Филипп Киркоров уехал в США
Певца видели в Нью-Йорке на концерте Мадонны
24 января 2024, 10:45, ИА Амител
После "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой Филипп Киркоров уехал в США.
Как пишет Mash, накануне "короля эстрады" видели в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Его запечатлели после шоу – он шел в спортивной одежде с полными пакетами мерча певицы в руках.
Сам артист свой отъезд никак не комментировал, но, вероятно, таким образом он решил переждать скандал, который бушует у него на родине.
В декабре 2023 года Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве, на которой было множество звезд, в том числе Киркоров, Лолита и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.
Киркорова, в частности, хотели лишить звания народного артиста, его заменили в фильме "Иван Васильевич меняет все" и убрали из некоторых новогодних программ. Кроме того, на днях с него взыскали 8 млн рублей задолженности по налогам, которую вскрыли уже в ходе проверки после вечеринки.
11:00:17 24-01-2024
Аааа, что ж ты нас покинул, кормилец наш?
11:00:39 24-01-2024
А ходить с полными пакетами мерча это не запрещено?
11:25:47 24-01-2024
Гость (11:00:39 24-01-2024) А ходить с полными пакетами мерча это не запрещено?... Вы там совсем с дуба рухнули? Ну поехал на концерт, ну купил там мерч исполнителя - что из этого запрещено законом?
12:11:32 24-01-2024
Гость (11:25:47 24-01-2024) Вы там совсем с дуба рухнули? Ну поехал на концерт, ну купил... Запрещено законом принимать стеб всерьез...
12:30:58 24-01-2024
Гость (11:25:47 24-01-2024) Вы там совсем с дуба рухнули? Ну поехал на концерт, ну купил... Ну быть киркоровым теперь небезопасно. Да еще в спортивных штанах и с пакетами мерча . Тут вон обычным синькиным с пакетиком мифа шугаешься.
15:32:34 24-01-2024
Гость (11:25:47 24-01-2024) Вы там совсем с дуба рухнули? Ну поехал на концерт, ну купил... А что такое мерч?
11:13:43 25-01-2024
Гость (11:25:47 24-01-2024) Вы там совсем с дуба рухнули? Ну поехал на концерт, ну купил... Выгнать киркорова из России, лишить звания народный артист, шут гороховый
11:04:22 24-01-2024
Кабаков в сша много, в костюмах с перьями там выступать будет))
12:09:57 24-01-2024
ВВП (11:04:22 24-01-2024) Кабаков в сша много, в костюмах с перьями там выступать буде... В Бразилию на карнавал в Рио-де-Жанейро ему самое место.
11:07:05 24-01-2024
Дед Мороз существует!
11:07:52 24-01-2024
Надеюсь навсегда, пусть там перед Байденом носком на члене трясет.
11:17:37 24-01-2024
и НЕ возвращайся, ты здесь никому не нужен
11:25:16 24-01-2024
Поехал в отпуск отдохнуть, сейчас в СМИ опять разведки срач на пустом месте.
11:39:30 24-01-2024
Лолита куда пропала?
12:43:49 24-01-2024
Гость (11:39:30 24-01-2024) Лолита куда пропала?... Да там же на карачках до сих пор и ползает. Посмотрите под столом или за диваном.
11:46:36 24-01-2024
Подрастающие мажорики вытесняют старых пердунов. Вот бы во власти такое произошло.
12:10:26 24-01-2024
Гость (11:46:36 24-01-2024) Подрастающие мажорики вытесняют старых пердунов. Вот бы во в... И каких мажориков во власти твое мурло желало бы видеть?
12:28:31 24-01-2024
Гость (12:10:26 24-01-2024) И каких мажориков во власти твое мурло желало бы видеть?... Гость - Мурло, я бы не хотел их видеть, но настоящая обстановка, скоро приведет к этой круговерти. Надеждин, исполняющий в этот раз роль Собчачки на прошлых выборах, получит свой гонорар и уйдет в тираж. Придет время мажориков. Не зря крутят "вечеринку", чтобы у тебя Гость, открылась устойчивая язва ненависти к ним.
12:43:50 24-01-2024
Гость (12:28:31 24-01-2024) Гость - Мурло, я бы не хотел их видеть, но настоящая обстано... У меня, как раз, нет никакой ненависти к ивлеевой и ее гостям. Я от них ничего высокоинтеллектуального и не ждал. А вот ваше желание мажориков во власти вызывает недоумение и непонимание. Никто никаким мажорикам никакой власти не даст. Россия очень традиционалистская страна, здесь репутацию годами зарабатывают. Здесь даже тех воров в законе кто с юга и покупал свой статус, а не зарабатывал годами отсидки по зонам, называют апельсинами, ибо скороспелые.
