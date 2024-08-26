Есть и гордиться. Какими вкусностями порадовал гостей фестиваль "Алтайские бренды"?

В парке "Изумрудный" собрали самое вкусное и полезное, что сделано на Алтае

26 августа 2024, 17:10, ИА Амител

Фестиваль "Алтайские бренды" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

24 августа в Барнауле прошел третий по счету фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья". Парк "Изумрудный" на день превратился в "город еды", в котором свою продукцию представили более 80 производителей региона. Получился большой семейный праздник, где можно было и вкусно поесть, и узнать много нового, и даже устроиться на работу. Фестиваль посетили более 30 тысяч человек.

О том, чем фестиваль удивил в 2024 году и какие новинки там представили, – в материале amic.ru.

"Много поводов для гордости"

В 2024 году на фестиваль заявилось рекордное количество участников – более 80 алтайских производителей. Многие из них занимают лидирующие позиции не только в Сибири, но и в стране, сказал во время открытия праздника губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"У Алтайского края много поводов для гордости. Но самое главное – это люди. Жители нашего края, которые заняты своим делом и влюблены в свой труд. Они несут серьезную миссию. Мы нашу продукцию знаем и очень любим. И по мере возможности стараемся, чтобы ее попробовали не только в крае, но и в других регионах", – сказал губернатор.Он отметил, что в этом году особый акцент сделали на "семейности" фестиваля. В "Изумрудном" можно было не только вкусно поесть, но и классно провести время всей семьей. Помимо дегустационных площадок организаторы сделали множество интерактивных зон для детей. Конкурсы, мастер-классы, лекции – здесь были развлечения на любой вкус.

Томенко сам прошелся по основным площадкам фестиваля, а также вручил краевые и государственные награды работникам пищевой промышленности региона.

Фото: amic.ru

Медовое кольцо и сырный бульвар

Площадки фестиваля заняли практически всю территорию парка. Не было ни одного уголка без прилавка с угощениями, игровой и красивой фотозоны.

Чтобы гостям было проще сориентироваться, организаторы объединили производителей по отраслям. На день в "Изумрудном" появились сырный бульвар, мясная и молочная площади, медовое кольцо, улица алтайских круп. Другими словами, парк превратился в съедобный город. Трудно выделить самое популярное – на всех площадках был огромный ажиотаж.

Фото: amic.ru

Мясо, рыба, выпечка, сладости, сыры, мед, даже вареные раки – все, чем богат Алтай, можно было найти и попробовать на "улицах" фестиваля. Кое-где можно было даже самому на время почувствовать себя производителем – например, самостоятельно откачать мед на медокачке.

Многие компании представили свои новинки. Особенно постарались алтайские "молочники", которые порадовали гостей фестиваля множеством новых сыров. Можно было попробовать виды, которых еще даже нет на прилавках.

Фото: amic.ru

Для предприятий "Алтайские бренды" стали еще и возможностью увеличить свои продажи. В рамках фестиваля прошло несколько закупочных сессий, где производители провели переговоры с крупными торговыми сетями. В этом году участие приняли "Аникс", "Ашан", "Магнит", X5 Retail и "Калина-Малина".

Кровь марала с ежевичным пюре

Одним из гвоздей фестивальной программы стал кулинарный поединок, в котором сразилось восемь шеф-поваров из Алтайского края и Кемеровской области. За 58 минут они должны были приготовить основное блюдо и закуску. Кулинары постарались показать самые необычные варианты угощений из алтайских продуктов.

Губернатор Виктор Томенко и шеф-повар Андрей Мытник / Фото: amic.ru

"Блюда практически все получились разными по вкусу и по текстуре. Были чипсы и попкорн из гречки, каша гречневая, оладьи из гречки. Основное блюдо состояло из мяса, но оно тоже было представлено по-разному: жареное, томленое, в виде фарша или рубленое, тартар. Несколько блюд, которые я попробовал сегодня на конкурсе, я бы заказал в ресторане!" – поделился шеф-повар Андрей Мытник, который судил участников.По его словам, обязательным условием был акцент на русской кухне. Один из участников поразил гостей, подав алтайскую мраморную говядину под соусом из крови марала с ежевичным пюре.

Победу одержал барнаульский повар Артем Агафонов, который приготовил на углях перец, фаршированный рубленой мраморной говядиной и подкопченной свиной грудинкой с соусом лечо и маслом укропа.

Также кулинары провели мастер-классы для гостей и показали им несколько примеров, как можно самому приготовить блюдо ресторанного уровня.

Фото: amic.ru

Краю нужны кадры

Особое внимание на фестивале уделили кадровому вопросу. Несмотря на все успехи, работников в пищевой промышленности края не хватает. Об этом на круглом столе, организованном на площадке "Работа России", сказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. По его словам, особенно производителям нужны инженерно-технические и рабочие кадры.

Всего в пищевой промышленности края сейчас почти две тысячи вакансий, подчеркнула начальник краевого Управления по труду и занятости населения Надежда Капура. По ее словам, производители всеми силами стараются привлечь новых сотрудников.

Фото: amic.ru

"Работодатели борются за специалистов. Проводят внутрикорпоративное обучение, расширяют соцпакет, предлагают другие льготы, организуют корпоративные мероприятия. Все больше работодателей строят жилье для своих сотрудников, открывают учебно-производственные подразделения, чтобы готовить кадры", – рассказала Капура.Кстати, в павильоне "Работы России" были и кадровые консультанты. Прямо на фестивале можно было пройти профориентирование, познакомиться с потенциальным работодателем и даже разместить свое резюме. Так что в субботу в "Изумрудном" можно было не только вкусно поесть, но и самому стать частью большой "пищевой" семьи Алтая.