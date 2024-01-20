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Филолог рассказала, что такое феминитивы и являются ли они признаком ЛГБТ-движения

Верховный суд РФ обозначил феминитивы одним из признаков ЛГБТ-движения

20 января 2024, 07:20, ИА Амител

Татьяна Чернышова / Фото: asu.ru
Татьяна Чернышова / Фото: asu.ru

Издание "Свободные новости" опубликовало решение Верховного суда РФ, по которому феминитивы обозначены как признак экстремистского ЛГБТ-движения, запрещенного в РФ. Суд назвал феминитивы "специфическим языком" и приравнял их к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров. О том, что такое феминитивы, и правда ли они являются признаком ЛГБТ-движения, amic.ru спросил у и.о. заведующей кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка АлтГУ, доктора филологических наук Татьяны Чернышовой.

О чем документ?

В тексте решения Верховного суда о признании экстремистским международного движения ЛГБТ написано, что движение пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, выступает за легализацию однополых браков, за возможность усыновлять и воспитывать детей однополыми парами и так далее.

Также там указано, что движение не имеет в России регистрации и единой структуры, но состоит из незарегистрированных организаций и распространено в 60 субъектах РФ, включает в себя 40 подразделений, 281 усыновленного человека и 80 интернет-ресурсов, которые занимаются ЛГБТ-пропагандой.

В качестве символа ЛГБТ в документе выступает флаг из шести полос, а признаков – "наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, а также специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)", говорится в документе.

Что такое феминитивы?

Филолог Татьяна Чернышова отметила, что феминитивы в широком смысле слова – это все существительные женского рода, которые образованы от однокоренных существительных мужского рода и являются парными к ним. Чаще всего речь идет об одушевленных существительных, которые обозначают профессию, отметила филолог.

Однако в документах говорится не о феминитивах вообще, а о "потенциальных словах-феминитивах". Так называемые потенциальные слова – это те, которые не зарегистрированы в словарях, но их значение можно понять. Таким образом, это появившиеся недавно феминитивы, такие как "авторка", "психологиня", "режиссерка" и так далее, пояснила Чернышова. А словарные слова, например, "учительница", "колхозница", "гражданка" и другие сюда не относятся, отметила она.

"Потенциальные феминитивы" относятся к ЛГБТ?

Однако "потенциальные феминитивы" – часть русского языка, отметила она. По словам Чернышовой, любой язык развивается и появление в нем новых слов (неологизмов) – это нормальное явление.

"Язык пытается заполнить те пустые места, которые в нем есть. Например, есть слово "доярка", но мужского рода у него сначала не было, а затем появилось слово "дояр". Поэтому такие случаи встречаются. Язык живой, он развивается и, естественно, в нем постоянно идут какие-то словообразовательные процессы. Для языка нормально принимать какие-то новые слова. К тому же их не так много, как может показаться. И говорить о том, что эти слова являются маркером определенного какого-то течения, я бы не стала", – поделилась филолог.

Специалист отметила, что сейчас трудно судить, насколько новые феминитивы вошли в язык. В академических словарях их пока нет, однако такие слова присутствуют в словарях новых слов, отметила она. То же самое и с ненормативной лексикой, которая также в академических словарях отсутствует, но есть в специальных словарях, сказала Чернышова.

Кроме того, феминитивы начали появляться еще после Октябрьской революции, и были "своеобразным символом борьбы женщин за свои права", отметила Чернышова. И поэтому эти слова – нормальная реакция на получение женщинами прав, считает филолог.

"Эти слова абсолютно нейтральны, потому что выполняют основную функцию – называют лицо женского пола, если оно занимается мужской профессией, с использованием формальных признаков женского рода. То есть мы видим соответствующее окончание суффиксов, словообразование. Живой язык реагирует очень живо. Я думаю, что это еще и мода. Такие слова появляются, потом на какое-то время уходят, потом возникают снова. Это временное явление. Ну, например, когда был ковид, появился словарь таких "ковидизмов", потому что очень много слов возникло в этот период. Сейчас они, конечно, уже не появляются, потому что ковид закончился", – прокомментировала Татьяна Чернышова.

Напомним, что ЛГБТ-движение в России запретил 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ. За участие в экстремистском сообществе грозит до шести лет тюрьмы, а за его организацию – до 10 лет лишения свободы.

образование запреты

Комментарии 23

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Гость

07:33:22 20-01-2024

Проблем то больше нет , как гомосятину перевоспитывать? Вы на Фотку Милонова посмотрите там такие феминитивы под носом развёл...

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Гость

07:55:46 20-01-2024

Да это бред. Согласен, слова типа авторка или режисерка это явная глупость употребляющих подобный вокабуляр. Но и закрывать за подобное нет никакого смысла. В народе подобные определения не популярны. Их никто не использует. Значит это само по себе исчезнет.

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Гость

08:47:39 20-01-2024

Надо бы отличать развитие языка и его коверкание. При подготовке решения филологи участвовали, поэтому скорее всего решение не против развития, а именно против коверкания

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Гость

09:39:08 20-01-2024

Сама филолог, меня часто называют филологиня, засужу всех? А есть, кто обзывает филолохом, к этим претензий нет.

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Гость

10:04:48 20-01-2024

маразм старушки

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Вам бы, для начала,

12:15:49 20-01-2024

Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... полный курс общеобразовательной школы закончить.

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Гость

12:35:32 20-01-2024

Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... Никакого маразма, всё верно сказано.

