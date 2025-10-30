Барнаульского застройщика будут судить Клейнатовского за хищение 720 млн рублей

Также установлено, что при строительстве дома нарушалось требование законодательства: квартиры продавались без внесения изменений в проектную документацию

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении законодательства о долевом строительстве, сообщает помощник главы регионального ведомства Мария Антошкина.

По данным следствия, с 2016 по 2023 год застройщик привлекал деньги граждан на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле. Несмотря на то, что 90 дольщиков вложили в проект более 720 миллионов рублей, дом так и не был сдан – сроки ввода неоднократно переносились.

Также установлено, что при строительстве нарушались требования законодательства: квартиры продавались без внесения изменений в проектную документацию и без соответствующего разрешения на перепланировку.

В рамках дела арестованы активы подконтрольных Клейнатовскому компаний на сумму более 193 миллионов рублей. После завершения формальностей уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Барнаула.

Напомним, что это не первое уголовное дело в отношении застройщика. В конце 2024 года он уже был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве дома для детей-сирот в Белокурихе и приговорен к принудительным работам.