В Госдуме готовят перечень профессий для мигрантов
Они помогут иностранцам получить вид на жительство
21 ноября 2024, 14:20, ИА Амител
Депутаты Госдумы контролируют формирование перечня профессий, благодаря которым мигранты смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство, сообщил Вячеслав Володин.
"К подготовке перечня необходимо подойти с особой ответственностью. Воспитание, обучение и здравоохранение – это сферы, в которых должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", – заявил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что 20 октября ГД приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. В нем депутаты предложили системные меры, в том числе 13 законов, принятых и разработанных с начала 2024 года.
В предъявленных законах депутаты предлагают:
- предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов;
- определить уровень владения русским языком мигрантов в зависимости от вида трудовой деятельности;
- выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции;
- утвердить правила контролируемого пребывания трудовых мигрантов под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации;
- выработать поэтапный план перехода на полный сбор биометрических данных иностранных граждан и др.
Госдума не прекращает усовершенствовать миграционное законодательство, отметил Володин. Например, в Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах. Помимо этого, в документе говорилось о продлении запрета на работу в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах.
В Алтайском крае на мигрантов также наложили ограничения. Еще 30 августа губернатор подписал указ, запрещающий трудоустраивать иностранцев с патентами в ряде отраслей, – лесозаготовки, производство детского питания, здравоохранение и др.
В обоих регионах заявили, что решение приняли в "целях обеспечения национальной безопасности".
14:38:39 21-11-2024
Надо было лет 30 назад. Раз отделились от России, то уже нельзя и рыбку, и все остальное
14:50:38 21-11-2024
Строить общественные бесплатные туалеты и убирать в них. Не хватает их в РФ катастрофически. Китай эту проблему лет 50 назад решил. Германия лет 30 назад благодаря мигрантам из Турции.
15:37:31 21-11-2024
Зачем им вид на жительство? Отработал полгода и домой. А так это замещение коренного населения.
16:12:48 21-11-2024
вот одна для них профессия.
чемодан\вокзал\домой и билет в один конец