Звезда второго "Гладиатора" сыграет Пола Маккартни в фильме о The Beatles
Премьера ожидается в 2027 году
12 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Кадр из фильма "Гладиатор 2" (2024)
Звезда фильмов "Солнце мое" и "Гладиатор 2" Пол Мескал сыграет Пола Маккартни в четырехсерийном байопике об участниках группы The Beatles. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.
По данным издания, артист пока не подписал контракт, но уже какое-то время привлечен к проекту.
Ранее стало известно, что режиссер фильмов "1917" и "007: Спектр" Сэм Мендес снимет четыре фильма о группе The Beatles. Картины будут сюжетно связаны между собой, и каждая расскажет о конкретном участнике коллектива.
Выпустить все части планируют в 2027 году.
14:11:59 12-12-2024
Рассел Кроу был лучшим гладиатором в истории кино, на мой вкус, но этот парень тоже интересный. буду посмотреть.
17:04:07 12-12-2024
Смотрел промо ролик, никакой этот актер, после 1-го Гладиатора даже рядом не валялся, на лице печать голубизны однозначно. Точно не буду смотреть такое...
17:08:15 12-12-2024
А уже и Гладиатор 2 вышел? Почему не слышно было? И на торрентах не появился?