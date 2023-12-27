Фильму "Брат 3" выдали прокатное удостоверение

Когда состоится премьера, пока неизвестно

27 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Кадр из трейлера к фильму "Брат 3"

Минкульт РФ все же выдал прокатное удостоверение фильму "Брат 3", следует из реестра на сайте ведомства.

Выход картины Валерия Переверзева на большие экраны планировался на 23 ноября. Однако за несколько дней до премьеры министерство отказало в выдаче удостоверения.

Переверзев в беседе с "Известиями" накануне отметил, что проблема возникла из-за неточностей в документах. На вопрос о дате премьеры фильма постановщик сказал, что этой задачей занимается прокатная компания.

Новый "Брат" не связан с дилогией Алексея Балабанова, а события третьего фильма разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов.