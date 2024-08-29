"Это корректный вопрос?" О качестве российских семян, урожае зерна на Алтае и ценах

Фермерское хозяйство из Алтайского края экспериментирует с культурами и внедряет природоохранные технологии

29 августа 2024, 10:10, ИА Амител

Богатый и качественный урожай пшеницы, который прогнозируют алтайским полям, совсем не радует крестьян. Почему так происходит, в "Переговорке" на amic.ru рассказала руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Сатурн" из Троицкого района Марина Беломытцева. Поговорили и о том, какие культуры дают аграриям на самом деле хороший доход, за счет которого можно развивать свое дело. Затронули тему импортозамещения, в частности то, почему крестьяне предпочитают закупать импортные семена, а с российскими пока "экспериментируют". Марина Беломытцева поделилась лайфхаком, который помогает ее хозяйству существенно экономить на закупке дизтоплива и запчастей для техники.

Кто в "Переговорке"



Марина Беломытцева – руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Сатурн" из Троицкого района. Возглавила его несколько лет назад после смерти супруга Александра Беломытцева.



Крестьянское хозяйство "Сатурн" появилось весной 1993 года в селе Горновом и занимается растениеводством. На полях выращивают пшеницу, овес, ячмень, рапс, лен, гречиху и горох.

01:27 Правда ли, что в Алтайском крае из-за погоды складывается критическая ситуация с уборкой? И зерно какого качества сейчас собирают крестьяне?

02:19 "Восьмипольный севооборот". Какие культуры в своем хозяйстве предпочитает сеять Марина Беломытцева.

02:53 "Много экспериментирую". О том, как хрупкая женщина руководит большим аграрным хозяйством.

04:26 "Все элеваторы забиты пшеницей". О проблемах с экспортом и продажей зерновых.

05:34 Замкнутый круг: нельзя продать пшеницу, но и убрать ее севооборота тоже нельзя.

06:30 О ценах на пшеницу и о том, за счет чего выживают алтайские аграрии.

07:55 "Вы уверены, что это корректный вопрос?" О том, почему российские семена хуже импортных.

09:43 Лайфхак, как в условиях санкций найти и сэкономить на запчастях для аграрной техники.

11:13 О том, что сейчас происходит с дизельным топливом.

12:02 "Плодородие почвы для будущих поколений". Марина Беломытцева рассказывает, какие природосберегающие технологии внедряет ее хозяйство и какие результаты это приносит.

13:37 "Растение как ребенок". Можно ли в зоне рискованного земледелия, в которой находится Алтайский край, планировать урожайность?

15:08 О том, почему закрываются небольшие аграрные хозяйства.

15:41 Если предположить самое страшное: что произойдет, если аграриям не удастся продать зерно?

16:34 Какой поддержки ждут аграрии от правительства страны?

17:22 Куда алтайские крестьяне поставляют маржинальные культуры?

17:32 Что делают в хозяйстве Беломытцевой, чтобы люди оставались в селе?