Фестиваль имени Евдокимова на Алтае перенесли на август из-за карантина по бешенству

Это сделали для того, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей

27 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Aranxa Esteve / unsplash.com

Дату проведения Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" перенесли на 7-9 августа, сообщает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте".

"По объективным причинам переносим на более позднее даты - 7-9 августа (основной день - 9 августа)", - отметила Безрукова.

Как уточнили на странице во "ВКонтакте" Алтайского Дома народного творчества, даты проведения изменились "в связи с установленным согласно указу губернатора края в поселке Верх-Обский карантином по заболеваемости бешенством".

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей", - подчеркнули организаторы.

Ранее сообщалось, что в поселке Верх-Обском местную жительницу укусила крыса, зараженная бешенством. До 4 августа в поселке ввели 60-дневный карантин.