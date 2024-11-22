"Это потребность". Песков объяснил, зачем России мигранты

Представитель Кремля отметил, что у страны — напряженная демографическая ситуация

22 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Россия нуждается в трудовых мигрантах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мигранты – это потребность. У нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", – отметил представитель Кремля.

Чтобы Россия развивалась и воплощала все планы, нужны рабочие руки, и "мы их только приветствуем", добавил Песков.

При этом он считает, что в России нужно срочно регламентировать трудовую миграцию и ужесточить правила в этой сфере.