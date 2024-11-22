Необходимо регламентировать трудовую миграцию, заявил Песков

22 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Мигранты / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в России нужно срочно регламентировать трудовую миграцию и ужесточить правила в этой сфере. Его слова приводит РИА Новости.

Песков призывает сделать правила не только жесткими, но и удобными и понятными, что приведет к снижению уровня преступности среди мигрантов.

"Нужно все жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают трудовых мигрантов. Так же нужно сделать нам: сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", – отметил Песков.

Ранее в Госдуме рассказали о перечне профессий, доступных мигрантам, благодаря которым они смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство.