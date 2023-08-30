Фигуристка Алина Горбачева объяснила свою пропажу
Она опровергла информацию о конфликте с тренером
30 августа 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российская 16-летняя фигуристка Алина Горбачева после своего побега опубликовала пост в социальных сетях. Спортсменка заверила, что случившееся никак не связано с фигурным катанием.
"Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной [тренером - прим. ред]", - написала Горбачева.
Она добавила, что сейчас находится дома рядом со своей мамой. Спортсменка заявила, что продолжит тренироваться.
Напомним, что спустя сутки после пропажи Горбачеву нашли в кинотеатре, куда она пришла поспать.
16:26:21 30-08-2023
Объяснили, что надо сказать.
17:05:27 30-08-2023
Ну так пусть заплатит за работу водолазов, поисковой собаки и проч. Легко так мороженое кушать, да ещё на деньги тренера
17:16:20 30-08-2023
Всех на уши подняла, а теперь - не волнуйтесь...
18:40:04 30-08-2023
Гость (17:05:27 30-08-2023) Ну так пусть заплатит за работу водолазов, поисковой собаки ... Допустим мороженко, она за свои деньги кушает. У сборников стипндии побольше чем доход у местных лохушек. А собакам водолазам нужно бвло а кафе искать, или в кине. Кто их нырять застаалял, тот пускай им и платит.