Фильм "Гладиатор 2" получит продолжение
Съемки намечены на 2026 год
15 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Кадр из фильма "Гладиатор 2" (2024)
Третью часть "Гладиатора" снимут в 2026 году, пишет World of Reel.
Съемки пройдут на Мальте и в Марокко. Главную роль в картине сыграет Пол Мескал – он же был главным героем и во втором фильме.
Режиссер Ридли Скотт еще в октябре заявлял, что уже начал работу над сценарием новой части.
Ранее стало известно, что Пол Мескал сыграет Пола Маккартни в четырехсерийном байопике о группе The Beatles.
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