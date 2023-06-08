Каким может стать парк им. Ленина, который победил в голосовании на благоустройство?
Парк имени Ленина будут благоустраивать в 2024 году
08 июня 2023, 08:15, Антон Дегтярев
Барнаульский парк имени Ленина победил в голосовании на благоустройство общественных территорий, которое проводилось с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Парк будут реконструировать в 2024 году. Возможно, что на его полное обновление потребуется несколько лет – как в случае с "Юбилейным" и "Изумрудным". Пока проекта благоустройства парка нет, работы над ним начнутся уже скоро. Amic.ru спросил экспертов, чем барнаульцев привлек этот объект, почему они уже который год голосуют за парки и какой может стать эта территория.
Проект и несколько этапов благоустройства
Парк имени Ленина – это зелёная зона в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской и Островского. На сайте голосования 22.gorodsreda.ru он набрал 11,3 тысячи голосов, тогда как ближайший преследователь – Сиреневый бульвар – 8,2 тысячи "галочек".
На странице парка на сайте голосования сказано, что сейчас эта территория не обслуживается и пространство зелёной зоны не организовано. Многие деревья требуют ухода или же замены. В ходе благоустройства в парке планируют сделать новые тротуары, дорожки, установить освещение, снести аварийные и сухостойные деревья и посадить вместо них новые. Кроме того, проект предусматривает создание зон отдыха с установкой малых архитектурных форм, детских, спортивных и иных тематических площадок.
По словам депутата Барнаульской гордумы Сергея Струченко, который курировал эту территорию в голосовании, пока неизвестно, что именно появится в парке. Эскиза у него ещё нет – пока составлена очень предварительная и неполноценная концепция его благоустройства, которая будет меняться и совершенствоваться.
"Первое, что необходимо, – это пешеходные дорожки, велодорожки, обрезка или снос аварийных деревьев – по-другому никак. Дальше идёт наполнение парка малыми архитектурными формами, элементами детских площадок, чтобы мамочкам там можно было проводить время с детьми. Необходимы зоны, где можно просто гулять, чтобы не было посторонних шумов, нужна площадка для детей, для занятий спортом. Пока всё на начальном этапе разработки. Работа будет плановая с участием архитекторов, инициаторов проекта. Какой-либо конкретики у нас пока нет", – пояснил Струченко.
Неясно и сколько времени потребуется на объект. Струченко отметил, что в случае парка имени Ленина "существует вероятность нескольких этапов благоустройства".
О том же говорит и доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ Артём Малыгин, который не первый год работает с мэрией над благоустройством общественных территорий по нацпрограмме. Он отметил, что парк имени Ленина – сложный объект, который пересекается с Парком спорта и с "Лесной сказкой", поэтому его могут разбить на несколько этапов.
По словам Малыгина, сначала должна появиться концепция, затем – эскизный проект, а уже потом администрация будет искать подрядчика на работы. Пока же планируется сделать "обязательный" перечень работ, без которого никуда. Это как раз и есть освещение, создание дорожек и озеленение.
"Это стандартный состав, необходимая инфраструктура парков. Если нужны изменения в планировке территории, мы включаем в проект воркаут-зону, спортивные объекты, площадку для выгула собак. Все это можно отнести к малым архитектурным формам. Это целый раздел. И когда предложение будет сформулировано, мы преподнесем проект в виде картинки общественности, главам районам и другим людям. Пока проекта благоустройства парка ни у кого нет, потому что обсуждений не было", – пояснил Малыгин.
На данный момент результаты голосования должны ещё согласовать "федералы", отметил Малыгин. Ведь процедура голосования официально не завершена, и должны быть оформлены все документы. Презентации общественности эскизов же можно ждать примерно в середине июля, отметил он.
Почему горожане выбрали парк имени Ленина?
По словам Сергея Струченко, барнаульцы выбрали парк имени Ленина, потому что эта территория пользуется спросом у жителей района. Рядом находятся оживлённые места – парк "Лесная сказка", Парк спорта и барнаульский зоопарк. Поэтому многие желали, чтобы территорию привели в порядок, объясняет Струченко.
