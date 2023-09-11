НОВОСТИОбщество

"Это был ад". Барнаульцы пожаловались на включенные печки в автобусах

Некоторые комментаторы подтвердили, что ездить в таком транспорте стало действительно тяжело

11 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась на включенную печь в автобусе, когда на улице +19 градусов. Ее слова приводит телеграм-канал Barnaul 22.

"На какой такой ляд в такую погоду в автобусах включают печки? И это во всех больших [автобусах], где практически нет окон", – посетовала горожанка.

В комментариях многие поддержали женщину:

  • "В маршрутках и автобусах ездить практически невозможно, причем в час пик забиты людьми, как килька в банке, процент кислорода и свежего воздуха слишком занижен".
  • "Солидарна с автором, в автобусе в жару врубают печь, это был ад! В центр ехать час на 53-м – думала сварюсь".
  • "Да, жарко, но по возможности выбираю трамвай... и всегда в прохладе, даже зимой!"

Ранее сообщили, что с перевозчиками в Барнауле будут заключать контракты на семь лет.

Барнаул Транспорт жалобы и просьбы общественный транспорт автобусы

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

16:11:42 11-09-2023

всё для народа)))))))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:33 11-09-2023

Не переживайте, скоро похолодает и печки греть перестанут. А вообще печки включают, чтобы двигатель не перегрелся. Автобусный парк старый и требует обновления, а для этого нужно поднять стоимость проезда

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:04:34 11-09-2023

Гость (16:13:33 11-09-2023) Не переживайте, скоро похолодает и печки греть перестанут. А... Или кому-то аппетиты свои поумерить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:57 11-09-2023

Окно открыть и люки не пробовали? Они хоть и маленькие, но в 53 и 57 почти всегда закрыты! Обязтельно же найдется тот, кому дует даже в жару.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
776

17:34:22 11-09-2023

Гость (17:03:57 11-09-2023) Окно открыть и люки не пробовали? Они хоть и маленькие, но в... борьба за окна и люки, одному жарко второму холодно вспомни ролик про трамвайчик и окошко.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:33 11-09-2023

С гор что ли спустилась, печки завязаны на движении, без включенных печек автобус не поедет, так было в автобусах советского производства всегда.)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:11 11-09-2023

Гость (17:12:33 11-09-2023) С гор что ли спустилась, печки завязаны на движении, без вкл... А в Мерседесах тоже?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:02 11-09-2023

Гость (17:23:11 11-09-2023) А в Мерседесах тоже?... В Мерседесах нет, это у нас была такая передовая технология.))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:27 11-09-2023

Гость (17:12:33 11-09-2023) С гор что ли спустилась, печки завязаны на движении, без вкл... Забавно, что в Москве печки на движение не завязаны =)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:19:27 12-09-2023

Гость (23:05:27 11-09-2023) Забавно, что в Москве печки на движение не завязаны =)... В Москве и зарплата в сто раз выше, ваше сравнение не уместно, там таких автобусов уже лет 40 нет, они нам отправляют в подарок весь советский хлам.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:31 11-09-2023

Я вообще поражаюсь - то вам жарко, то холодно, то кондуктор обхамил, то водитель дерётся.....Все дворянских кровей что ли? Потерпите или в своём авто езжайте

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:37 11-09-2023

Гость (19:44:31 11-09-2023) Я вообще поражаюсь - то вам жарко, то холодно, то кондуктор ... Зачем терпеть? Ну терпите, остальным зачем советуете?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров