Двухфакторная аутентификация на портале "Госуслуги" станет обязательной

Мера начнёт действовать с 1 октября

27 апреля 2023, 19:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 октября на портале госуслуг появится обязательная двухфакторная аутентификация для более надёжной защиты аккаунтов. Об этом предупредили на сайте сервиса, пишет ura.ru.

"Подключите дополнительный способ подтверждения входа, чтобы обезопасить доступ к вашим данным на "Госуслугах". 1 октября 2023 г. подтверждение входа станет обязательным", – говорится в сообщении.

Дополнительными способами входа могут выступить биометрия, SMS-сообщение и одноразовый код.

Ранее россиянам посоветовали заводить отдельный почтовый ящик для доступа к "Госуслугам" и другим государственным сервисам, куда приходят важные документы с персональными данными.