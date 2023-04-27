Двухфакторная аутентификация на портале "Госуслуги" станет обязательной
Мера начнёт действовать с 1 октября
27 апреля 2023, 19:08, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С 1 октября на портале госуслуг появится обязательная двухфакторная аутентификация для более надёжной защиты аккаунтов. Об этом предупредили на сайте сервиса, пишет ura.ru.
"Подключите дополнительный способ подтверждения входа, чтобы обезопасить доступ к вашим данным на "Госуслугах". 1 октября 2023 г. подтверждение входа станет обязательным", – говорится в сообщении.
Дополнительными способами входа могут выступить биометрия, SMS-сообщение и одноразовый код.
Ранее россиянам посоветовали заводить отдельный почтовый ящик для доступа к "Госуслугам" и другим государственным сервисам, куда приходят важные документы с персональными данными.
20:36:50 27-04-2023
Прям не знаю как изловчиться и побольше информации собрать, они потеряли свой смысл, когда стало невозможно записаться к врачу.
08:48:23 28-04-2023
Недавно была важнейшая информация, что через Госуслуги теперь можно записаться к нотариусу. Счастье-то какое, как же мы без этого жили? Лучше бы отрегулировали механизм записи к врачам
10:43:49 28-04-2023
Удалить пора все госслуги
16:06:02 28-04-2023
На "Госуслугах" хранятся паспортные данные, место регистрации проживания и другие сведения - поэтому вход по номеру телефона (многим доступен) и паролю (можно узнать/подобрать) - защита не надёжная и поэтому ввод СМС-кода исключит допуск посторонних. Например: раньше в ПФР, операторы при подаче заявления на пенсию, требовали пароль от госуслуг (для заполнения электронного заявления) или вообще сами регистрировали будущих пенсионеров в госуслугах и выдавали бумажку с паролем (и можно им заходить как к себе домой, хорошо если пенс. поменяет пароль)