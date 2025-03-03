Фильм "Анора" взял "Оскар" за лучший монтаж

Для кинокартины это уже вторая награда за вечер

03 марта 2025, 09:05, ИА Амител

Кадр из фильма "Анора" / Режиссер: Шон Бэйкер

Кинофильм "Анора" Шона Бэйкера получил "Оскар" за лучший монтаж. Об этом сообщает РБК в текстовой трансляции.

Монтажом также занимался режиссер кинокартины Шон Бэйкер.

"Спасибо за признание, потому что... если бы видели эту пленку! Поверьте, я бы никогда не сел за нее снова", – пошутил режиссер со сцены.

Напомним, ранее фильм "Анора" Шона Бэйкера получил "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

Режиссер со сцены поблагодарил весь актерский состав, включая Марка Эйдельштейна, Юру Борисова и Майки Мэдисон.

При этом Юра Борисов не взял "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в "Аноре". Награду забрал Киран Калкин за работу в фильме "Настоящая боль".