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Гость

13:21:01 20-01-2024

Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... Глупость пишите. Никакого маразма. Всё правильно сказала филолог.

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Гость

01:40:58 21-01-2024

Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... На самом деле надо проверить на маразм автора этого хамского комментария.

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Гость

11:45:20 20-01-2024

сильно обижаются много пьющие политологи, когда их поллитрологами зовут)))

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Гость

11:49:28 20-01-2024

Ну теперь заживём! Важные проблемы в стране наконец-то решаются: кто с кем спит, да как женские профессии называются.

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Гость

12:44:37 20-01-2024

/Язык живой, он развивается и, естественно, в нем постоянно идут какие-то словообразовательные процессы. Для языка нормально принимать какие-то новые слова. К тому же их не так много, как может показаться. И говорить о том, что эти слова являются маркером определенного какого-то течения, я бы не стала", – поделилась филолог./ - здравое рассуждение нормального человека. А то до чего дошли некоторые "приверженцы традиций", в попытке обозначить женщину в профессии видят ЛГБТ-пропаганду! Как раз стремление представлять женщину мужчиной( называть "учитель", а не "учительница"),путь к гендерному обезличиванию можно притянуть к нетрадиционному направлению.

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Гость

13:34:13 20-01-2024

Товарищи женщины! Советская власть дала вам все свободны! Выбирать на выборах, учиться, работать где и кем хотите, и даже не работать когда беременны и родили, можете если хотите этим не пользоваться... и т.д., и т.п... Скажите мне пожалуйста, какой свободы вам ещё не хватает!? Если вас кто-то воспринимает как-то как вам не нравится - деритесь с ним!.. кто вас сдерживает, кроме вас самих!.. может вы боитесь? Может тогда вы слабый пол? Нет!? Тогда доказывайте свою правоту, хоть силой хоть объяснением как мужики. Только не нойте как бабы!..

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Гость

19:42:34 20-01-2024

Гость (13:34:13 20-01-2024) Товарищи женщины! Советская власть дала вам все свободны! Вы... Нытьем как раз многого можно добиться, рабочий прием!)))

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Гость

15:07:31 20-01-2024

А, по-моему, всеми этими "феминитивами" грешат прежде всего лесбиянки. Ну, несправедливо обошлась с ними природа, это их беда. Плохо, что они свою особенность пихают куда ни попадя и впереди себя как знамя. Однако это не повод коверкать язык всякими искусственными "авторками", режиссёрками" и "партнёрками". Нет таких слов в русском языке. Никто не запрещает женщинам заниматься своим любимым делом (разве что кроме работы в особо опасных условиях, например, на подземных работах в шахтах), никто не запрещает никому любить друг друга так, как хочется. И вряд ли кому понравиться "Мам" вместо "Папы".

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Гость

19:39:25 20-01-2024

Гость (15:07:31 20-01-2024) А, по-моему, всеми этими "феминитивами" грешат прежде всего ... а у вас много знакомых лесбиянок, вы прямо в КУРСЕ ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ?

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Гость.

17:22:10 20-01-2024

Кода я учился ещё в 60-х, парни мужских факультетов девушек с ИФФ, БПФ, ГГФ называли " филологиня", "биологиня","геологиня"! Красиво, как-будто "богиня"! Так сейчас уже нельзя говорить? Ну и тогда никто не говорил безобразные слова "физица", " радиофизица".Народ у нас грамотный в России, имеет хорошее образование, понимает, какие красивые слова, какие нет.

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Гость

18:36:50 20-01-2024

И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой у нас полно. Засиделась. Пора сменить профессию на дворника. Неудивительно что русский язык такими особями превращают в мусорную парашу кого не попадя называя это развитием.

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Гость

23:13:43 20-01-2024

Гость (18:36:50 20-01-2024) И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой ... Мужчина - дворник, а женщина - ??? Если скажу дворничиха - я принадлежу к ЛГБТ или еще нет? Я бы другой закон принял - кто заменяет русское слово - иностранным - тот иноагент. Половина людей в думе и правительстве - сразу стали бы иноагентами. Русский язык - велик и никакими законами его не ограничить. Пока в школах проходят Пушкина, Чехова, Достоевского - я спокоен за него. И не надо народ считать быдлом. Русский народ сам решит, как говорить, когда и что. А кто не верит в вековую мудрость русского народа, - пусть занимается бумагомарательством, а лучше полезным для общества трудом...

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Гость

23:24:47 20-01-2024

Гость (18:36:50 20-01-2024) И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой ... Про запятые ничего не слышали? А туда же, о русском языке рассуждаете! Вот про парашу пишете со знанием дела. Это вам, видимо, близко и хорошо знакомо)))

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Гость

05:38:16 21-01-2024

Гость (18:36:50 20-01-2024) И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой ... Вам бы голову лечить пора. От телевизора.

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Гость

23:20:17 20-01-2024

Чернышова Татьяна Владимировна. Доктор филологических наук, профессор, преподает в универе лет 40. Имя Т.В. Чернышовой как ведущего специалиста в области медиалингвистики, юрислингвистики, стилистики русского языка хорошо известно в Алтайском крае, России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

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Итожа

00:12:02 21-01-2024

Были у нас сначала все летчики мужиками. А потом во время войны появились еще какие-то отдельные "летчицы". Ну, лесбиянки же они все были, ведь точно, если верить доводам этих .......? А может, они над нами так издеваются? Тогда не пора ли уже принять закон, жестко наказывающий розгами всех авторов подобных идиотских инициатив, а?

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