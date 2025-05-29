Федеральный суд США заблокировал пошлины Дональда Трампа

Коллегия судей постановила, что американский лидер превысил должностные полномочия

29 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Суд США по международной торговле признал пошлины Трампа незаконными и постановил, что он превысил должностные полномочия. Об этом сообщает The New York Times.

Коллегия судей заблокировала решение американского лидера о введении некоторых пошлин в отношении Китая и других торговых партнеров США.

Американский лидер ссылался на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года, чтобы ввести пошлины для Канады, Мексики и Китая, а также большей части остального мира.

В законе не оговариваются тарифы как инструмент, с помощью которого президент может защитить страну от экономических угроз. Однако Трамп все равно прибег к нему. Как утверждают истцы, стратегия американского лидера вышла за рамки его полномочий. С их слов, это привело к глобальной торговой войне, которая, в свою очередь, повлекла за собой огромные финансовые потери для них.

Суд согласился с их доводами и постановил, что у Дональда Трампа не было полномочий использовать этот закон для введения тарифов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США планирует ввести санкции против России до 1 июня. По информации источников, он идет на этот шаг из-за медленного темпа мирных переговоров по Украине.