Фармацевт назвал сокращающий жизнь популярный напиток
Среди рисков — сахарный диабет и проблемы с ЖКТ
14 мая 2025, 14:40, ИА Амител
Фармацевт Альваро Фернандес призвал минимизировать употребление сладкой газировки. Его слова приводит издание 20minutos.
Специалист отметил, что каждая выпитая банка сокращает жизнь на 12 минут, что подтверждено исследованием Мичиганского университета.
Такие напитки повышают риск сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушают обмен веществ, вызывают скачки инсулина и общее воспаление, связанное с некоторыми видами рака.
Кроме того, содержащиеся в газировке красители и консерванты негативно влияют на микрофлору кишечника, добавил Фернандес.
Ранее 102-летний диетолог назвал продукты, которые снижают риск смерти на 75%.
14:44:52 14-05-2025
с пиццей и картошкой-фри кола хорошо идет.
кстати, настоящая кола в ленте есть )
не вот эта вот "добрая" бурдомага, а нормальная
а альвара фернандес может продолжать и дальше за себя трястись, чтоб здоровым отъехать.
15:19:35 14-05-2025
Гость (14:44:52 14-05-2025) с пиццей и картошкой-фри кола хорошо идет.кстати, настоя... разбавляйте ромом Аньехо доминиканским и буде вам щастье от невозникновения сахарного диабету...
15:50:21 14-05-2025
бгг (15:19:35 14-05-2025) разбавляйте ромом Аньехо доминиканским и буде вам щастье от ... ну да, его в чистую пить тяжеловато, лучше бавить
14:55:28 14-05-2025
А вы пейте... пейте вашу настоящую колу.
15:18:12 14-05-2025
это специалист со средним образованием...
08:29:31 15-05-2025
фармацевт (15:18:12 14-05-2025) это специалист со средним образованием...... Плюсую.
18:00:22 14-05-2025
Говорят еще пиво сильно не полезно/ Мягко говоря
14:58:02 15-05-2025
Если сладкую газировку смешать с горькой водкой, то они вполне нейтрализуют друг друга ))