Фиктивный ремонт. Трех коммунальщиков на Алтае обвиняют в хищении 30 млн у Минобороны

04 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае расследуется уголовное дело о хищении 30 млн рублей у Минобороны России, сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

По данным следствия, в 2022 году орган местного самоуправления и ООО "Орбита" заключили договоры на управление многоквартирными домами в регионе. Контролировать выполнение условий, указанных в документах, должны были сотрудники компании Константин Савушкин и Ольга Королева.

В том же году гендиректор "Орбиты" Сергей Никитин, а также Савушкин и Королева оформили поддельные документы о выполненном ремонте домов. Так они смогли присвоить более 30 млн рублей, причинив Минобороны ущерб в особо крупном размере.

«Условия договоров выполнены не были, надлежащее содержание многоквартирных домов не осуществлялось», – отмечается в сообщении.

Военный следователь просил суд наложить арест на имущество обвиняемых, что и было сделано. Расследование находится на контроле Главного военного следственного управления СК России.

Ранее прокуратура Алтайского края утвердила обвинение в отношении руководителя компании-застройщика "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Дольщики вложили более 720 млн рублей в строительство дома на ул. Партизанской в Барнауле, однако дом так и не был сдан.