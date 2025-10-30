Барнаульского застройщика будут судить Клейнатовского за хищение 720 млн рублей
30 октября 2025, 20:45, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении законодательства о долевом строительстве, сообщает помощник главы регионального ведомства Мария Антошкина.
По данным следствия, с 2016 по 2023 год застройщик привлекал деньги граждан на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле. Несмотря на то, что 90 дольщиков вложили в проект более 720 миллионов рублей, дом так и не был сдан – сроки ввода неоднократно переносились.
Также установлено, что при строительстве нарушались требования законодательства: квартиры продавались без внесения изменений в проектную документацию и без соответствующего разрешения на перепланировку.
В рамках дела арестованы активы подконтрольных Клейнатовскому компаний на сумму более 193 миллионов рублей. После завершения формальностей уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Барнаула.
Напомним, что это не первое уголовное дело в отношении застройщика. В конце 2024 года он уже был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве дома для детей-сирот в Белокурихе и приговорен к принудительным работам.
21:23:56 30-10-2025
И так человек уже отбывает наказание, куда ещё то
21:28:40 30-10-2025
А какое честное лицо...
22:26:27 30-10-2025
Гость (21:28:40 30-10-2025) А какое честное лицо...... Знаком лично. Глубоко порядочный человек. Дом сдан, все обязательства исполнены.
09:24:07 31-10-2025
Пузырек (22:26:27 30-10-2025) Знаком лично. Глубоко порядочный человек. Дом сдан, все обяз... Ну да, ну да, всё о народе думает Юрий Венедиктович... ))))
Отдохнуть ему надо ))))
09:01:45 31-10-2025
Гость (21:28:40 30-10-2025) А какое честное лицо...... Ставили эксперимент: Давали фото ученого и говорили студентам что это злодей и убийца-и они видели в фото то что им говорили, они подмечали злобный взгляд, ухмылку и тд. А другой группе говорили что он ученый и они видели добрый учительский взгляд. Вы верите всему что вам говорят?!
11:06:38 31-10-2025
Гость (09:01:45 31-10-2025) Ставили эксперимент: Давали фото ученого и говорили студента...
Нет, конечно, не верю))) И фильм, о котором вы пишите, видел лет 40 назад)
12:05:43 31-10-2025
Гость (11:06:38 31-10-2025) Нет, конечно, не верю))) И фильм, о котором вы пишите, в... Сегодня солнце другое и птички не поют или интернет повлиял?
11:37:35 31-10-2025
Люди которые его знают тоже говорили, что этот человек порядочный. Этим людям я доверяю.
10:30:36 03-11-2025
Просто абсурд. Дольщики вложили 780 млн рублей, а сейчас обвиняют в хищении 720 млн рублей))) Все видели как выглядел несданный дом. Уже смешно за этим всем наблюдать. Нет слов