пересекается с Парком спорта и с "Лесной сказкой", поэтому его могут разбить на несколько этапов.





















































Парк имени Ленина в Барнауле/ Фото: amic.ru

По словам Малыгина, сначала должна появиться концепция, затем – эскизный проект, а уже потом администрация будет искать подрядчика на работы. Пока же планируется сделать "обязательный" перечень работ, без которого никуда. Это как раз и есть освещение, создание дорожек и озеленение.

"Это стандартный состав, необходимая инфраструктура парков. Если нужны изменения в планировке территории, мы включаем в проект воркаут-зону, спортивные объекты, площадку для выгула собак. Все это можно отнести к малым архитектурным формам. Это целый раздел. И когда предложение будет сформулировано, мы преподнесем проект в виде картинки общественности, главам районам и другим людям. Пока проекта благоустройства парка ни у кого нет, потому что обсуждений не было", – пояснил Малыгин.

На данный момент результаты голосования должны ещё согласовать "федералы", отметил Малыгин. Ведь процедура голосования официально не завершена, и должны быть оформлены все документы. Презентации общественности эскизов же можно ждать примерно в середине июля, отметил он.

Почему горожане выбрали парк имени Ленина?

По словам Сергея Струченко, барнаульцы выбрали парк имени Ленина, потому что эта территория пользуется спросом у жителей района. Рядом находятся оживлённые места – парк "Лесная сказка", Парк спорта и барнаульский зоопарк. Поэтому многие желали, чтобы территорию привели в порядок, объясняет Струченко.

"Фактически это такой комплекс. Можно прийти и получить в одном месте все услуги. Кто-то придёт, например, в зоопарк, и в дальнейшем они могут пойти просто погулять. Спрос тут очень большой, поэтому ничего удивительного, что люди за него проголосовали", – отметил депутат.

Большую роль сыграло и то, что в Индустриальном районе сейчас полноценных благоустроенных парков отдыха нет, отметил Данил Дегтярев. И создания такого парка хотели жители района, отметил он. Да и люди, неравнодушные к городу, уже давно грезили, чтобы парк имени Ленина привели в порядок, сказал историк.

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Андрей Атаджанов отмечает, что парк имени Ленина в этом году не имел конкурентов, так как был единственным "зелёным ядром" города, который попал в голосование. По его словам, остальные территории, которые были в списке, либо являлись слишком локальными, либо же не имели рекреационного назначения – как, например, Демидовская площадь.

"Крупные парки общегородские либо районные являются ядрами зелёного каркаса города. Мелкие скверики, аллеи, бульвары – это такие структурно дополнительные элементы. Парки же – основное звено, они формируют его. Поэтому парк Ленина является важным для всего города. Необходимо, чтобы мы его сохранили и благоустроили, и многие это понимали", – сказал Атаджанов.

Владислав Вакаев, как и Атаджанов, также считает, что территория была вне конкуренции, так как уже не первый год в городе существует тенденция на благоустройство парков. Так, за последние годы победителями голосования были парки "Изумрудный", "Юбилейный" и "Центральный". И парк имени Ленина только продолжил этот тренд.

"Интерес горожанина в том, что в Барнауле не хватает парков. И когда есть возможность привлечения серьезных федеральных средств на благоустройство территории, лучше это сделать на больших пространствах, чтобы они работали на большой поток людей. Как бы ни был ценен сквер или бульвар, они интересны для узкого круга людей, а парк важен для всех. Поэтому побеждать будут парки. Если будет включено в голосование территория парка за ТЦ "Европа", я уверен, что она победит", – подчеркнул Вакаев.

Чтобы побеждали локальные бульвары и скверы, в городе можно создать муниципальную программу благоустройства малых территорий, отметил Вакаев. Иначе же они всегда будут проигрывать крупным проектам, имеющим общегородской масштаб.

Парк имени Ленина в Барнауле/ Фото: amic.ru

Каким может стать парк?

Большинство экспертов видят парк тихой зоной отдыха и говорят, что главное там – провести качественное озеленение.

По словам Артёма Малыгина, уже ясно, что, скорее всего, в парке будет необходимо заменить старые аварийные деревья на новые. Но взамен каждого старого дерева будет посажено 2-3 свежих. Так положено по нормативам. Поэтому территория в итоге должна стать только зеленее.

"В парке Ленина очень много старых деревьев и поросли клёна. И если говорить о благоустройстве – безусловно, эти поросли и деревья после обследования будут удаляться. Если будут работы, геодезия, без потерь не обойдётся. Но любым проектом предусматривается высадка новых деревьев. Сейчас можно только посадить больше деревьев, а не меньше, чем было. Естественно, в парке в итоге будет больше деревьев, чем на данный момент. К тому же в парке есть аллеи, где полностью нарушены посадки деревьев. В первую очередь это всё восстановят и приведут в норму", – сказал Малыгин.

Архитектор Андрей Атаджанов уверен, что парк, по сути, является зеленым ядром города и поэтому акцент нужно сделать на "зелени" и на создании благоприятной среды для "тихих" прогулок. Однако Атаджанов считает, что в парк можно включить спортивные площадки, но так, чтобы они не мешали отдыхающим.

Руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев согласен с этим и считает, что в парке не надо строить какие-либо развлекательные объекты или пункты питания. За эти вещи будут отвечать находящиеся рядом Парк спорта и "Лесная сказка", объясняет он.

"Лесная сказка" и Парк спорта Смертина только выиграют от тихого пространства рядом. Посетители зеленой зоны придут в эти парки, чтобы покушать, развлечься. Будет хорошая коллаборация, хороший кластер разного типа отдыха. Главное – провести общественное проектирование, опрос, стратегическую сессию с привлечением основных заинтересантов в парке, представителей общественных организаций и бизнеса. Важно пригласить руководителей соседних парков и учреждений, провести экспертный опрос. Вместе можно как раз выработать хороший, классный проект", – отметил Вакаев.

Парк имени Ленина в Барнауле/ Фото: amic.ru

По словам руководителя "Изумрудного", в парке имени Ленина стоит благоустроить дорожки, сделать новое освещение, установить лавочки, урны, беседки, по возможности – спортивные, детские уголки и площадку для собак. Варианты размещения этих объектов рассмотрят специалисты, отметил он. Но после работ в парке обязательно появятся люди, отметил он.

"Там точно будет над чем работать. Но как показывает практика – появляется дорожка с освещением, лавочка, и следом появляются люди. Это эффект разбитых окон. Если у заброшенного здания есть одно разбитое окно, то обязательно появится второе, третье, четвёртое – и здание в итоге превратится в руину. Так и с парком, только наоборот. Если он заброшен, туда приходят сомнительные личности. Как только освещаешь пространство, кладёшь новый асфальт – они уходят, ведь там негде спрятаться, нет возможности для незаконных дел", – пояснил Владислав Вакаев.

Барнаульский историк Данил Дегтярев также отметил, что парк изначально создавался как огромная зелёная зона – от Малахова до Панфиловцев и по плану должен был оставаться таковым. Причем зелёный массив был естественным и не высаживался специально. На имеющейся базе планировали сделать парк культуры и отдыха с лавочками и освещением, но не успели. Поэтому "осталась зелёная зона в чистом виде", отметил Дегтярев.

Затем часть территории сократили и отдали под застройку, но парком эта площадка все еще остается, подчеркнул он. И единственный способ сохранить ее исторический вид – оставить парк зеленой зоной, облагородив его и превратив в тот самый парк культуры и отдыха, отметил Дегтярев.