14:13:10 24-01-2024
Гость (12:43:50 24-01-2024) У меня, как раз, нет никакой ненависти к ивлеевой и ее гостя... Гость, ну почему ты такой упертый? Посмотри на власть, там одни старые пердуны, песком посыпающие дорожки, а у них динозаврики - мажорики. Эта смена, готова занять правящие места. Про репутацию? Ну, ты тоже загнул, нету ее.
12:30:16 24-01-2024
Гость (12:10:26 24-01-2024) И каких мажориков во власти твое мурло желало бы видеть?... Да ему без разницы, лишь бы мажорики со светлыми лицами))
17:47:23 25-01-2024
Гость (11:46:36 24-01-2024) Подрастающие мажорики вытесняют старых пердунов. Вот бы во в... И будут вам во власти сплошные голые вечеринки!
11:54:31 24-01-2024
Филипку налоговая 8 лямов нащелкала...
12:11:03 24-01-2024
Грыша (11:54:31 24-01-2024) Филипку налоговая 8 лямов нащелкала... ... А налоги нужно платить. Это и для здоровья полезно.
12:14:03 24-01-2024
"он решил переждать бурю у себя на родине" - очень точное замечание! У таких, как филя родина - где его дом и бабки. Т.е. в америкосовских штатах...
12:14:53 24-01-2024
Слава богу, пусть там неграм поет
12:16:13 24-01-2024
В Америке очень крупная армянская диаспора - может он и свалит из России.
12:45:17 24-01-2024
Гость (12:16:13 24-01-2024) В Америке очень крупная армянская диаспора - может он и свал... он же румын
12:50:59 24-01-2024
Гость (12:45:17 24-01-2024) он же румын... "А какая разница?"
15:05:13 25-01-2024
Гость (12:45:17 24-01-2024) он же румын... Он болгарин
12:45:25 24-01-2024
Гость (12:16:13 24-01-2024) В Америке очень крупная армянская диаспора - может он и свал... Он на 1/2 болгарин
13:17:38 24-01-2024
Гость (12:45:25 24-01-2024) Он на 1/2 болгарин... Цыган он... как и его незаконнорожденный брат-близнец Азис, исполнитель нетленного хита "Мразиш".
16:08:11 24-01-2024
Гость (12:45:25 24-01-2024) Он на 1/2 болгарин... Чурбан он лупоглазый.
03:11:31 25-01-2024
Гость (12:45:25 24-01-2024) Он на 1/2 болгарин... Нет. Армянин и еврей. Болгарского в нём ничего!
13:01:08 24-01-2024
Гость (12:16:13 24-01-2024) В Америке очень крупная армянская диаспора - может он и свал... Армянская диаспора причем здесь? С таким же успехом можно калмыцкую диаспору упомянуть.
23:54:01 24-01-2024
Гость (13:01:08 24-01-2024) Армянская диаспора причем здесь? С таким же успехом можно ка... Калмыцкая и другие диаспоры не при чем. А Армянская диаспора при том, что он армянин.
15:07:26 25-01-2024
Гость (23:54:01 24-01-2024) Калмыцкая и другие диаспоры не при чем. А Армянская диаспора... Когда стал армянином? Поясните!
03:13:49 25-01-2024
Гость (13:01:08 24-01-2024) Армянская диаспора причем здесь? С таким же успехом можно ка... Как это причём?? Мало вы, однако, знаете о нём
12:34:10 24-01-2024
"....апустела бес тибяяяя зимляяяяя....!"
12:53:19 24-01-2024
он решил переждать бурю у себя на родине.? А где его родина ? Кто он болгарин ? арменин ? ну уж точно не с России! Одним словом Румын.
13:51:16 24-01-2024
Наверное все думают, что таких вечеринок раньше не было? Это информационный вирус запускают перед выборами. Филя при деньгах в лучших условиях живет, чем каждый другой житель России. В период прохождения СВО и грядущих выборов нужны вбросы для отвлечения людей. Всё делается по сценарию кем-то придуманным
13:53:54 24-01-2024
Гость (13:51:16 24-01-2024) Наверное все думают, что таких вечеринок раньше не было? Это... По 2-3 раза в год такие голые вечеринки, я видела в инете мелькали фото. вообще пофиг.. а тут КААААК началось)))
14:42:36 24-01-2024
Гость (13:53:54 24-01-2024) По 2-3 раза в год такие голые вечеринки, я видела в инете ме... Главное, к ним Владимир Владимирович относился лояльно, но случилось то, о чем пока говорить не хотят....
