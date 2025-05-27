СМИ: Трамп хочет ввести санкции против Москвы до 1 июня
Со слов источников, американский лидер идет на этот шаг из-за медленного темпа мирных переговоров
27 мая 2025, 12:55, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на текущей неделе (до 1 июня). Он якобы разочарован действиями российского лидера Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу.
Со слов собеседников издания, ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции. При этом обсуждаются другие варианты давления на Владимира Путина с целью заставить его пойти на уступки, в числе которых есть и 30-дневное прекращение огня. Однако источники отметили, что Трамп может решить не вводить новые санкции.
26 мая американский лидер заявил, что недоволен действиями президента России, добавив, что с ним "что-то случилось". Причиной такого комментария послужили удары России по объектам Украины 25 мая. Тогда же Дональд Трамп подчеркнул, что рассматривает возможность введения санкций против РФ.
При этом СМИ ранее сообщали о ведении в Стамбуле закулисного переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Однако ясности, что следующие консультации по этому вопросу пройдут именно здесь, пока нет.
13:30:13 27-05-2025
Трамп хочет ввести санкции --- а Байден эти санкции ввести не мог? Получается Байден был наш?
16:49:22 27-05-2025
Гость (13:30:13 27-05-2025) Трамп хочет ввести санкции --- а Байден эти санкции ввести н... Оба ваши, забирайте. В доброго-злого копа играют. Цель у них одна, и это не забота о словянских народах.
13:31:46 27-05-2025
До 1 июня еще время есть. Сейчас они дальность ракет увеличили
16:51:04 27-05-2025
Гость (13:31:46 27-05-2025) До 1 июня еще время есть. Сейчас они дальность ракет увеличи... Да уж. Похоже, мир будет не так скоро, как бы хотелось.
13:36:59 27-05-2025
28 595 санкций ввели против России США и другие страны. А сколько ввели мы против них? Сотня хоть наберется?
13:44:22 27-05-2025
Про Барнаул ни чего ни говорил ?
13:55:48 27-05-2025
Гость (13:44:22 27-05-2025) Про Барнаул ни чего ни говорил ?... Ничего. Но патроны у нас больше не беруть.
16:53:27 27-05-2025
Гость (13:55:48 27-05-2025) Ничего. Но патроны у нас больше не беруть.... Патроны самим нужнее.
14:24:21 27-05-2025
Гость (13:44:22 27-05-2025) Про Барнаул ни чего ни говорил ?... Говорил, что тарифы ЖКX повысит.
15:07:39 27-05-2025
Гость (13:44:22 27-05-2025) Про Барнаул ни чего ни говорил ?...
Кому поселок интересен?
14:00:32 27-05-2025
Трампу че нить ввести пора...
14:15:35 27-05-2025
К кому прибежишь за поддержкой Дональд в противостоянии с Европой и Китаем?
14:56:43 27-05-2025
Все СМИ. Трамп,трамп надоели.
15:06:09 27-05-2025
а трамп не хочет обратить внимание на другую сторону медали намазанной зелёнкой и припудренной кокаином?
если бы зеля не отдавал приказы всушникам шмалять по нам В.В.П не стал бы отвечать.
хохлы сами нарушают условия, вон было прекращение огня на 9 мая, с нашей стороны пальбы не было а со стороны украины сколько дрогов прилетело.
Ну не хочет зеленский идти на уступки так может его ликвидировать и провести новые выборы на украине с договороспособным президентом, который подпишет акт капитуляции и отменит все указания зеленского, посадит всех причастных всушников к массовым убийствам мирных жителей а те кто в отказ пойдет в расход.
И только тогда когда на украине будет безопасно, когда убедимся что вся бандера или сидит пожизненно или лежит в земле, вот только тогда мы со своей стороны поможем восстановить украинские города, а они наши.
По нам тоже стреляют так то.
17:00:37 27-05-2025
Максим (15:06:09 27-05-2025) а трамп не хочет обратить внимание на другую сторону медали ... У Трампа свои стратегические интересы. Всё остальное - манипуляция и "дипломатия".
17:05:01 27-05-2025
страна самая демократическая,а хочет именно трамп
17:11:29 27-05-2025
Гость (17:05:01 27-05-2025) страна самая демократическая,а хочет именно трамп... А он с американским народом посоветовался?Ась?
20:59:35 27-05-2025
Однако ну и флюгер этот 'всепланетный жандарм': то Киеву выкручивал руки, то, диаметрально сменив объект шантажа, с тем же апломбом грозит уже Москве!?
Попридержал бы свой бескостный язык горе-"деятель", суливший, помнится, примирить вояк "в течение суток"...
09:28:49 28-05-2025
Хорошо видимо разнесли боеприпасы в Одессе. Попали в цель, если даже Трамп психанул)))). Нужно больше таких обезоруживающих ударов.