"Фактически это такой комплекс. Можно прийти и получить в одном месте все услуги. Кто-то придёт, например, в зоопарк, и в дальнейшем они могут пойти просто погулять. Спрос тут очень большой, поэтому ничего удивительного, что люди за него проголосовали", – отметил депутат.
Большую роль сыграло и то, что в Индустриальном районе сейчас полноценных благоустроенных парков отдыха нет, отметил Данил Дегтярев. И создания такого парка хотели жители района, отметил он. Да и люди, неравнодушные к городу, уже давно грезили, чтобы парк имени Ленина привели в порядок, сказал историк.
Андрей Атаджанов отмечает, что парк имени Ленина в этом году не имел конкурентов, так как был единственным "зелёным ядром" города, который попал в голосование. По его словам, остальные территории, которые были в списке, либо являлись слишком локальными, либо же не имели рекреационного назначения – как, например, Демидовская площадь.
"Крупные парки общегородские либо районные являются ядрами зелёного каркаса города. Мелкие скверики, аллеи, бульвары – это такие структурно дополнительные элементы. Парки же – основное звено, они формируют его. Поэтому парк Ленина является важным для всего города. Необходимо, чтобы мы его сохранили и благоустроили, и многие это понимали", – сказал Атаджанов.
Владислав Вакаев, как и Атаджанов, также считает, что территория была вне конкуренции, так как уже не первый год в городе существует тенденция на благоустройство парков. Так, за последние годы победителями голосования были парки "Изумрудный", "Юбилейный" и "Центральный". И парк имени Ленина только продолжил этот тренд.
"Интерес горожанина в том, что в Барнауле не хватает парков. И когда есть возможность привлечения серьезных федеральных средств на благоустройство территории, лучше это сделать на больших пространствах, чтобы они работали на большой поток людей. Как бы ни был ценен сквер или бульвар, они интересны для узкого круга людей, а парк важен для всех. Поэтому побеждать будут парки. Если будет включено в голосование территория парка за ТЦ "Европа", я уверен, что она победит", – подчеркнул Вакаев.
Чтобы побеждали локальные бульвары и скверы, в городе можно создать муниципальную программу благоустройства малых территорий, отметил Вакаев. Иначе же они всегда будут проигрывать крупным проектам, имеющим общегородской масштаб.
Каким может стать парк?
Большинство экспертов видят парк тихой зоной отдыха и говорят, что главное там – провести качественное озеленение.
По словам Артёма Малыгина, уже ясно, что, скорее всего, в парке будет необходимо заменить старые аварийные деревья на новые. Но взамен каждого старого дерева будет посажено 2-3 свежих. Так положено по нормативам. Поэтому территория в итоге должна стать только зеленее.
"В парке Ленина очень много старых деревьев и поросли клёна. И если говорить о благоустройстве – безусловно, эти поросли и деревья после обследования будут удаляться. Если будут работы, геодезия, без потерь не обойдётся. Но любым проектом предусматривается высадка новых деревьев. Сейчас можно только посадить больше деревьев, а не меньше, чем было. Естественно, в парке в итоге будет больше деревьев, чем на данный момент. К тому же в парке есть аллеи, где полностью нарушены посадки деревьев. В первую очередь это всё восстановят и приведут в норму", – сказал Малыгин.
Архитектор Андрей Атаджанов уверен, что парк, по сути, является зеленым ядром города и поэтому акцент нужно сделать на "зелени" и на создании благоприятной среды для "тихих" прогулок. Однако Атаджанов считает, что в парк можно включить спортивные площадки, но так, чтобы они не мешали отдыхающим.
Руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев согласен с этим и считает, что в парке не надо строить какие-либо развлекательные объекты или пункты питания. За эти вещи будут отвечать находящиеся рядом Парк спорта и "Лесная сказка", объясняет он.
