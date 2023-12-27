Фильму "Брат 3" выдали прокатное удостоверение
Когда состоится премьера, пока неизвестно
27 декабря 2023, 12:15, ИА Амител
Кадр из трейлера к фильму "Брат 3"
Минкульт РФ все же выдал прокатное удостоверение фильму "Брат 3", следует из реестра на сайте ведомства.
Выход картины Валерия Переверзева на большие экраны планировался на 23 ноября. Однако за несколько дней до премьеры министерство отказало в выдаче удостоверения.
Переверзев в беседе с "Известиями" накануне отметил, что проблема возникла из-за неточностей в документах. На вопрос о дате премьеры фильма постановщик сказал, что этой задачей занимается прокатная компания.
Новый "Брат" не связан с дилогией Алексея Балабанова, а события третьего фильма разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов.
12:36:55 27-12-2023
когда в этой стране начнут снимать нормальные фильмы?
12:38:11 27-12-2023
Если Брат 3 не связан с диологией,почему тогда тоже название?
17:15:02 27-12-2023
Гость (12:38:11 27-12-2023) Если Брат 3 не связан с диологией,почему тогда тоже название... Потому-что так захотел полупокер борецкий, который сильно горел желанием снять этот фильм. а мозгов на нормальное название не хватило и да к дилогии Балабанова это авно отношения не имеет. Будет как с бумерангом, либо в зале ни одного посетителя либо один, как когда-то было со мной. По трейлеру понравилось а сам фильм через 30 минут разочаровал и в зале я был единственный посетитель дерьмища.
12:38:17 27-12-2023
Если фильм не связан с дилогией Балабанова, зачем так называть?
14:40:03 27-12-2023
Гость (12:38:17 27-12-2023) Если фильм не связан с дилогией Балабанова, зачем так называ... Потому что 3 брата там
14:54:47 27-12-2023
Гость (12:38:17 27-12-2023) Если фильм не связан с дилогией Балабанова, зачем так называ... Тока маркетинг, что б смотрели)
18:41:59 27-12-2023
Если переименуют брат 3 в брат 2023 то проблем не будет. есть же куча фильмов и сериалов с названием знахарь и никто не возмущается. Будь это сериал с покойным Армандсом или же новая версия со Страховым. Так что негатив именно из-за цифры 3 в названии. А если бы барецкий снял подобный фильм как прямое продолжение то его бы заклевали сполна. И переименовали в версию борецкого. Брат (Версия Стаса Борецкого) Брат 2023 вместо Брат 3 и все ноу проблем, а там хочешь смотри хочешь нет, главное что дилогия Балабанова будет каноном, а все остальное попытка хайпа. Да даже если бы и сняли прямое продолжение брата 2 с Сухоруковым, то сценарий должен был быть уникальным, Балабанов же хотел снять триквел в америке, а в итоге в один фильм все уместил.