Фармацевт назвал сокращающий жизнь популярный напиток

Среди рисков — сахарный диабет и проблемы с ЖКТ

14 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Фото: Blake Wisz / unsplash.com

Фармацевт Альваро Фернандес призвал минимизировать употребление сладкой газировки. Его слова приводит издание 20minutos.

Специалист отметил, что каждая выпитая банка сокращает жизнь на 12 минут, что подтверждено исследованием Мичиганского университета.

Такие напитки повышают риск сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушают обмен веществ, вызывают скачки инсулина и общее воспаление, связанное с некоторыми видами рака.

Кроме того, содержащиеся в газировке красители и консерванты негативно влияют на микрофлору кишечника, добавил Фернандес.

Ранее 102-летний диетолог назвал продукты, которые снижают риск смерти на 75%.