В Госдуме готовят перечень профессий для мигрантов

Они помогут иностранцам получить вид на жительство

21 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы контролируют формирование перечня профессий, благодаря которым мигранты смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство, сообщил Вячеслав Володин.

"К подготовке перечня необходимо подойти с особой ответственностью. Воспитание, обучение и здравоохранение – это сферы, в которых должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", – заявил председатель Госдумы.

Володин напомнил, что 20 октября ГД приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. В нем депутаты предложили системные меры, в том числе 13 законов, принятых и разработанных с начала 2024 года.

В предъявленных законах депутаты предлагают:

предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов;

определить уровень владения русским языком мигрантов в зависимости от вида трудовой деятельности;

выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции;

утвердить правила контролируемого пребывания трудовых мигрантов под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации;

выработать поэтапный план перехода на полный сбор биометрических данных иностранных граждан и др.

Госдума не прекращает усовершенствовать миграционное законодательство, отметил Володин. Например, в Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах. Помимо этого, в документе говорилось о продлении запрета на работу в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах.

В Алтайском крае на мигрантов также наложили ограничения. Еще 30 августа губернатор подписал указ, запрещающий трудоустраивать иностранцев с патентами в ряде отраслей, – лесозаготовки, производство детского питания, здравоохранение и др.

В обоих регионах заявили, что решение приняли в "целях обеспечения национальной безопасности".