Искусство на площади. Что построил Сергей Чобан, который преобразит центр Барнаула

Проекты Сергея Чобана вызывают восхищение горожан и одобрение профессионалов

28 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: проект концепции площади Сахарова от архитектурного бюро Speech

Последние проекты застройки территорий центра Барнаула неизменно вызывали споры – на заседаниях градостроительного совета, между профессиональными архитекторами и среди рядовых горожан. Одна из главных причин дискуссий – классический конфликт между желанием сохранить исторический колорит столицы Алтайского края и стремлением трансформировать городскую среду в духе времени. С подобными спорами сталкивались крупные города по всему миру во все времена. Значит, и Барнаул может достойно перерасти эту историю – если посмотрит на себя, на свой облик со стороны. Глазами, скажем, одного из знаменитых титулованных мастеров. Таких, как архитектор Сергей Чобан, – именно его бюро Speech представило современную концепцию площади Сахарова. Он уже не раз блестяще, поистине безупречно решал подобные вопросы при возведении объектов как в России, так и за рубежом. Эксперты говорят, что Сергей Чобан не строит "уродские коробки", а навсегда оставляет после себя "положительный след в образе города".

Amic.ru рассказывает о некоторых работах мастера, которые получили высочайшую оценку как широкой публики, так и профессионалов.

Башня "Федерация" в Москве

Комплекс включает в себя две башни с символичными для нашей страны названиями – "Запад" (62 этажа) и "Восток" (95 этажей). Символ нашей страны, способной поразить своими достижениями Запад и вызвать восхищение у неторопливого, но обстоятельного Востока. Всё так и есть.

"Федерация" уже в первые годы возведения стала предметом не только пристального внимания, но и восхищения как специалистов, так и общественности. В 2009 году за проект башни "Запад" Сергей Чобан получил награду на конкурсе FIABCI (международной федерации рынка недвижимости, с 1992 года проводится при поддержке влиятельного издания The Wall Street Journal, – прим. ред.).

При строительстве башни "Федерация" использовался целый ряд уникальных технологий, что продемонстрировало не только мастерство разработчиков, но и способность экспериментировать. Так, при остеклении использованы уникальные системы, разработанные именного для этого высотного комплекса немецкими и китайскими специалистами. Причём поверхность стёкол отражает солнечные лучи, сохраняя в здании оптимальную температуру. Ранее такая технология не использовалась ни в одном из мировых небоскрёбов. Наконец, в этих высотках впервые в нашей стране установлены лифтовые системы twin-технологии, которая позволяет использовать две кабины скоростных лифтов в одной шахте. Всего в башнях 67 лифтов.

Многозальный кинотеатр Cubix в Берлине

Этот кинотеатр нередко называют "альтернативой капиталистической архитектуре Берлина". Ни больше, ни меньше. Но, несмотря на это, он вполне вписывается в общегородской ансамбль и соответствует сложившемуся архитектурному типу столицы Германии.

Здание выполнено в форме чёрного куба, внутри которого посетителя ожидает большая световая инсталляция. Внутри кинотеатр остеклён, прозрачное стекло фасадов словно даёт понять, что ничего скрыть от публики нельзя – всё на виду, всё как на ладони, точнее, на экране, где идёт захватывающий фильм. Снаружи фасад облицован гранитом, отполированным до блеска, практически до стеклянной гладкости – аналогичный материал в Берлине использовался только при ремонтных работах офиса главы государства. Значимую роль в концепции играет освещение. Как только включается свет – здание преображается, наполняется светом и цветом, притягивает оттенками и игрой полутонов – всё как на киноэкране.

Офисный центр "Дом Бенуа" в Санкт-Петербурге

Это здание делового центра в Северной российской столице, расположенное на берегу Невы (пересечение Свердловской набережной и Пискаревского проспекта, – прим. ред.), в бизнес-парке "Полюстрово", сразу привлекает внимание красочным орнаментом на фасаде, выполненном из панорамного стекла. Причём ценитель искусства в нём узнает мотивы эскизов Александра Бенуа к балету "Петрушка". Кстати, великий художник и график проживал в своё время неподалёку от этого места.

Вполне заслуженно "Дом Бенуа" стал победителем народного голосования "Дом Года 2009. Санкт-Петербург".

Известный российский девелопер Игорь Водопьянов говорит, что работает с Чобаном, так как желает "оставить после себя какой-то положительный след в образе города, а не строить уродские коробки".

"В основном все местные архитекторы взрослые и потому сильно консервативные – у них вызывают отторжение мировые архитектурные тренды. А Чобан проектирует очень современно – и при этом от него можно получить рациональную архитектуру. Если заказать здание Захе Хадид, выход арендопригодных площадей будет 50%. А у Чобана – 75%", – отметил девелопер.

