В Кремле рассказали о жестких мерах относительно мигрантов
Необходимо регламентировать трудовую миграцию, заявил Песков
22 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в России нужно срочно регламентировать трудовую миграцию и ужесточить правила в этой сфере. Его слова приводит РИА Новости.
Песков призывает сделать правила не только жесткими, но и удобными и понятными, что приведет к снижению уровня преступности среди мигрантов.
"Нужно все жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают трудовых мигрантов. Так же нужно сделать нам: сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов", – отметил Песков.
Ранее в Госдуме рассказали о перечне профессий, доступных мигрантам, благодаря которым они смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство.
11:51:12 22-11-2024
Не нужны они
15:17:58 22-11-2024
Кончились времена, когда мигранты были неплохо работающие и адекватно зарабатывающие! Сейчас они сколотили банды с бригадирами цыганской национальности во главе, которые, за взятку прорабам получают наряды на самые лёгкие и прибыльные работы. Которые, кстати, выполняют кое-как. А русским остаётся самая низкооплачиваемая работа, поэтому русские и валят на вахту... А заработанные деньги гости отправляют на родину, т.е. они уходят из нашей экономики. От них один вред!
19:20:50 22-11-2024
по-моему это архи-поздно, спохватились, когда тараканами пол-квартиры заражено
21:06:27 22-11-2024
Варианта 2
1) Полностью запретить въезд в Россию всем мигрантам + депортировать тех кто сейчас в стране.
И сколько бы не возмущались посылать их далеко и на долго а при попытке проникнуть на территорию РФ, сажать на приличные срока как террористов. (пусть радуются что у нас мораторий)
2) Коль уж завозите их в страну, то изымайте паспорта, выдавая им временные бумажки + обязательное чипирование чтобы в реальном времени наблюдать за такими личностями.
С временной бумажкой они не смогут купить новый паспорт и устроится на нормальную работу, так же не смогут получить права.
Все что смогут это работать неофициально на низкооплачиваемой должности живя в бараках.
Нужно делать максимально жесткие условия чтобы эти гости сами потом отказались ехать в Россию.
А то приезжают и права качают, творят что хотят и хозяевами себя чувствуют, их гонишь а они возвращаются меняют паспорта и дальше творят что хотят.