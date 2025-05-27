СМИ: Трамп хочет ввести санкции против Москвы до 1 июня

Со слов источников, американский лидер идет на этот шаг из-за медленного темпа мирных переговоров

27 мая 2025, 12:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на текущей неделе (до 1 июня). Он якобы разочарован действиями российского лидера Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу.

Со слов собеседников издания, ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции. При этом обсуждаются другие варианты давления на Владимира Путина с целью заставить его пойти на уступки, в числе которых есть и 30-дневное прекращение огня. Однако источники отметили, что Трамп может решить не вводить новые санкции.

26 мая американский лидер заявил, что недоволен действиями президента России, добавив, что с ним "что-то случилось". Причиной такого комментария послужили удары России по объектам Украины 25 мая. Тогда же Дональд Трамп подчеркнул, что рассматривает возможность введения санкций против РФ.

При этом СМИ ранее сообщали о ведении в Стамбуле закулисного переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Однако ясности, что следующие консультации по этому вопросу пройдут именно здесь, пока нет.