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Фигурант дела о драке на Старом базаре отделался штрафом за пьяное ДТП возле СИЗО

По словам собеседника "Атмосферы", выпивший Лопатин пытался справить нужду у исправительного учреждения, а когда его стали прогонять сотрудники — решил скрыться, но далеко не уехал

15 августа 2023, 09:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Участник резонансной драки на Старом базаре летом 2020 года Дмитрий Лопатин, обвиняемый в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, чуть не стал участником еще одной криминальной истории. Как сообщает "Атмосфера", накануне он попал в ДТП рядом с СИЗО-1 в Канатном проезде в Барнауле.

Напомним, ранее Лопатина прозвали в соцсетях инвалидом – из-за предмета, напоминавшего трость, которым он наносил удары своим оппонентам. По иронии судьбы в СИЗО сейчас содержится боксер Михаил Старцев, который проходит пострадавшим по делу Лопатина.

По информации собеседника издания, инцидент произошел днем 10 августа. Лопатин вместе с молодым человеком и девушкой остановился на автомобиле у стен СИЗО. После этого мужчина, сильно пошатываясь, подошел почти к воротам учреждения и стал справлять нужду. Его заметили сотрудники изолятора и попытались остановить.

Лопатин не отреагировал на замечания, стал с ними ругаться, а после сел в автомобиль и попытался скрыться вместе со своими спутниками. Однако далеко уехать не вышло – спустя несколько десятков метров машина врезалась в служебный автомобиль кинологов.

Последние уже вызвали сотрудников ДПС – они удерживали Лопатина и его знакомых на месте до их приезда. Очевидцы утверждают, что вся компания была очень пьяна. Мужчину доставили в изолятор, где он пробыл около суток. 11 августа его признали виновным в совершении административного правонарушения.

Напомним, Дмитрия Лопатина обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Поскольку Дмитрий Лопатин не признает свою вину, процесс может растянуться на несколько месяцев. Суд должен будет вновь заслушать тех же самых свидетелей, что проходили по делу Старцева.

В 2022 году суд признал виновным Михаила Старцева в смерти Павла Рохлова. Старцев получил шесть лет колонии строгого режима, наказание отбывает в рубцовской колонии. Сам Старцев настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. По его версии, нарушения закона не было, так как во время конфликта он был вынужден обороняться и защищать своих спутниц.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 9

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Гость

10:05:02 15-08-2023

Его прям так и тянет на зону

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гость

10:30:13 15-08-2023

что никак не отменяет вины пьяного боксера

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Гость

23:49:30 15-08-2023

гость (10:30:13 15-08-2023) что никак не отменяет вины пьяного боксера... Пьяная вдова в розовом кофточке пишет, кот мужика своего угробила

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Гость

10:35:45 15-08-2023

Вины не отменяет, но этот тоже по хорошему там же должен сидеть, он это все заварил и продолжает, а если бы пьяный детей сбил пока убегал или в ДТП погиб бы кто?

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Гость

10:42:56 15-08-2023

один лежит, другой сидит, синяк-провокатор дальше выкаблучивается

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Гость

13:09:11 15-08-2023

Звезда! Требуется внимание. Даже нужду без него справить не может.

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Гость

15:00:41 15-08-2023

Притянуто за уши. Лопатин не убийца, в отличие от прочих участников потасовки. Ворогушина вот непонятно как так ловко открестилась.

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Гость

17:44:16 15-08-2023

Гость (15:00:41 15-08-2023) Притянуто за уши. Лопатин не убийца, в отличие от прочих уча... Лопатин убийца вместе с Рохловой, Старцев ни за что сидит.

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Гость

17:43:06 15-08-2023

Рохлова вот непонятно как то ловко открестилась. Она и только она во всем виновна.

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