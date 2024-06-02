Брендан Фрейзер может сняться в новой "Мумии"

Ранее актер заявлял, что открыт для подобного предложения

02 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс в фильме "Мумия" (1999)

Кинокомпания Universal собирается снять новую "Мумию". Об этом заявил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет издание World of Reel.

По его данным, к своим ролям могут вернуться 55-летний Брендан Фрейзер и 54-летняя Рэйчел Вайс, сыгравшие главных героев в прошлых частях.

Других подробностей о проекте пока нет.

Фрейзер снимался в трех частях франшизы – "Мумия" (1999), "Мумия возвращается" (2001) и "Мумия: Гробница императора дракона" (2008). При этом Вайс в третьей картине не участвовала – ее героиню сыграла Мария Белло.

В 2017 году также выходил фильм "Мумия" с Томом Крузом, однако он был перезапуском серии и никак не был сюжетно связан с прошлыми частями.

В 2022 году Брендан Фрейзер уже заявлял, что "открыт" для четвертой "Мумии", и ему будет интересно изучить подобное предложение.