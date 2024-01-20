Филолог рассказала, что такое феминитивы и являются ли они признаком ЛГБТ-движения
Верховный суд РФ обозначил феминитивы одним из признаков ЛГБТ-движения
20 января 2024, 07:20, ИА Амител
Издание "Свободные новости" опубликовало решение Верховного суда РФ, по которому феминитивы обозначены как признак экстремистского ЛГБТ-движения, запрещенного в РФ. Суд назвал феминитивы "специфическим языком" и приравнял их к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров. О том, что такое феминитивы, и правда ли они являются признаком ЛГБТ-движения, amic.ru спросил у и.о. заведующей кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка АлтГУ, доктора филологических наук Татьяны Чернышовой.
О чем документ?
В тексте решения Верховного суда о признании экстремистским международного движения ЛГБТ написано, что движение пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, выступает за легализацию однополых браков, за возможность усыновлять и воспитывать детей однополыми парами и так далее.
Также там указано, что движение не имеет в России регистрации и единой структуры, но состоит из незарегистрированных организаций и распространено в 60 субъектах РФ, включает в себя 40 подразделений, 281 усыновленного человека и 80 интернет-ресурсов, которые занимаются ЛГБТ-пропагандой.
В качестве символа ЛГБТ в документе выступает флаг из шести полос, а признаков – "наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, а также специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)", говорится в документе.
Что такое феминитивы?
Филолог Татьяна Чернышова отметила, что феминитивы в широком смысле слова – это все существительные женского рода, которые образованы от однокоренных существительных мужского рода и являются парными к ним. Чаще всего речь идет об одушевленных существительных, которые обозначают профессию, отметила филолог.
Однако в документах говорится не о феминитивах вообще, а о "потенциальных словах-феминитивах". Так называемые потенциальные слова – это те, которые не зарегистрированы в словарях, но их значение можно понять. Таким образом, это появившиеся недавно феминитивы, такие как "авторка", "психологиня", "режиссерка" и так далее, пояснила Чернышова. А словарные слова, например, "учительница", "колхозница", "гражданка" и другие сюда не относятся, отметила она.
"Потенциальные феминитивы" относятся к ЛГБТ?
Однако "потенциальные феминитивы" – часть русского языка, отметила она. По словам Чернышовой, любой язык развивается и появление в нем новых слов (неологизмов) – это нормальное явление.
"Язык пытается заполнить те пустые места, которые в нем есть. Например, есть слово "доярка", но мужского рода у него сначала не было, а затем появилось слово "дояр". Поэтому такие случаи встречаются. Язык живой, он развивается и, естественно, в нем постоянно идут какие-то словообразовательные процессы. Для языка нормально принимать какие-то новые слова. К тому же их не так много, как может показаться. И говорить о том, что эти слова являются маркером определенного какого-то течения, я бы не стала", – поделилась филолог.
Специалист отметила, что сейчас трудно судить, насколько новые феминитивы вошли в язык. В академических словарях их пока нет, однако такие слова присутствуют в словарях новых слов, отметила она. То же самое и с ненормативной лексикой, которая также в академических словарях отсутствует, но есть в специальных словарях, сказала Чернышова.
Кроме того, феминитивы начали появляться еще после Октябрьской революции, и были "своеобразным символом борьбы женщин за свои права", отметила Чернышова. И поэтому эти слова – нормальная реакция на получение женщинами прав, считает филолог.
"Эти слова абсолютно нейтральны, потому что выполняют основную функцию – называют лицо женского пола, если оно занимается мужской профессией, с использованием формальных признаков женского рода. То есть мы видим соответствующее окончание суффиксов, словообразование. Живой язык реагирует очень живо. Я думаю, что это еще и мода. Такие слова появляются, потом на какое-то время уходят, потом возникают снова. Это временное явление. Ну, например, когда был ковид, появился словарь таких "ковидизмов", потому что очень много слов возникло в этот период. Сейчас они, конечно, уже не появляются, потому что ковид закончился", – прокомментировала Татьяна Чернышова.
Напомним, что ЛГБТ-движение в России запретил 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ. За участие в экстремистском сообществе грозит до шести лет тюрьмы, а за его организацию – до 10 лет лишения свободы.
07:33:22 20-01-2024
Проблем то больше нет , как гомосятину перевоспитывать? Вы на Фотку Милонова посмотрите там такие феминитивы под носом развёл...
07:55:46 20-01-2024
Да это бред. Согласен, слова типа авторка или режисерка это явная глупость употребляющих подобный вокабуляр. Но и закрывать за подобное нет никакого смысла. В народе подобные определения не популярны. Их никто не использует. Значит это само по себе исчезнет.
08:47:39 20-01-2024
Надо бы отличать развитие языка и его коверкание. При подготовке решения филологи участвовали, поэтому скорее всего решение не против развития, а именно против коверкания
09:39:08 20-01-2024
Сама филолог, меня часто называют филологиня, засужу всех? А есть, кто обзывает филолохом, к этим претензий нет.
10:04:48 20-01-2024
маразм старушки
12:15:49 20-01-2024
Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... полный курс общеобразовательной школы закончить.
12:35:32 20-01-2024
Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... Никакого маразма, всё верно сказано.
13:21:01 20-01-2024
Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... Глупость пишите. Никакого маразма. Всё правильно сказала филолог.
