Жительницу Алтайского края укусила зараженная бешенством крыса

Карантин ввели в поселке Верх-Обском до 4 августа

06 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Крыса / Фото: Nikolett Emmert / unsplash.com

В поселке Верх-Обском местную жительницу укусила крыса, зараженная бешенством. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Как рассказала главный ветеринарный врач Смоленского района Оксана Евдокимова, на женщину напала крыса, когда та пошла кормить птицу. Сельчанка зашла в сарай и почувствовала укус в ногу. Причиной агрессии посчитали поражение животного смертельным вирусом.

Лабораторный анализ в Барнауле подтвердил наличие возбудителя бешенства у пострадавшей. Однако серия уколов спасла ей жизнь.

До 4 августа в Верх-Обском ввели 60-дневный карантин. Всем животным в поселке поставят прививки.

С начала 2025 года эта вспышка бешенства стала 14-й. За весь 2024-й их было 13.