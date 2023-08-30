Фигуристка Алина Горбачева объяснила свою пропажу

Она опровергла информацию о конфликте с тренером

30 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российская 16-летняя фигуристка Алина Горбачева после своего побега опубликовала пост в социальных сетях. Спортсменка заверила, что случившееся никак не связано с фигурным катанием.

"Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной [тренером - прим. ред]", - написала Горбачева.

Она добавила, что сейчас находится дома рядом со своей мамой. Спортсменка заявила, что продолжит тренироваться.

Напомним, что спустя сутки после пропажи Горбачеву нашли в кинотеатре, куда она пришла поспать.