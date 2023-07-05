"Это обман". Как барнаульцы теряют деньги на розыгрыше квартир и домов

Участники розыгрышей квартир и домов в Барнауле утверждают, что стали жертвами мошенников

05 июля 2023, 07:16, Антон Дегтярев

Иллюстрация amic.ru

Жители Барнаула потеряли тысячи рублей, участвуя в розыгрыше квартир и домов в соцсети Instagram (запрещена и заблокирована на территории РФ). Среди условий конкурса были не только стандартные лайк и репост, но и покупка некого курса. Желающие испытать удачу выполняли условия розыгрыша и в итоге теряли свои деньги. Как это произошло — в материале amic.ru.

"Боялась, что все деньги с карты снимут"

Уже несколько месяцев жители Барнаула жалуются на сомнительные конкурсы, как две капли воды похожие друг на друга. В соцсетях от имени строительных компаний им обещают приз — квартиру или дом в краевой столице. Как правило, чтобы стать участником подобных конкурсов, нужно было выполнить несколько простых условий: сделать репост, подписаться и купить у так называемых спонсоров какую-либо мелочь за 25-30 рублей — это может быть меню, вебинар по похудению или сеанс массажа. После окончания конкурса такие аккаунты сразу удаляются, а вот купленный курс остаётся и продолжает "высасывать" деньги из покупателя.

Жительница Барнаула Ирина рассказала amic.ru, что увидела репост розыгрыша квартиры у своей подруги и захотела попытать удачу. Чтобы поучаствовать в конкурсе, надо было так же сделать репост, подписаться, отметить друзей и оплатить курс по массажу лица, который стоил около 30 рублей. При этом договор оферты она не прочитала — как и многие другие люди в таких ситуациях. И это вышло ей боком.

После того, как всё это было сделано, подруга подсказала ей, что это ошибка. И это можно было понять и раньше, отметила Ирина, ведь все посты в профиль были загружены три дня назад, строительная компания "не гуглилась" и о ней никогда ничего не было слышно, отметила девушка.

"Когда ты тыкаешь галочку, то заключаешь договор оферты. Если его развернуть, можно прочитать, что это не разовый платёж, а подписка. Сегодня снимут 30 рублей, завтра 50 рублей. Через месяц списания бы доходили до четырех тысяч. Я опасалась, что по этой подписке наверняка могут 50 или 100 тысяч списать. Боялась, что все деньги с моей карты снимут. Начала гуглить, как отменить подписку. Многие писали, что пытались отменить, но с их карт всё равно списывались деньги", — рассказала Ирина.

Девушка позвонила знакомой из банка, которая посоветовала ей перевыпустить карту. Она сделала это и деньги списываться перестали. Теперь же Ирина советует людям читать договор оферты и не участвовать в подобных розыгрышах. В соцсетях она уже писала другим участникам, чтобы они не попадались на уловку, а если и попались, то как можно скорее отменили подписку.

Пост о розыгрыше: Фото: запрещённая соцсеть Instagram

Распознать такой розыгрыш просто, отметила Ирина. Вид такой страницы сразу вызывает вопросы. Например, один из розыгрышей проходили в инстаграм-аккаунте stroim.barnaul, который сейчас уже удален. В описании этой компании на сайте говорилось, что она строит дома в Московской области и Москве. Посты в аккаунте были размещены совсем недавно. А из телефонов к аккаунту был привязан только мобильный телефон WatsApp.

"Многие не знают и ведутся, потому что квартира — это больной вопрос. Ладно бы телефон, но квартира — сильно лакомый кусочек, поэтому у людей мозг будто отключается, они делают репост, отправляют эти 30 рублей. Можно оплатить, и даже СМС не будет приходить на телефон — с карты просто тихо снимаются деньги. Теперь я сделала так, чтобы без моего подтверждения никакие транзакции не делались, максимально защищаю себя. Надо всегда быть начеку", — пояснила Ирина.

"Отменить подписку нельзя без помощи банка"

А вот другая жительница Барнаула Кристина затянула с отменой подписки. Чтобы поучаствовать в розыгрыше дома, она сначала заплатила всего 12 рублей за курс здорового питания, через месяц с неё сняла уже 128 рублей, а ещё через месяц — 3,2 тысячи рублей. При этом никаких сообщений о списаниях девушка не получала и заметила пропажу денег, когда со счета исчезли три тысячи.

Кристина несколько раз подавала заявку о возврате денег на сайте курса, но деньги ей никто не вернул. После этого девушка обратилась в банк, который оспорил транзакцию.

"На сайте мне писали, что я сама на всё согласилась и не дочитала договор. Я им писала, угрожала, что буду ещё куда-то обращаться, обещала, что засужу их, потому что это неправильно, ненормально. Но они не реагировали. Всё это длилось месяца два. И у многих людей была такая же ситуация. Они оформляли подписку и отменить её было уже невозможно без помощи банка", — пояснила девушка.

Теперь она старается больше не вносить никуда свои данные и просит и других делать это с максимальной осторожностью. Если же такие конкурсы будут когда-либо вновь, она собирается отговаривать людей в интернете участвовать в них.

И таких историй далеко не две. Многие рассказывают о своем опыте в соцсетях. Так, например, одна из участниц подобного конкурса написала в социальных сетях, что перевела 27 рублей, чтобы поучаствовать в конкурсе. Но затем у неё списалось 270 рублей, пропажу которых она даже не заметила. В третий раз с карты пропало уже 2,7 тысячи рублей. После этого она с трудом вернула деньги через банк. Другая женщина также приобрела за 29 рублей вебинар по похудению, оплатила его, а через через месяц с неё сняли уже 300 рублей. Пришлось тоже решать вопрос с банком.

Дом, который рразыгрывался в одном из конкурсов/ Фото: запрещённая соцсеть Instagram

Что говорит юрист?

Юрист отметил, что в данном случае действия организаторов розыгрыша могут и не попадать под статью о мошенничестве. Ведь здесь всё зависит от договора оферты, отметил он.

"Если условия списания денежных средств в оферте прописаны и списывались таким же образом, то состава мошенничества я не усматриваю. Но если их ввели в заблуждение касательно порядка и сумм списания денежных средств, в оферте или же где-то ещё этого не было указано, то можно усмотреть состав преступления, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — пояснил юрист.

Специалист отметил, что если действительно нельзя было отменить подписку, то здесь может иметь место нарушение прав потребителей, а не мошенничество. Однако действия организаторов надо рассматривать в совокупности. Это поможет понять, действительно ли организаторы хотели получить деньги путём обмана или же нет.