Певца видели в Нью-Йорке на концерте Мадонны

24 января 2024, 10:45, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

После "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой Филипп Киркоров уехал в США.

Как пишет Mash, накануне "короля эстрады" видели в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Его запечатлели после шоу – он шел в спортивной одежде с полными пакетами мерча певицы в руках.

Сам артист свой отъезд никак не комментировал, но, вероятно, таким образом он решил переждать скандал, который бушует у него на родине.

В декабре 2023 года Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве, на которой было множество звезд, в том числе Киркоров, Лолита и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

Киркорова, в частности, хотели лишить звания народного артиста, его заменили в фильме "Иван Васильевич меняет все" и убрали из некоторых новогодних программ. Кроме того, на днях с него взыскали 8 млн рублей задолженности по налогам, которую вскрыли уже в ходе проверки после вечеринки.