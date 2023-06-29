Фантастика внедряется в жизнь. Евгений Зрюмов о госуслугах и искусственном интеллекте

Почему "Госуслуги" до сих пор работают с перебоями и почему страдает обмен информацией между разными ведомствами

29 июня 2023, 09:45, ИА Амител

В 2023 году все массовые социально важные государственные услуги должны быть переведены в электронный формат. Таково распоряжение президента России. Как идет этот процесс в Алтайском крае, в "Переговорке" на amic.ru рассказал министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов. Также мы поговорили, почему "Госуслуги" до сих пор работают с перебоями, насколько оперативно идет обмен данными между разными ведомствами и как в Алтайском крае пользуются помощью искусственного интеллекта, даже не подозревая об этом.

Кто в "Переговорке"



Евгений Зрюмов. Родился в 1980 году в Барнауле. В 2003 году окончил АлтГТУ по специальности "Информационно-измерительная техника и технологии" и параллельно по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения", доктор технических наук.

Трудовую деятельность Евгений Зрюмов начал в 2004 году в АлтГТУ.

В 2007 году получил должность доцента.

С 2013 года – декан факультета информационных технологий АлтГТУ.

С 2017 года – проректор АлтГТУ.

30 ноября 2018 года назначен на должность министра цифрового развития и связи Алтайского края.

01:34 О том, почему портал госуслуг работает со сбоями и в целом о развитии электронной системы.

04:08 "Наш опыт является одним из самых передовых в мире". Евгений Зрюмов рассказывает, как пришли к идее создать единый портал госуслуг и не смогли найти аналогов.

05:27 "Более двух миллионов обращений". Что пользуется высокой популярностью у жителей Алтайского края на портале госуслуг.

07:21 "Инновационная технология, которую опробовало Министерство здравоохранения РФ" – о том, что такое "Витрина данных", чем она хороша и при чем тут электронный дневник школьника.

08:39 "Есть у человека потребность пообщаться с человеком". О клиентской поддержке и внедрении системы искусственного интеллекта на портале госуслуг. А еще о том, почему этому роботу дали имя Макс.

11:19 О том, что многие жители Алтайского края уже вовсю пользуются услугами электронных интеллектуальных помощников, даже не догадываясь об этом.

12:13 "Заплатил налог или штраф, а на "Госуслугах" он продолжает висеть – почему так?" О межведомственном электронном взаимодействии и задержках передачи информации.

15:00 В Алтайском крае 85 массовых социально значимых услуг перевели на портал госуслуг. О том, как проходит эта работа и какие сложности возникают.

19:02 О том, что "уход западных компаний открыл возможности для российских разработчиков" и в стране, да и в Алтайском крае, – настоящий бум в сфере ИТ.

21:40 О том, что офлайн-взаимодействие с населением тоже остается: пожилые люди могут быть спокойны.

22:43 "Зачем стоять в очереди?" К чему приводит развитие технологий.

24:43 Как быстро фантастика внедряется в нашу жизнь и заменят ли цифровые технологии живое общение.