01:40:58 21-01-2024
Гость (10:04:48 20-01-2024) маразм старушки... На самом деле надо проверить на маразм автора этого хамского комментария.
11:45:20 20-01-2024
сильно обижаются много пьющие политологи, когда их поллитрологами зовут)))
11:49:28 20-01-2024
Ну теперь заживём! Важные проблемы в стране наконец-то решаются: кто с кем спит, да как женские профессии называются.
12:44:37 20-01-2024
/Язык живой, он развивается и, естественно, в нем постоянно идут какие-то словообразовательные процессы. Для языка нормально принимать какие-то новые слова. К тому же их не так много, как может показаться. И говорить о том, что эти слова являются маркером определенного какого-то течения, я бы не стала", – поделилась филолог./ - здравое рассуждение нормального человека. А то до чего дошли некоторые "приверженцы традиций", в попытке обозначить женщину в профессии видят ЛГБТ-пропаганду! Как раз стремление представлять женщину мужчиной( называть "учитель", а не "учительница"),путь к гендерному обезличиванию можно притянуть к нетрадиционному направлению.
13:34:13 20-01-2024
Товарищи женщины! Советская власть дала вам все свободны! Выбирать на выборах, учиться, работать где и кем хотите, и даже не работать когда беременны и родили, можете если хотите этим не пользоваться... и т.д., и т.п... Скажите мне пожалуйста, какой свободы вам ещё не хватает!? Если вас кто-то воспринимает как-то как вам не нравится - деритесь с ним!.. кто вас сдерживает, кроме вас самих!.. может вы боитесь? Может тогда вы слабый пол? Нет!? Тогда доказывайте свою правоту, хоть силой хоть объяснением как мужики. Только не нойте как бабы!..
19:42:34 20-01-2024
Гость (13:34:13 20-01-2024) Товарищи женщины! Советская власть дала вам все свободны! Вы... Нытьем как раз многого можно добиться, рабочий прием!)))
15:07:31 20-01-2024
А, по-моему, всеми этими "феминитивами" грешат прежде всего лесбиянки. Ну, несправедливо обошлась с ними природа, это их беда. Плохо, что они свою особенность пихают куда ни попадя и впереди себя как знамя. Однако это не повод коверкать язык всякими искусственными "авторками", режиссёрками" и "партнёрками". Нет таких слов в русском языке. Никто не запрещает женщинам заниматься своим любимым делом (разве что кроме работы в особо опасных условиях, например, на подземных работах в шахтах), никто не запрещает никому любить друг друга так, как хочется. И вряд ли кому понравиться "Мам" вместо "Папы".
19:39:25 20-01-2024
Гость (15:07:31 20-01-2024) А, по-моему, всеми этими "феминитивами" грешат прежде всего ... а у вас много знакомых лесбиянок, вы прямо в КУРСЕ ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ?
17:22:10 20-01-2024
Кода я учился ещё в 60-х, парни мужских факультетов девушек с ИФФ, БПФ, ГГФ называли " филологиня", "биологиня","геологиня"! Красиво, как-будто "богиня"! Так сейчас уже нельзя говорить? Ну и тогда никто не говорил безобразные слова "физица", " радиофизица".Народ у нас грамотный в России, имеет хорошее образование, понимает, какие красивые слова, какие нет.
18:36:50 20-01-2024
И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой у нас полно. Засиделась. Пора сменить профессию на дворника. Неудивительно что русский язык такими особями превращают в мусорную парашу кого не попадя называя это развитием.
23:13:43 20-01-2024
Гость (18:36:50 20-01-2024) И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой ... Мужчина - дворник, а женщина - ??? Если скажу дворничиха - я принадлежу к ЛГБТ или еще нет? Я бы другой закон принял - кто заменяет русское слово - иностранным - тот иноагент. Половина людей в думе и правительстве - сразу стали бы иноагентами. Русский язык - велик и никакими законами его не ограничить. Пока в школах проходят Пушкина, Чехова, Достоевского - я спокоен за него. И не надо народ считать быдлом. Русский народ сам решит, как говорить, когда и что. А кто не верит в вековую мудрость русского народа, - пусть занимается бумагомарательством, а лучше полезным для общества трудом...
23:24:47 20-01-2024
Гость (18:36:50 20-01-2024) И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой ... Про запятые ничего не слышали? А туда же, о русском языке рассуждаете! Вот про парашу пишете со знанием дела. Это вам, видимо, близко и хорошо знакомо)))
05:38:16 21-01-2024
Гость (18:36:50 20-01-2024) И таких сочуствующих любой мерзости особенно извращенческой ... Вам бы голову лечить пора. От телевизора.
23:20:17 20-01-2024
Чернышова Татьяна Владимировна. Доктор филологических наук, профессор, преподает в универе лет 40. Имя Т.В. Чернышовой как ведущего специалиста в области медиалингвистики, юрислингвистики, стилистики русского языка хорошо известно в Алтайском крае, России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
00:12:02 21-01-2024
Были у нас сначала все летчики мужиками. А потом во время войны появились еще какие-то отдельные "летчицы". Ну, лесбиянки же они все были, ведь точно, если верить доводам этих .......? А может, они над нами так издеваются? Тогда не пора ли уже принять закон, жестко наказывающий розгами всех авторов подобных идиотских инициатив, а?