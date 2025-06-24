EXEED ЦЕНТР АЛЬБИОН-МОТОРС представил новый гибридный кроссовер на финале "Короны Сибири"

Стильный автомобиль дополнил атмосферу конкурса красоты бизнес-юристов в Барнауле

24 июня 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFJcjohS

EXLANTIX ET на финале конкурса красоты / Фото: Евгения Кузьмич

6 июня 2025 года в концертном зале Алтайского государственного института культуры разыгралась битва интеллекта и обаяния. Финал конкурса красоты среди бизнес-юристов "Корона Сибири" собрал десять талантливых женщин, готовых не только покорить жюри профессиональными достижениями, но и продемонстрировать творческий потенциал. Официальным партнером события выступил EXEED* Центр Альбион-Моторс Калинина, представивший новый гибридный кроссовер EXLANTIX ET.

EXLANTIX ET – современный полноприводный гибрид, сочетающий бензиновый двигатель 1.5 л с двумя электромоторами. Такая комбинация обеспечивает мощность 340 кВт и разгон до 100 км/ч за 4.8 секунды. При впечатляющей динамике автомобиль остается экономичным – расход всего 6.4 л/100 км. Особенно стоит отметить запас хода – 1180 км, что делает модель одним из лидеров в своем классе.

EXLANTIX ET на финале конкурса красоты / Фото: EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина и Евгения Кузьмич

"Для нас большая честь сопровождать это событие. EXLANTIX ET идеально вписался в концепцию вечера. Автомобиль, как идеальный костюм для делового человека: мощный под элегантной оболочкой", – отметили в дилерском центре.

Финал конкурса красоты / Фото: EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина и Евгения Кузьмич

Особую атмосферу презентации создавал живой скрипичный аккомпанемент, подчеркивающий статус мероприятия и представленного автомобиля. Гости не только любовались кроссовером, но и смогли узнать о его характеристиках от специалистов автоцентра.

Дилерский центр приглашает желающих лично оценить преимущества EXLANTIX ET во время тест-драйва. Ощутите мощь гибридной силовой установки, роскошь салона и инновационные системы безопасности.

EXEED Центр Альбион-Моторс Калинина

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел: +7 3852 59 01 50

Сайт

*EXLANTIX ("Экслантикс"); EXEED ("Иксид")

ООО "Альбион-Моторс"

Реклама