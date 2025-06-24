EXEED ЦЕНТР АЛЬБИОН-МОТОРС представил новый гибридный кроссовер на финале "Короны Сибири"
Стильный автомобиль дополнил атмосферу конкурса красоты бизнес-юристов в Барнауле
24 июня 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFJcjohS
6 июня 2025 года в концертном зале Алтайского государственного института культуры разыгралась битва интеллекта и обаяния. Финал конкурса красоты среди бизнес-юристов "Корона Сибири" собрал десять талантливых женщин, готовых не только покорить жюри профессиональными достижениями, но и продемонстрировать творческий потенциал. Официальным партнером события выступил EXEED* Центр Альбион-Моторс Калинина, представивший новый гибридный кроссовер EXLANTIX ET.
EXLANTIX ET – современный полноприводный гибрид, сочетающий бензиновый двигатель 1.5 л с двумя электромоторами. Такая комбинация обеспечивает мощность 340 кВт и разгон до 100 км/ч за 4.8 секунды. При впечатляющей динамике автомобиль остается экономичным – расход всего 6.4 л/100 км. Особенно стоит отметить запас хода – 1180 км, что делает модель одним из лидеров в своем классе.
"Для нас большая честь сопровождать это событие. EXLANTIX ET идеально вписался в концепцию вечера. Автомобиль, как идеальный костюм для делового человека: мощный под элегантной оболочкой", – отметили в дилерском центре.
Особую атмосферу презентации создавал живой скрипичный аккомпанемент, подчеркивающий статус мероприятия и представленного автомобиля. Гости не только любовались кроссовером, но и смогли узнать о его характеристиках от специалистов автоцентра.
Дилерский центр приглашает желающих лично оценить преимущества EXLANTIX ET во время тест-драйва. Ощутите мощь гибридной силовой установки, роскошь салона и инновационные системы безопасности.
EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел: +7 3852 59 01 50
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*EXLANTIX ("Экслантикс"); EXEED ("Иксид")
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
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