Выставочный павильон России на выставке ЭКСПО-2020 в Дубае

Спроектированный Сергеем Чобаном российский павильон на всемирной выставке ЭКСПО-2020 сразу привлекал внимание своим футуристическим обликом. Одни в причудливо соединённых куполах видели черты русской матрёшки, другие – храма, третьи – планеты, четвёртые – извилины нестандартно мыслящего мозга. Тем более что во внешнем виде действительно можно было разглядеть разноцветные нити, не имеющие начала и конца. Кстати, в центре сооружения находился большой экран в форме головного мозга.

Конечно же, посетители заслуженно называли его самым красивым павильоном на выставке. Тот факт, что проект оказался в числе лауреатов в 2022 году на ежегодной международной премии IAA музея "Атенеум" (награда Чикагского музея архитектуры и дизайна – одна из престижных в архитектуре, – прим. ред.), вызвал одобрение специалистов.

Российский историк, искусствовед и архитектурный критик Григорий Ревзин не скрывал своего восхищения как российским павильоном, так и стилем Чобана.

"Его уникальность, его невероятная ценность для нас в том, что он как-то ухитряется протащить через цепенеющий бюрократический аппарат вот этот дух, соединяющий раскованность, даже отвязность, яркость и глубину. Он сохраняет веру в то, что архитектурой можно что-то сказать, и даже сказать что-то, что ещё не звучало. Чобан у нас уникален, потому что он умеет думать такими категориями и о таких предметах, и может их воплощать в здания", – подчеркнул Ревзин.

Музей архитектурного рисунка в Берлине

Заведение расположено в районе Пренцлауэр Берг на территории бывшей пивоварни Pfefferberg, превратившейся в арт-пространство – художественные галереи, студии и т. д. Здание представляет собой четырёхэтажный монолитный корпус со стеклянной шапкой. На бетонной поверхности стен выведены абстрактные рисунки, а также фрагменты эскиза театральных декораций Пьетро Гонзаго (итальянский декоратор и архитектор XVIII-XIX веков, – прим. ред.). Причём декорации фасадов словно проникают в интерьер, детали которого выполнены в единой стилистике.

Музей архитектурного рисунка / Фото: speech.su

На первом этаже находятся музейный магазин и библиотека, на втором – выставочные помещения, на третьем – хранилище. За это здание Сергею Чобану присуждены награды Iconic Awards 2013 и AR Emerging Architecture Awards, а на Всемирном архитектурном фестивале в Сингапуре объект был удостоен статуса Highly Commended.

Офисный небоскрёб у моста "Багратион". Москва-Сити

Проект 400-метровой башни у моста "Багратион" ещё не успел воплотиться в реальность. Концепцию нового здания "пера" Сергея Чобана рассмотрел и поддержал в 2022 году московский Архсовет.

"Важнейшее свойство небоскрёба, которое нельзя прятать, – это движение", – отметил сам маститый архитектор при обсуждении проекта.

Ну а поскольку движение – это жизнь, то ему следует нитью проникать через весь объект, сверху донизу.

По сути, здание будет представлять собой своего рода артерию, пульсацию которой будет поддерживать движение 114 лифтовых капсул. В облике небоскрёба нашли своё отражение фирменные приёмы мастера – от прозрачности фасадов до преобладания "морозных" оттенков в его оформлении.

Президент Международной академии архитектуры Сергей Скуратов высоко оценил как представление автором своего проекта, так и его творческий подход: "Блестящий доклад – продолжение блестящего мышления, понимания сути города и архитектуры".

Жилой комплекс на проспекте Социалистическом, 97, в Барнауле

Объектами в мегаполисах мира деятельность мастера не ограничивается. В центре Барнаула, на площади Сахарова, запланировано возведение трёх высоток, в которые он, как и в прежние работы, готов вложить всё своё мастерство. Так что, не исключено, что возведённые в Барнауле объекты тоже станут лауреатами престижных конкурсов.





























Проект ЖК на площади Сахарова

Проект нового барнаульского ЖК, включающего три 15-этажки, детский сад и поликлинику, был впервые представлен на градостроительном совете в феврале 2022-го. Представлявший проект Сергей Чобан рассказал тогда, что в ходе работы он оценил городскую архитектуру и стремился сделать комплекс вписывающимся в общий ландшафт краевой столицы.

"Сергей Чобан и бюро Speech отличаются тем, что обращают внимание на детали", – заявил при обсуждении проекта барнаульский архитектор Александр Деринг.

Действительно, проект ЖК отличается сочетанием глубокой проработки деталей, сложного рельефа и художественной эстетики. Ведь каждая из трёх высоток будет отличаться оригинальным цветовым решением, что сделает окружающее пространство ещё более выразительным и радующим глаз барнаульцев.

Кстати, Сергей Чобан крайне редко работает в российских регионах. Столица Алтайского края скорее исключение из общих правил работы архитектора, который взялся за этот проект во многом из-за давней и трепетной связи с Барнаулом. Какой – он предпочёл оставить в секрете.