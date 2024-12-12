Звезда второго "Гладиатора" сыграет Пола Маккартни в фильме о The Beatles

Премьера ожидается в 2027 году

12 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Гладиатор 2" (2024)

Звезда фильмов "Солнце мое" и "Гладиатор 2" Пол Мескал сыграет Пола Маккартни в четырехсерийном байопике об участниках группы The Beatles. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

По данным издания, артист пока не подписал контракт, но уже какое-то время привлечен к проекту.

Ранее стало известно, что режиссер фильмов "1917" и "007: Спектр" Сэм Мендес снимет четыре фильма о группе The Beatles. Картины будут сюжетно связаны между собой, и каждая расскажет о конкретном участнике коллектива.

Выпустить все части планируют в 2027 году.