Уже 18 июня в крае стартует литературный фестиваль Роберта Рождественского

16 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Фестиваль Рождественского на Алтае / Фото: amic.ru

Летом 2025 года в Алтайском крае состоится множество масштабных культурных событий, рассказал губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

С 18 по 21 июня в крае пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского.

"Он включает и литературный семинар с участием членов Союза писателей России, и выступления писателей, и выступление оркестра имени Силантьева, и три театрализованные программы в Барнауле, Бийске и Рубцовске с участием Екатерины Рождественской, которая традиционно активно участвует в фестивале. Завершится программа в Косихе, на родине знаменитого поэта", – сообщил глава региона.

Июль начнется сразу с нескольких культурных событий. В Змеиногорском районе пройдет "Перекресток культур" – фестиваль национальных культур, который организуют раз в два года. В Троицком районе в рамках фестиваля "Песни иткульского лета" соберутся композиторы-песенники со всей страны.

В "Титов Арене" в Барнауле вновь организуют большую художественную выставку.

"Все мы помним положительные отзывы по итогам выставки "Сибирь XIII", которую за три с половиной недели работы посетили почти 40 тысяч человек. Теперь "Аз.АРТ.Сибирь – 2025" будет посвящена творчеству молодых художников Сибири", – поделился Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что на выставку приедут участники из других стран – в рамках работы совета "Наш общий дом – Алтай", в который входят представители Монголии и Китая.

Конец июля традиционно будет посвящен "Шукшинским дням". Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Василия Макаровича на всероссийском уровне, поэтому "Шукшинские дни" приобретают все большее значение в масштабах страны.

"Хотя официально программа фестиваля стартует с 22 июля, мы начнем принимать гостей раньше. Важным событием среди прочих динамичных, вдохновляющих, созидательных мероприятий станет в том числе всероссийское совещание директоров литературных музеев", – указал губернатор.

В августе пройдет фестиваль народного творчества и спорта Михаила Евдокимова "Земляки". По словам Виктора Томенко, программа, которую готовят организаторы, привлечет внимание и жителей, и гостей Алтайского края.