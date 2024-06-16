История санитарки с Алтая, которая во время войны бросила школу ради спасения солдат

Невыдуманная история Лидии Мишуриной

16 июня 2024, 08:00, ИА Амител

В годы Великой Отечественной войны добывать победу помогали не только солдаты, труженики тыла, но и медики. Кадров не хватало и на помощь приходили даже школьники, которые вместо учебы сутками работали в военных госпиталях. В честь Дня медицинского работника рассказываем о легенде алтайской медицины Лидии Мишуриной, которая совсем юной девчонкой начала работать в госпитале и сумела спасти десятки жизней.

Доброволец

Лиде Власовой исполнилось всего 14 лет, когда началась война. Девочка жила в одном из городов на Дону, куда семья переехала с села Павловск Алтайского края. Когда немцы уже вплотную подходили к границе населенного пункта на Дону, то Лида задумалась записаться в санитарки. Их мало, а раненых много. Как пишет в своей книге "Вспомним, товарищ. Рассказы" известный алтайский историк Геннадий Корягин, желающих помогать добывать победу и работать в госпиталях по всей стране было очень много. Школьники не могли стоять в стороне, пока их отцы воевали на фронте. У Лиды Власовой отец и брат как раз сражались с фашистами.

Отступление

Вскоре Советская Армия стала отступать.

"Домой Лида почти бежала. Она и сама не ожидала, что первой запишется работать в госпитале. Хотя, конечно, что знали ее подружки о войне? Разве могли они знать, что такое бомбежки? Что такое эвакуация? Когда немцы подошли вплотную к Дону и заняли крутой противоположный берег, им весь поселок, где жила Лида, был виден как на ладони. А дом тот был всего в нескольких сотнях метров от реки. Рядом с домом располагалась наша минометная батарея. Немцы ее обстреливали. Так что просто какое-то счастье, что в их дом не было прямого попадания. Бомбили немецкие самолеты очень часто. И они тогда прятались в отрытые во дворе щели", – так в книге описывает Геннадий Корягин первые эмоции Лиды.

Семья девушки бросила дом и все имущество. Девушка вспоминала, как мама надела ей на плечи мешочек с продуктами и кое-какими вещами, в основном из одежды, и погрузила на телегу мешок муки. Телега была одна на семь семей. Шли долго, в сторону Сталинграда. Часто их обстреливали немецкие самолеты. По пути мама Лиды меняла вещи на продукты, тем и питались.

Когда идти уже было некуда, впереди вовсю гремел фронт, пришлось остановиться в Воробьевке в Воронежской области. Тут и обосновалась семья Власовых. К тому времени немцев уже окружили под Сталинградом, и через Воробьевку потянулись колонны пленных.

"Неделю шли эти "завоеватели" по улицам полуразрушенного поселка. Бабушка Катя и мама варили картошку и свеклу и носили этим пленным. Мама говорила, что это надо делать, хотя Лида и не понимала зачем? Но так уж, видать, устроена русская душа. И картошку кидали прямо в колонну пленных", – вспоминала о тех событиях Лидия.

В госпитале

В Воробьевке девушка продолжила ходить в школу. Однако Лида все время переживала, что отца могут ранить на фронте и решила вновь пойти работать санитаркой. Мама девушки была против: "Господи! Ну что ты надумала? Разве тебе, девчонке, справиться с ранеными? Ну зачем тебе это? Иди и откажись. Да и не пущу я тебя. Учи уроки и не думай даже про госпиталь. Рано тебе еще на кровь смотреть. Рано", – заявила она.

Фото: Лидия Мишурина

Однако Лида тверда решила, что ничего важнее спасения жизни солдат нет.

"Мама, а ведь и нашего папку ранить могут. Его же тоже надо перевязать, лекарства какие-нибудь дать. Кто же ему попить водички даст? Кто подушку поправит? И потом, я слово дала", – ответила девочка маме, которая проплакала всю ночь, а утром разрешила дочери стать санитаркой.

В госпитале Лиду поразил запах крови. Раненых привозили в бывшую школу, а операционную разместили в спортзале. Стояло много столов и возле каждого суетились врачи и медсестры. Лиду подвели к одному столу и дали в руки пузырек, от которого шел шланг прямо к раненому. Девочка во все глаза смотрела, как врач что-то пилил, а потом бросил в стоявший рядом медный таз ногу. От увиденного она потеряла сознание.

Как пишет Геннадий Корягин, в палате, куда отвели потом Лиду, лежали раненые офицеры. Вначале все было хорошо. Однако когда "забуянил" один из раненых, потому что ему не дали наркотик, а другой велел делать ему массаж, и это увидела старшая медсестра, Лиду перевели туда, где было тихо. Шуметь там было некому, тяжелораненые лежали спокойно.

"Кому надо попить, кому подушку поправить. Да и судно поднести, а потом вынести. С ложки кормить тоже приходилось. Но зато какими глазами встречали они Лиду по утрам! А когда начиналась бомбежка и легкораненые уходили в подвал, Лида оставалась вместе со своими "тяжелыми". Если вдруг выходила из палаты, те начинали волноваться. И Лида становилась в простенок между окнами, так ее научили раненые, и стояла там до конца бомбежки", – пишет историк.

После войны

После победы Лида решила окончательно связать свою судьбу с медициной. Всю зиму она работала младшим медицинским сотрудником военно-полевого госпиталя. Потом девушка вернулась в родной Павловск Алтайского края, где сдала экстерном экзамены за девятый класс. Поступила в Воронежский медицинский институт. Потом Лидия вышла замуж, взяла фамилию Мишурина и всю жизнь проработала в больнице РЖД.

Лидия Алексеевна Мишурина награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина", "Ветеран труда", "55 лет Победы в ВОВ". Именными часами министра путей сообщения. Знаками: "Почетный ветеран Зап. Сиб. ЖД", "Отличник здравоохранения", "Ветеран-железнодорожник ОАО РЖД", "Ветеран ОКБ Барнаул", "Ударник XI пятилетки", "Победитель Социалистического соревнования 1976 г."