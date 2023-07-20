"Если жизнь дала по лбу". Лев Шапиро о мечтах, помидорах и новых хитах для звезд

Сможет ли автор хита для Григория Лепса написать хорошую песню по современным молодежным трендам

20 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Как написать песню, чтобы ее захотела исполнить суперзвезда, рассказал в "Переговорке" на amic.ru композитор, певец и поэт из Барнаула Лев Шапиро. Именно он автор хита "Самый лучший день", который уже 12 лет поет Григорий Лепс. А недавно знаменитый певец включил в свой репертуар еще одно произведение барнаульца. Песни Шапиро также исполняют такие звезды, как Хор Турецкого, Лолита, Михаил Шуфутинский и другие. Поговорили о том, с кем из знаменитостей неприятнее всего работать и что делать, если успех долго не приходит. Обсудили проекты, которые музыкант и певец Лев Шапиро реализует на Алтае, и то, как он относится к современной молодежной музыке.

Кто в "Переговорке"



Лев Шапиро. Композитор, поэт, музыкант, продюсер, исполнитель. Автор песен для звезд российской эстрады: Г. Лепса, М. Шуфутинского, Лолиты, Хора Турецкого и др.

Выпускник АГИИиК по специальности менеджер культуры.

Автор проектов "Золото русского рока", "Высоцкий – XXI век", "Легенды авторской песни" и др.

Член жюри разных вокальных конкурсов. Председатель жюри конкурса "Томская студенческая весна".

Автор более 200 песен и 11 сольных альбомов.01:46 "Не самая выдающаяся". Как Лев Шапиро относится к своей, пожалуй, самой знаменитой песне "Самый лучший день", которую уже 12 лет исполняет Григорий Лепс и не только.

02:50 "В случае с Лепсом – никак". Лев Шапиро о том, с кем из исполнителей можно обсуждать, как лучше подавать его песни. И немного о том, как относится к Григорию Лепсу.

04:27 О новой песне для Григория Лепса "Господи, спасибо, что брал деньгами".

05:43 Отрывок из песни Шапиро, которая закрывает новый альбом Лепса.

06:02 "Такую субстанцию я не понимаю". О мечтах, планах и "настоящих музыкантах".

07:11 Лев Шапиро рассказывает, что нужно, чтобы твои песни исполняли такие знаменитости, как Хор Турецкого, Лолита, Михаил Шуфутинский и другие.

08:32 "Что делать, если жизнь дала по лбу?" Совет от Льва Шапиро о том, как пережить времена, когда не все получается.

09:36 "Не помидоры – не прокиснут". Музыкант рассказывает, как выбирает исполнителя для новой песни.

11:07 О концертах и проектах, которые Лев Шапиро реализует в Алтайском крае и в Москве.

13:51 С кем из знаменитостей неприятнее всего работать.

15:03 "Песня может быть написана двумя способами". Есть ли какой-то шаблон, который помогает Льву Шапиров писать хиты.

16:52 "Можно быть честным, а можно оставить шанс". О детских конкурсах и жюри, которые их оценивают.

19:11 Какую музыку слушает Лев Шапиро.

20:15 "Батя молодец". Как Лев Шапиро относится к современной музыке.

21:29 "Возможно, я немного туповат". Сможет ли Лев Шапиро написать песню по современным молодежным трендам.