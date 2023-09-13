Узнали, как регулятор может ужесточить монетарную политику и есть ли смысл ему это делать

13 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Центробанк России

Очередное повышение ключевой ставки ЦБ в России, по сообщениям СМИ, состоится 15 сентября. Различные источники пишут, что регулятор, чтобы снизить темпы инфляции, может увеличить этот значимый показатель, который уже составляет 12% годовых, еще на 3 процентных пункта. Однако в беседе с amic.ru директор алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталий Шульга заявил, что истерия по поводу существенного повышения ключевой ставки необоснованна.

Ждать ли дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ?

Центробанк 15 августа 2023 года внепланово второй раз за месяц экстренно поднял ключевую ставку – теперь она составляет 12% годовых. На этот шаг регулятор пошел, чтобы снизить инфляционные процессы и рост цен, которые начали разгоняться в России. В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки ЦБ рассмотрит на заседании совета директоров 15 сентября. На этом фоне в СМИ начались публикации о том, что это неизбежно и поднять ее могут от 0,5 до 3 п.п. Однако Виталий Шульга в беседе с amic.ru предположил, что этого не случится, так как экономическая ситуация в стране начинает стабилизироваться.

"После резкого повышения ставки в августе до 12% из-за падения рубля сигнал регулятора на сентябрьское заседание в целом выглядит нейтрально и будет зависеть от статданных. Велика вероятность, что в случае стабилизации инфляции и курса рубля ЦБ возьмет паузу, но при этом сохранит жесткую риторику. Отмечу, что в августе позиции бюджета уже улучшились. А это ключевой фактор стабилизации государственных расходов. Более разумная бюджетная политика должна ослабить инфляционное давление", – считает эксперт.

Виталий Шульга подчеркивает, что данные за август демонстрируют замедление роста цен в годовом исчислении. Он считает, что по итогу инфляция к концу года может достичь 6,2%.

"Такие прогнозы сейчас дают и наши аналитики, что близко к верхней границе прогноза ЦБ. В то же время мы по-прежнему наблюдаем рост оттока капитала. Вклады российских частных лиц в иностранных банках в июле выросли на 0,9 млрд руб. В июне их рост составил 0,8 млрд руб. И это проблема. Радует то, что правительство обратило внимание на нее и сейчас активно прорабатывает меры борьбы с оттоком", – рассказывает Шульга.

А что сейчас происходит с рублем?

Отметим, что курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник опускался ниже 93 рублей впервые с 18 августа 2023 года. Дополнительно укрепить национальную валюту должны налоговые выплаты в федеральный бюджет за первое полугодие. Кроме того, на текущей неделе ЦБ проводит активные интервенции на валютном рынке по причине погашения суверенного долга, о которых amic.ru рассказывал ранее.

"Если подводить итоги – мы имеем повышение ставки для укрепления курса рубля. Этот результат уже достигнут. Я не вижу смысла дополнительно повышать ставку. Мой прогноз, что 15 сентября ее оставят на уровне 12%", – заключил экономист.