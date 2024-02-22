ФАС приостановила торги на проектирование набережной в Бийске

Антимонопольщики сочли указанные властями требования к участию в аукционе несостоятельными

22 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Аукцион по поиску подрядчика, который разработает архитектурную концепцию набережной для старого центра Бийска, приостановлен. Как сообщает "Бийский рабочий", это пришлось сделать из-за предписания антимонопольной службы, которое выдала администрации города.

Причиной стало обращение проектно-изыскательской компании "Латис" из Великого Новгорода – компания не согласилась с требованиями бийского управления ЖКХ к потенциальным исполнителям. По ним преимуществом в торгах обладали компании, в которых один или несколько специалистов являются членами экспертного строительства при Минстрое РФ по формированию комфортной городской среды. Также баллы начислялись за высшее международное образование со степенью магистра наук по специальности "Урбанистика".

Компания из Великого Новгорода посчитала, что такие условия имеют признаки дискриминации по отношению к другим возможным участникам торгов. В ФАС сочли жалобу обоснованной. В ведомстве обратили внимание на то, что экспертный совет состоит из ограниченного числа членов, что сужает круг участников закупки. Участник совета может быть заинтересован в отборе проекта по благоустройству и влиять на выбор конкурсной заявки.

В управлении ЖКХ Бийска пояснили, что критерии способствуют более качественной подготовке заявки для участия города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. В ФАС такого аргумента не приняли, заявив, что мотивация не соответствует принципам контрактной системы и созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками торгов.

Критерий о наличии высшего образования по специальности "Урбанистика" сотрудники ФАС назвали абстрактным, ведь термин "международное образование" не раскрыт, а преимущество такого образования перед отечественным более чем сомнительно.

Напомним, что власти Бийска разыгрывали право на создание архитектурной концепции набережной в районе сквера Фомченко. Стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей.