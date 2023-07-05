"Это обман". Как барнаульцы теряют деньги на розыгрыше квартир и домов
Участники розыгрышей квартир и домов в Барнауле утверждают, что стали жертвами мошенников
05 июля 2023, 07:16, Антон Дегтярев
Жители Барнаула потеряли тысячи рублей, участвуя в розыгрыше квартир и домов в соцсети Instagram (запрещена и заблокирована на территории РФ). Среди условий конкурса были не только стандартные лайк и репост, но и покупка некого курса. Желающие испытать удачу выполняли условия розыгрыша и в итоге теряли свои деньги. Как это произошло — в материале amic.ru.
"Боялась, что все деньги с карты снимут"
Уже несколько месяцев жители Барнаула жалуются на сомнительные конкурсы, как две капли воды похожие друг на друга. В соцсетях от имени строительных компаний им обещают приз — квартиру или дом в краевой столице. Как правило, чтобы стать участником подобных конкурсов, нужно было выполнить несколько простых условий: сделать репост, подписаться и купить у так называемых спонсоров какую-либо мелочь за 25-30 рублей — это может быть меню, вебинар по похудению или сеанс массажа. После окончания конкурса такие аккаунты сразу удаляются, а вот купленный курс остаётся и продолжает "высасывать" деньги из покупателя.
Жительница Барнаула Ирина рассказала amic.ru, что увидела репост розыгрыша квартиры у своей подруги и захотела попытать удачу. Чтобы поучаствовать в конкурсе, надо было так же сделать репост, подписаться, отметить друзей и оплатить курс по массажу лица, который стоил около 30 рублей. При этом договор оферты она не прочитала — как и многие другие люди в таких ситуациях. И это вышло ей боком.
После того, как всё это было сделано, подруга подсказала ей, что это ошибка. И это можно было понять и раньше, отметила Ирина, ведь все посты в профиль были загружены три дня назад, строительная компания "не гуглилась" и о ней никогда ничего не было слышно, отметила девушка.
"Когда ты тыкаешь галочку, то заключаешь договор оферты. Если его развернуть, можно прочитать, что это не разовый платёж, а подписка. Сегодня снимут 30 рублей, завтра 50 рублей. Через месяц списания бы доходили до четырех тысяч. Я опасалась, что по этой подписке наверняка могут 50 или 100 тысяч списать. Боялась, что все деньги с моей карты снимут. Начала гуглить, как отменить подписку. Многие писали, что пытались отменить, но с их карт всё равно списывались деньги", — рассказала Ирина.
Девушка позвонила знакомой из банка, которая посоветовала ей перевыпустить карту. Она сделала это и деньги списываться перестали. Теперь же Ирина советует людям читать договор оферты и не участвовать в подобных розыгрышах. В соцсетях она уже писала другим участникам, чтобы они не попадались на уловку, а если и попались, то как можно скорее отменили подписку.
Распознать такой розыгрыш просто, отметила Ирина. Вид такой страницы сразу вызывает вопросы. Например, один из розыгрышей проходили в инстаграм-аккаунте stroim.barnaul, который сейчас уже удален. В описании этой компании на сайте говорилось, что она строит дома в Московской области и Москве. Посты в аккаунте были размещены совсем недавно. А из телефонов к аккаунту был привязан только мобильный телефон WatsApp.
"Многие не знают и ведутся, потому что квартира — это больной вопрос. Ладно бы телефон, но квартира — сильно лакомый кусочек, поэтому у людей мозг будто отключается, они делают репост, отправляют эти 30 рублей. Можно оплатить, и даже СМС не будет приходить на телефон — с карты просто тихо снимаются деньги. Теперь я сделала так, чтобы без моего подтверждения никакие транзакции не делались, максимально защищаю себя. Надо всегда быть начеку", — пояснила Ирина.
"Отменить подписку нельзя без помощи банка"
А вот другая жительница Барнаула Кристина затянула с отменой подписки. Чтобы поучаствовать в розыгрыше дома, она сначала заплатила всего 12 рублей за курс здорового питания, через месяц с неё сняла уже 128 рублей, а ещё через месяц — 3,2 тысячи рублей. При этом никаких сообщений о списаниях девушка не получала и заметила пропажу денег, когда со счета исчезли три тысячи.
Кристина несколько раз подавала заявку о возврате денег на сайте курса, но деньги ей никто не вернул. После этого девушка обратилась в банк, который оспорил транзакцию.
"На сайте мне писали, что я сама на всё согласилась и не дочитала договор. Я им писала, угрожала, что буду ещё куда-то обращаться, обещала, что засужу их, потому что это неправильно, ненормально. Но они не реагировали. Всё это длилось месяца два. И у многих людей была такая же ситуация. Они оформляли подписку и отменить её было уже невозможно без помощи банка", — пояснила девушка.
Теперь она старается больше не вносить никуда свои данные и просит и других делать это с максимальной осторожностью. Если же такие конкурсы будут когда-либо вновь, она собирается отговаривать людей в интернете участвовать в них.
И таких историй далеко не две. Многие рассказывают о своем опыте в соцсетях. Так, например, одна из участниц подобного конкурса написала в социальных сетях, что перевела 27 рублей, чтобы поучаствовать в конкурсе. Но затем у неё списалось 270 рублей, пропажу которых она даже не заметила. В третий раз с карты пропало уже 2,7 тысячи рублей. После этого она с трудом вернула деньги через банк. Другая женщина также приобрела за 29 рублей вебинар по похудению, оплатила его, а через через месяц с неё сняли уже 300 рублей. Пришлось тоже решать вопрос с банком.
Что говорит юрист?
Юрист отметил, что в данном случае действия организаторов розыгрыша могут и не попадать под статью о мошенничестве. Ведь здесь всё зависит от договора оферты, отметил он.
"Если условия списания денежных средств в оферте прописаны и списывались таким же образом, то состава мошенничества я не усматриваю. Но если их ввели в заблуждение касательно порядка и сумм списания денежных средств, в оферте или же где-то ещё этого не было указано, то можно усмотреть состав преступления, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — пояснил юрист.
Специалист отметил, что если действительно нельзя было отменить подписку, то здесь может иметь место нарушение прав потребителей, а не мошенничество. Однако действия организаторов надо рассматривать в совокупности. Это поможет понять, действительно ли организаторы хотели получить деньги путём обмана или же нет.
08:07:41 05-07-2023
А карту заблокировать, чтобы деньги не списывались, не догадались? При этом заказываете у банка перевыпуск карты, новую получите через несколько дней, с неё ничего списываться не будет. Если вдруг деньги списываются не с карты, а со счёта, то закрываете счёт. Неприятно, но…
10:14:48 05-07-2023
бархан (08:07:41 05-07-2023) А карту заблокировать, чтобы деньги не списывались, не догад... об этом есть в статье, вы чем читаете
08:20:34 05-07-2023
видела репост розыгрыша квартиру у своей подруги....После того, как всё это было сделано, подруга подсказала ей, что это ошибка -Подруга не в доле была?
08:41:53 05-07-2023
поэтому у людей мозг будто отключается-----У некоторых он и не включался.
08:59:08 05-07-2023
...решила испутать удачу.... дальше читать не стал.
10:16:23 05-07-2023
Жульё процветает.
10:32:18 05-07-2023
Хотела за 30 рублей купить квартиру в Москве, но что-то пошло не так.)