"Лесная сказка" и Парк спорта Смертина только выиграют от тихого пространства рядом. Посетители зеленой зоны придут в эти парки, чтобы покушать, развлечься. Будет хорошая коллаборация, хороший кластер разного типа отдыха. Главное – провести общественное проектирование, опрос, стратегическую сессию с привлечением основных заинтересантов в парке, представителей общественных организаций и бизнеса. Важно пригласить руководителей соседних парков и учреждений, провести экспертный опрос. Вместе можно как раз выработать хороший, классный проект", – отметил Вакаев.
По словам руководителя "Изумрудного", в парке имени Ленина стоит благоустроить дорожки, сделать новое освещение, установить лавочки, урны, беседки, по возможности – спортивные, детские уголки и площадку для собак. Варианты размещения этих объектов рассмотрят специалисты, отметил он. Но после работ в парке обязательно появятся люди, отметил он.
"Там точно будет над чем работать. Но как показывает практика – появляется дорожка с освещением, лавочка, и следом появляются люди. Это эффект разбитых окон. Если у заброшенного здания есть одно разбитое окно, то обязательно появится второе, третье, четвёртое – и здание в итоге превратится в руину. Так и с парком, только наоборот. Если он заброшен, туда приходят сомнительные личности. Как только освещаешь пространство, кладёшь новый асфальт – они уходят, ведь там негде спрятаться, нет возможности для незаконных дел", – пояснил Владислав Вакаев.
Барнаульский историк Данил Дегтярев также отметил, что парк изначально создавался как огромная зелёная зона – от Малахова до Панфиловцев и по плану должен был оставаться таковым. Причем зелёный массив был естественным и не высаживался специально. На имеющейся базе планировали сделать парк культуры и отдыха с лавочками и освещением, но не успели. Поэтому "осталась зелёная зона в чистом виде", отметил Дегтярев.
Затем часть территории сократили и отдали под застройку, но парком эта площадка все еще остается, подчеркнул он. И единственный способ сохранить ее исторический вид – оставить парк зеленой зоной, облагородив его и превратив в тот самый парк культуры и отдыха, отметил Дегтярев.
08:42:44 08-06-2023
Это очень хорошо! Массив большой природный!
08:49:42 08-06-2023
Предполагаю что будет таким же как Изумрудный. Когда пишут что необходимо снести аварийные деревья, то не указывают метод. Опыт "восстановления" Юбилейного парка показывает что это метод бульдозером. Я понимаю что необходимо менять аварийные деревья, но не могут же все деревья на проспекте шириной 10-15 метров быть аварийным, при том что рядом с просекой в 1.5-2 метрах стоит сухое дерево, и никто не пытается его выпилить. Видимо оно не аварийное и благо устроители надеются чтотна нём начнут расти листочки. Главное поливать регулярно. К сожалению ответственные за благоустройство парка видят его исключительно с широкими бетонными проспектами и иначе проектировать парки не умеют. Да становится ухоженно, но изюминка теряется и парки становятся все как под копирку. Можно было бы для разнообразия сделать парк с тёмными извилистыми аллеями, необязательно покрытыми асфальтом или бетонной плиткой. Главное чистым от мусора, с фонариками уютными. Впрочем этого не будет.
09:18:53 08-06-2023
Гость (08:49:42 08-06-2023) Предполагаю что будет таким же как Изумрудный. Когда пишут ч... Неоднократно был в Юбилейном парке до начала восстановления. Извилистых темных аллей там было более чем достаточно. На этих аллеях регулярно паслись закладчики и их клиенты, а за ними из кустов наблюдали полицейские. Начиналась увлекательная игра, казаки-разбойники. На тихих и уютных полянках - проводили "культурные мероприятия" жители окрестного частного и многоэтажного сектора. После своих симпозиумов бутылки и прочий мусор бросали там же. Далее в еще более темных и уютных местечках встречались шалаши, в которых проживали философы и сибариты без определенного места жительства, расширяющих грани сознания с помощью огненной воды. С одной стороны парка, которая выходит на Чеглецова, Чудненко живописно раскинулись огромные ямы от обвалившихся погребов местных жителей. В темное время суток это добавляло остроты похода через темный парк, интимно освящаемый только светом луны. Кстати об интиме! Интим встречался повсеместно в разного рода зарослях, особенно пользовалась популярностью возвышенность близ реки Пивоварки, можно было всегда заранее узнать, не подходит ли какой-нибудь юный натуралист в поисках белочек. На дорожках, где асфальт исчез под тяжестью времени, люди могли насладиться грязевыми ваннами, ибо грязь на "темных извилистых аллеях" не просыхала никогда. Изюминкой парка является речка Пивоварка, из которой можно, наверное, промышленно добывать всю таблицу Менделеева, небольшое живописное болотце с рогозом и камышами. В парке настолько было тихо и уединенно, что только спустя годы нашли скелетированные останки человека. Вполне может быть, что он умер там от счастья, осознав, что лучше этих "тёмных извилистых аллей" уже ничего не будет в его скучной жизни.
