Фестиваль имени Евдокимова на Алтае перенесли на август из-за карантина по бешенству
Это сделали для того, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей
27 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Дату проведения Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" перенесли на 7-9 августа, сообщает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте".
"По объективным причинам переносим на более позднее даты - 7-9 августа (основной день - 9 августа)", - отметила Безрукова.
Как уточнили на странице во "ВКонтакте" Алтайского Дома народного творчества, даты проведения изменились "в связи с установленным согласно указу губернатора края в поселке Верх-Обский карантином по заболеваемости бешенством".
"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей", - подчеркнули организаторы.
Ранее сообщалось, что в поселке Верх-Обском местную жительницу укусила крыса, зараженная бешенством. До 4 августа в поселке ввели 60-дневный карантин.
14:02:03 27-06-2025
Дожили. Дети до года умирают от коклюша, ибо непривиты, кори в 2022 было 102 случая, в 2023 - 13 000. По городам и весям гуляет бешенство - а чо, для просветленных, наверное, и оно нипочем. Типа организм должен сам тренировать иммунитет.
14:29:02 27-06-2025
Гость (14:02:03 27-06-2025) Дожили. Дети до года умирают от коклюша, ибо непривиты, кори... Бешенство - оно от нервов, как и все болезни. А лягушки от грязи.
15:21:12 27-06-2025
Гость (14:02:03 27-06-2025) Дожили. Дети до года умирают от коклюша, ибо непривиты, кори...
кто ж вас так напугал-то в жизни?
15:52:26 27-06-2025
Гость (15:21:12 27-06-2025) кто ж вас так напугал-то в жизни?... А вы значит, непуганный. Ну-ну
14:23:30 27-06-2025
По Челюскинцев ходят бешеные собаки и кошки. Никому нет дела.
16:39:03 27-06-2025
Гость (14:23:30 27-06-2025) По Челюскинцев ходят бешеные собаки и кошки. Никому нет дела...
а в автобусах бешеные бабки!
17:35:33 27-06-2025
Гость (16:39:03 27-06-2025) а в автобусах бешеные бабки! ... Бешеные бабки у олигархов...
19:32:31 27-06-2025
У бешеных бабок хоть опыт есть, а бешеная молодёжь "ни петь, ни танцевать".