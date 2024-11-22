"Это потребность". Песков объяснил, зачем России мигранты
Представитель Кремля отметил, что у страны — напряженная демографическая ситуация
22 ноября 2024, 13:20, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA
Россия нуждается в трудовых мигрантах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мигранты – это потребность. У нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", – отметил представитель Кремля.
Чтобы Россия развивалась и воплощала все планы, нужны рабочие руки, и "мы их только приветствуем", добавил Песков.
При этом он считает, что в России нужно срочно регламентировать трудовую миграцию и ужесточить правила в этой сфере.
13:29:43 22-11-2024
Уж лучше нас будет мало среди своих, чем мы станем *станом мусульманским. Песков может отправиться в Среднюю Азию, где "многолюдно"
13:46:20 22-11-2024
Восстановите заводы, дайте нормальные условия и ЗП, а всех мигрантов отправьте домой. При союзе везде работа была. А демография тут каким боком ? Будет нормальная медицина, школы и садики в доступности - все будет нормально. Государству надо людьми заниматься, а не кучу олигархов и бездарных думцев плодить. Все всё понимают, но делается через одно место. Самое важное надо решить с коррупцией все вопросы.
14:50:28 22-11-2024
Гость (13:46:20 22-11-2024) Восстановите заводы, дайте нормальные условия и ЗП, а всех м... Эта власть точно ничего с коррупцией делать не будет. Не будут пчёлы против мёда.
19:16:22 22-11-2024
Гость (13:46:20 22-11-2024) Восстановите заводы, дайте нормальные условия и ЗП, а всех м... вы когда говорите "восстановите!" то вы кого имеете в виду-то? сам пойдешь колбасить сваи и месить глину, так?
19:53:42 22-11-2024
Гость (19:16:22 22-11-2024) вы когда говорите "восстановите!" то вы кого имеете в виду-т... А вы думаете если будут платить достойные деньги то желающих не будет,так не судите по себе,народ работать будет,но только не даром и не за обещания
23:53:11 22-11-2024
Гость (13:46:20 22-11-2024) Восстановите заводы, дайте нормальные условия и ЗП, а всех м... А вы послушайте, что трындят про коррупцию Запада наши коррупционеры в программе Скабеевой. Это же потеха! Типа наша элита не такая😆
13:49:49 22-11-2024
Для чего? Производства позакрывали. От этих мигрантов, как мы видим, одни проблемы, которых раньше не было.
15:01:26 22-11-2024
Да разогнали уже всех мигрантов, кто теперь работать будет.
19:31:16 22-11-2024
Гость (15:01:26 22-11-2024) Да разогнали уже всех мигрантов, кто теперь работать будет.... Закусывать вам чаще надо, батенька...
18:53:40 22-11-2024
А почему Россия нуждается в трудовых мингрантах? Потому, что у некоторых, как Песков, на руке часы за 36 лямов, а у народа минималка 15 и средняя зарплата 25 к рублей. А вот если бы у Пескова были часы за 3 тысячи рублей, а у народа зарплата хотябы 70 тысяч рублей, тогда и мигранты не были бы нужны!
22:21:18 22-11-2024
Где вы видели абрека, стоящего за станком.
22:26:06 22-11-2024
Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. По последней переписи 145-7 лямов. Так сколько нас? Неужели в стране более 40 миллионов приезжих?