15:28:19 24-01-2024
Гость (13:51:16 24-01-2024) Наверное все думают, что таких вечеринок раньше не было? Это... все знают, что ТАКИЕ вечеринки, и гораздо похлеще, были, есть и будут. Но они потому и имеют статус закрытой вечеринки, что развлечения там не для обсуждения всем народонаселением. А здесь практически сразу после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ устроили вечеринки с камерами и все это вывалили в сеть - чтобы показать и власти и народу, что мы - звезды, нам можно, нас не тронут. А Филипп, мне кажется, больше всех переживает из присутствовавших там, но не столько из-за потерянных денег, а потому что действительно любит нашу страну. Чисто мое мнение, никому не навязываю.
16:17:36 24-01-2024
Гость (15:28:19 24-01-2024) все знают, что ТАКИЕ вечеринки, и гораздо похлеще, были, ест... Прав Змей подколодный, когда совратив Еву, сказал ей что ее потомок Гость, будет иметь свое мнение и у всех будет свое мнение в отличии от других В общем, хаос в головах у людей.
16:04:24 24-01-2024
И вся нечисть политическая в США уезжайте, чемодан, вокзал, Брюссель
19:31:48 24-01-2024
Доигрались!? Дошутились!? Выгнали всё таки филю...!? Не вернётся теперь?! Что делать то будем? Вам волю дай, вы всех филь разгоните по америкам!...
23:47:20 24-01-2024
Гость (19:31:48 24-01-2024) Доигрались!? Дошутились!? Выгнали всё таки филю...!? Не верн... Без него не проживешь? Всех их бездарей гнать от сюда. Может на этраде наконец то таланты появятся
00:15:13 25-01-2024
Гость (19:31:48 24-01-2024) Доигрались!? Дошутились!? Выгнали всё таки филю...!? Не верн... Да, где те блаженные времена, когда он Алёшу пел? И до последнего сам стойко держался на плаву у берега, когда все под парусами да по заграницам сдулись.
23:45:11 24-01-2024
Вот пусть там и остается.
08:22:04 25-01-2024
«Сел не на тот рейс»: Киркоров объяснил, как оказался в Нью-Йорке на концерте Мадонны Заслуженный артист Филипп Киркоров по видеосвязи объяснился перед россиянами после того как его засняли у спорткомплекса Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. В этот момент там проходил концерт поп-певицы Мадонны.Выяснилось, что Киркоров попал в США по ошибке и теперь ищет способ вернуться оттуда на Родину. «Я планировал полететь на Алтай, потому что меня сильно вымотали все эти безумные события, о которых вы все знаете... Это абсолютная правда, у меня даже билет где-то был, я потом покажу, – оправдался он. – Но стресс был настолько сильный, что он сыграл со мной злую шутку. Вы будете смеяться, а мне было не смешно: я перепутал выходы в аэропорту, сел не на тот рейс и оказался там, где оказался».Певец рассказал, что на концерт не ходил – его засняли, когда он блуждал по Нью-Йорку, пытаясь отойти от шока и понять, как вернуться обратно в Россию. По совпадению рядом как раз выступала Мадонна.Киркоров пообещал поклонникам вернуться в Россию при первой же возможности. Артист добавил: сделать это крайне непросто из-за отсутствия прямых рейсов между США и РФ, однако он активно ищет варианты.
11:15:40 25-01-2024
киркоров чмо!!!!!!!
12:35:20 25-01-2024
Ходили на его концерты, платили ему деньги... А теперь он чмо. Может чмо не он?
18:02:21 25-01-2024
Гость (13:53:54 24-01-2024) По 2-3 раза в год такие голые вечеринки, я видела в инете ме... Лолита в СУПЕР СТАР в прямом эфире телеканала НТВ в одних трусах выступала. А Асти ,та вообще . Так что народ не удивился, а обозлился, сказав этим, что они все границы приличия нарушив. Не уважая своего зрителя. Типа, нам и такое 💩пойдет
20:10:59 25-01-2024
Туда ему и дорога! Пусть и остаётся там навсегда
20:59:15 25-01-2024
А вы не шуты сидите обсуждаете его! Покрайней мери он эти деньги заработал сам и как он ими распоряжаться это сугубо его дело! Вот народ на себя посмотрите начало потом его обсуждайте!