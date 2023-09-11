"Это был ад". Барнаульцы пожаловались на включенные печки в автобусах
Некоторые комментаторы подтвердили, что ездить в таком транспорте стало действительно тяжело
11 сентября 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Барнаула пожаловалась на включенную печь в автобусе, когда на улице +19 градусов. Ее слова приводит телеграм-канал Barnaul 22.
"На какой такой ляд в такую погоду в автобусах включают печки? И это во всех больших [автобусах], где практически нет окон", – посетовала горожанка.
В комментариях многие поддержали женщину:
- "В маршрутках и автобусах ездить практически невозможно, причем в час пик забиты людьми, как килька в банке, процент кислорода и свежего воздуха слишком занижен".
- "Солидарна с автором, в автобусе в жару врубают печь, это был ад! В центр ехать час на 53-м – думала сварюсь".
- "Да, жарко, но по возможности выбираю трамвай... и всегда в прохладе, даже зимой!"
Ранее сообщили, что с перевозчиками в Барнауле будут заключать контракты на семь лет.
16:11:42 11-09-2023
всё для народа)))))))))
16:13:33 11-09-2023
Не переживайте, скоро похолодает и печки греть перестанут. А вообще печки включают, чтобы двигатель не перегрелся. Автобусный парк старый и требует обновления, а для этого нужно поднять стоимость проезда
23:04:34 11-09-2023
Гость (16:13:33 11-09-2023) Не переживайте, скоро похолодает и печки греть перестанут. А... Или кому-то аппетиты свои поумерить.
17:03:57 11-09-2023
Окно открыть и люки не пробовали? Они хоть и маленькие, но в 53 и 57 почти всегда закрыты! Обязтельно же найдется тот, кому дует даже в жару.
17:34:22 11-09-2023
Гость (17:03:57 11-09-2023) Окно открыть и люки не пробовали? Они хоть и маленькие, но в... борьба за окна и люки, одному жарко второму холодно вспомни ролик про трамвайчик и окошко.
17:12:33 11-09-2023
С гор что ли спустилась, печки завязаны на движении, без включенных печек автобус не поедет, так было в автобусах советского производства всегда.)
17:23:11 11-09-2023
Гость (17:12:33 11-09-2023) С гор что ли спустилась, печки завязаны на движении, без вкл... А в Мерседесах тоже?
18:41:02 11-09-2023
Гость (17:23:11 11-09-2023) А в Мерседесах тоже?... В Мерседесах нет, это у нас была такая передовая технология.))
23:05:27 11-09-2023
Гость (17:12:33 11-09-2023) С гор что ли спустилась, печки завязаны на движении, без вкл... Забавно, что в Москве печки на движение не завязаны =)
00:19:27 12-09-2023
Гость (23:05:27 11-09-2023) Забавно, что в Москве печки на движение не завязаны =)... В Москве и зарплата в сто раз выше, ваше сравнение не уместно, там таких автобусов уже лет 40 нет, они нам отправляют в подарок весь советский хлам.
19:44:31 11-09-2023
Я вообще поражаюсь - то вам жарко, то холодно, то кондуктор обхамил, то водитель дерётся.....Все дворянских кровей что ли? Потерпите или в своём авто езжайте
23:06:37 11-09-2023
Гость (19:44:31 11-09-2023) Я вообще поражаюсь - то вам жарко, то холодно, то кондуктор ... Зачем терпеть? Ну терпите, остальным зачем советуете?