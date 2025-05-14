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Фармацевт назвал сокращающий жизнь популярный напиток

Среди рисков — сахарный диабет и проблемы с ЖКТ

14 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Фото: Blake Wisz / unsplash.com
Фото: Blake Wisz / unsplash.com

Фармацевт Альваро Фернандес призвал минимизировать употребление сладкой газировки. Его слова приводит издание 20minutos.

Специалист отметил, что каждая выпитая банка сокращает жизнь на 12 минут, что подтверждено исследованием Мичиганского университета.

Такие напитки повышают риск сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушают обмен веществ, вызывают скачки инсулина и общее воспаление, связанное с некоторыми видами рака.

Кроме того, содержащиеся в газировке красители и консерванты негативно влияют на микрофлору кишечника, добавил Фернандес.

Ранее 102-летний диетолог назвал продукты, которые снижают риск смерти на 75%.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 8

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Гость

14:44:52 14-05-2025

с пиццей и картошкой-фри кола хорошо идет.
кстати, настоящая кола в ленте есть )
не вот эта вот "добрая" бурдомага, а нормальная
а альвара фернандес может продолжать и дальше за себя трястись, чтоб здоровым отъехать.

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бгг

15:19:35 14-05-2025

Гость (14:44:52 14-05-2025) с пиццей и картошкой-фри кола хорошо идет.кстати, настоя... разбавляйте ромом Аньехо доминиканским и буде вам щастье от невозникновения сахарного диабету...

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Гость

15:50:21 14-05-2025

бгг (15:19:35 14-05-2025) разбавляйте ромом Аньехо доминиканским и буде вам щастье от ... ну да, его в чистую пить тяжеловато, лучше бавить

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Гость

14:55:28 14-05-2025

А вы пейте... пейте вашу настоящую колу.

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фармацевт

15:18:12 14-05-2025

это специалист со средним образованием...

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Гость

08:29:31 15-05-2025

фармацевт (15:18:12 14-05-2025) это специалист со средним образованием...... Плюсую.

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Гость

18:00:22 14-05-2025

Говорят еще пиво сильно не полезно/ Мягко говоря

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Мимопроходящий

14:58:02 15-05-2025

Если сладкую газировку смешать с горькой водкой, то они вполне нейтрализуют друг друга ))

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