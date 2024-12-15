Фильм "Гладиатор 2" получит продолжение

Съемки намечены на 2026 год

15 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Гладиатор 2" (2024)

Третью часть "Гладиатора" снимут в 2026 году, пишет World of Reel.

Съемки пройдут на Мальте и в Марокко. Главную роль в картине сыграет Пол Мескал – он же был главным героем и во втором фильме.

Режиссер Ридли Скотт еще в октябре заявлял, что уже начал работу над сценарием новой части.

Ранее стало известно, что Пол Мескал сыграет Пола Маккартни в четырехсерийном байопике о группе The Beatles.