18:06:43 08-06-2023
ыть (09:18:53 08-06-2023) Неоднократно был в Юбилейном парке до начала восстановления.... С вами невозможно не согласиться,но кувшинки и камыш там растут самые лучшие в городе.
09:01:23 08-06-2023
Про Юбилейный согласна, живу рядом, хожу каждый день. Там полно реально старых деревьев, много валежника, ими -пока-никто не занялся. Что удивило-в прошлом году высадили молодые деревца, в этом году начали делать новые дорожки и эти деревца засыпали землей и вообще им явно некомфортно.. И основной вопрос: почему в паке до сих пор нет ТУАЛЕТА ???? Рабочие, простите, куда справляют свои надобности? Правильно-в кусты! А ведь основное правило любой стройки-первым делом ставят туалет! Весь парк по краям завален туалетной бумагой, салфетками и следами человеческой жизнедеятельности. В этом году это настолько стало хуже, что в глаза бросается. По краю парка,напротив больниц,это всегда было, но сейчас стало всюду.
09:11:08 08-06-2023
Насколько понимаю, в первую очередь парк ждет массовое, почти тотальное уничтожение деревьев, растущих в нём сегодня ...
09:44:45 08-06-2023
Уже бы алею от павловского тракта до парка лесная сказка восстановили, а то когда был Татьянин превратили в рассадник торговли и киосков.
10:34:04 08-06-2023
В парке Ленина должны установить памятник Ленину! Название парка должно соответствовать стилю парка!
18:22:29 08-06-2023
Гость (10:34:04 08-06-2023) В парке Ленина должны установить памятник Ленину! Название п... Там необходимо смонтировать новый атракцион:трудящийся прокалывает разные места буржую.Пузо-50 очков,глазик-200 очков.
10:39:57 08-06-2023
Надо же поддерживать производство тратуарного камня, знаменитого Барнаульского владельца этого завода . . . ! Все эти дорожки в парках укладывают тротуарным камнем. А ходить и тем более ехать детской коляске, самокату, велосипеду по такой дорожке невозможно. Для пешеходных дорожек в парках нужно ровное покрытие дорожек!!!
10:46:46 08-06-2023
А ещё зимой в Юбилейном выметали дорожки до камня и посыпались песочком. На санках ехать по парку было сплошное удовольствие
10:48:22 08-06-2023
Пляж будет для жителей, живущих в спальных районах и без машины? Деревья будут вырубать по просьбе трудящихся?
11:01:36 08-06-2023
Наконец-то обратили внимание на парк им.Ленина, так как "безхозные" парковые территории медленно но неуклонно сокращаются за счет откусывания кусочков и застраивания их предприимчивыми товарищами постройками самого разного назначения. Самая кусучии в этом плане строители человейников (что начало происходить на подступах к Изумрудному). А то и просто отдать лакомую территорию под трехэтажные коттеджи сильных мира сего. Что касается данной территории то появление парка Смертина, спортивных площадок и бассейнов - это лучшее что могло произойти)
18:13:06 08-06-2023
В парке много молодых берёзок и отживших своё клёнов,которых точно надо замещать.Почему бы эту зону не благоустроить как рядом Мизюлинскую рощу?
18:27:36 08-06-2023
А вот площадки для собак там явно лишние.
00:16:28 09-06-2023
В первую очередь надо начать из переименования парка. Негоже называть его именем кровавого палача убийцы русского народа