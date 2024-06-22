"Если любишь, то выживу". Воспоминания ветеранов о начале Великой Отечественной

Миллионы человеческих судеб разрушила та война

22 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Иллюстрация создана нейросетью

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. 83 года назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. За годы войны в СССР погибли более 26 миллионов человек. Накануне Дня памяти и скорби Сабрина Антропова записала воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны из Алтайского края.

Война-разлучница

В 4 часа утра 22 июня 1941 года советско-германская граница окуталась дымом и была оглушена разрывами снарядов. В полдень 22 июня 1941 года по радио выступил Вячеслав Молотов: "Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек".

Обращение наркома иностранных дел многие слушали, находясь на улице, в парках и на стадионах. В больших городах и маленьких населенных пунктах граждан охватила тревога.

Жительница Алтайского края Мария Прокудина, празднующая 100-летний юбилей в этом году, вспоминает:

"22 июня 1941 года меня утром разбудила мама. По радио объявили, что началась война. Было очень страшно. Как дальше-то жить? Вокруг была огромная паника, жизнь будто остановилась. Вскоре забрали старших братьев. Провожать на войну их было очень тяжело. Остались почти одни женщины. Приходилось работать за троих в колхозе. Тяжелое время было, очень. Выживали как могли. Начался голод. Мне тогда только исполнилось 17, вся жизнь впереди была. Столько планов, целей, которые разрушились в один миг".

Мария Прокудина / Фото предоставлено героиней материала

Мария Никитична Прокудина, 1924 года рождения. Родилась и выросла в Топчихинском районе. После войны переехала в Барнаул. Работала на кожзаводе, после того как начались проблемы с кожей на руках, пошла в грузчики. После перевели на 521-й завод (комбинат химволокна), там и проработала 15 лет.Юная Маша была влюблена. Но парень ушел на фронт, не сказав девушке ни слова о любви. И она тоже не решилась ему признаться. Позже оба об этом очень пожалели. Но тогда в первую очередь все думали о победе.

"Меня отправили на обучение в столицу Алтайского края. Там я встретила парня, который стал настойчиво звать замуж. Сначала не хотела за него идти, но он так упрашивал, условия поставил, от которых и не отказаться никак было. Я пошла к знакомой бабушке, плакала сильно. А она сказала, чтобы я соглашалась, да выходила за него. Вот я так и сделала. Когда война-то кончилась, у нас уже двое детей было. И тут вернулся моя первая любовь. Ой, такой красивый пришел! Думала, с ума сойду. Говорит: "Искал тебя везде. Был бой, фашисты убивали наших, ну я и загадал, если ты меня любишь, то я выживу, вернусь домой и тебя заберу". Но я отказала: у меня уже семья, муж, дети. Как он себя винил, жалел, что не просил ждать и не обещал вернуться", – вспоминает Мария Никитична.

Розы понравились

Ольга Михайловна Маньшина родилась в Хмельницкой области. Село, в котором она жила, попало в оккупацию. Однажды маленькая Оля пыталась отстоять свой дом от чужаков и чудом избежала смерти.

"На начало войны мне было 3 года, поэтому я плохо помню именно 22 июня. Но в голове до сих пор возникает страх, когда вспоминаю то время. Был случай, вроде шел 42-й год. Я пошла в огород, мама еще была жива. А там солнце такое яркое в этот день светило. Вижу, мужик едет, в форме. Они на лошадях тогда ездили по деревне. Он заходит к нам в огород и начинает рвать цветы. А у нас тогда розы росли, большие такие. Ну я маленькая была, мало что понимала. Подхожу к нему, дергаю за штанину и говорю: "Дяденька, вы что делаете? Я все маме расскажу". Он посмотрел на меня, по голове погладил, сорвал еще пару роз и уехал. До сих пор не понимаю, как меня не убили".

Ольга Маньшина / Фото предоставлено героиней материала

Ольга Михайловна Маньшина родилась в 1938 году в селе Каневка Хмельницкой области. После того как перебралась в Барнаул много лет проработала на заводе в транспортном цеху.Кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей. Завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на Родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона погибли и умерли в плену.

"Дети, мы победили!"

День начала войны маленькая Оля не помнит, а вот день Победы врезался в память навсегда. К тому моменту у девочки не осталось родных и она жила в детском доме. 9 мая взрослые, несмотря на трудности, постарались устроить для воспитанников настоящий праздник.

"Да, этот день я запомнила навсегда. Я тогда уже в детском доме была. Мы с ребятами сели за стол, обедать вроде бы. Видим, а там все очень красиво накрыто: скатерть голубая, стаканчики стоят и даже салфетки. Мы сначала ничего не поняли, спрашиваем: праздник, что ли какой? Сели кушать, а воспитательница расплакалась и говорит нам: "Дети, мы победили, война закончилась!" А мы так обрадовались, что стали кушать быстрее, чтобы скорее выйти на улицу. Посмотреть, что там спокойно и свободно. Выходим, а там вокруг жизнь. Там тетя Тамара, соседка наша, стирала вещи, улыбалась. И так тепло на душе было в тот момент", – вспоминает Ольга Михайловна.

На улице все друг друга обнимали и целовали, рассказывает о Дне Победы и Мария Прокудина:

"В этот день я сидела дома, о победе объявили по радио, очень было радостно и счастливо на душе! Что наконец-то день, которого так долго ждали, наступил! Появилась надежда, что теперь смерть и голод начнут отступать. Мы и соседи выбегали на улицу, радовались, обнимали и целовали друг друга. Даже не описать, что тогда чувствовали: радость, счастье, слезы".

Интересный факт. До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой. 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Памятная дата День памяти и скорби была установлена указом президента 8 июня 1996 года, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России.