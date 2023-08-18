Эксперты рассказали, что ждет рынок жилья и ипотеки после резкого повышения ключевой ставки до 12% годовых

18 августа 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Центробанк 15 августа второй раз за месяц экстренно поднял ключевую ставку – теперь она составляет 12% годовых. Такие колебания неизбежно отразятся на всех банковских продуктах. Что теперь будет с ипотекой и рынком недвижимости, amic.ru выяснил у экспертов из Алтайского края.

Какие будут ставки на ипотеку?

Сомнений в том, что ставки по рыночной ипотеке неизбежно повысятся вслед за ключевой, у экспертов нет, вопрос только в том, как скоро это случится и насколько ухудшатся условия для заемщиков. Сейчас участники рынка ждут официальных комментариев от банков и строят прогнозы. Так, по мнению президента Союза риелторов Барнаула и Алтая Марины Ракиной, ипотечные ставки на вторичное жилье поднимутся до 14%. Руководитель барнаульского агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин считает, что банки благодаря большому запасу ликвидности по ставкам на ипотеку на вторичное жилье ограничатся коридором от 12,7 до 13,5%.

"У финансовых организаций много денег в запасе и им, чтобы зарабатывать, нужно выдавать кредиты. Задирать ставку на ипотеку до 16% на "вторичку" нет смысла, так как это сократит число потенциальных заемщиков. По "первичке", думаю, ставки не изменятся. Да, по сельской ипотеке мы видим, что финансирование уже прекратили, но у нас остается господдержка, которая распространяется на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), многоквартирные дома, а также семейную ипотеку", – сообщил amic.ru Дмитрий Дворядкин.

Эксперт отмечает, что эти программы в России являются локомотивными: число сделок по ним в отдельных банках доходит до 30% от общего объема ипотечных кредитов. И сейчас, по его мнению, эта доля будет только увеличиваться.

Прогнозы директора алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталия Шульги менее оптимистичные. Он убежден, что при ключевой ставке 12% ипотеку будут выдавать под 16%. Прибавят и ипотечные ставки на новостройки, так как государство будет вынуждено либо приостановить все программы со своей поддержкой, либо искать новые источники финансирования, а это весьма проблематично, говорит собеседник агентства.

"Мнение, что ставки на новостройки якобы не поднимутся, это, на мой взгляд, большое заблуждение. Когда ключевая ставка была 7,5%, разница, которую компенсировало государство банкам, была небольшой. Сейчас эти расходы увеличатся в три раза. Лимит денежных средств исчерпают очень быстро. И правительство будет вынуждено или повышать ставки, или отменять спецпрограммы вообще. Найти новые источники финансирования едва ли удастся", – предполагает Виталий Шульга.

Что делать клиентам: бежать в банк или подождать?

Клиентам, которые уже вошли в сделку, подписали предварительный договор и получили одобрение на ипотеку в банке, Марина Ракина рекомендует продолжать оформлять покупку. Если завершить ее удастся в течение 7-10 дней, есть шанс купить недвижимость на прежних условиях.

"Для тех, кто находится в начале этого пути, проценты по ипотеке, очевидно, будут выше. Банк вправе пересчитать процентную ставку. Однако большинство семей, которые запланировали покупку жилья, отказываться от своих планов не станут, так как эта необходимость продиктована жизненной ситуацией. Да и особого смысла в этом нет", – считает Марина Ракина.

Во-первых, рынок в перспективе может отреагировать некоторой стагнацией по активности продаж квартир. То есть часть продавцов на фоне не совсем понятной экономической ситуации в стране свое решение о продаже недвижимости могут поменять и снять ее с продажи. А это значит, что может "уйти" вариант, который приглянулся клиенту, говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая.

Во-вторых, по прогнозам финансовых аналитиков, повышение ключевой ставки будет непродолжительным. Соответственно, после ее понижения банки по своим продуктам вновь улучшат условия.

"Центробанк неоднократно серьезно повышал ключевую ставку. Так, в 2014 году она доходила до 17%, в 2022 году – до 20%. И каждый раз мы наблюдали спад. В этот раз это тоже временная мера. Когда ее снизят, ничего не помешает клиентам сделать рефинансирование кредита", – отмечает Марина Ракина.

О том, что клиенты после того как рынок стабилизируется, смогут улучшить условия по ипотеке, говорит и Дмитрий Дворядкин. По его прогнозам, ставки на ипотеку снизятся к четвертому кварталу 2023 года. Кроме того, тем, кто планировал приобрести недвижимость на рынке вторичного жилья, собеседник агентства рекомендует присмотреться к льготным программам, которые есть по новостройкам и ИЖС.

"Тем, кому срочно нужно продать квартиру, есть смысл подумать над коррекцией цен на 5-7%, так как покупателей будет меньше, чем было. Спрос на "вторичку" просядет на 25-30%, причем часть этого спроса распределится на льготные программы", – говорит эксперт.

В том, что Центробанк снизит ключевую ставку через 3-4 месяца, убежден и Виталий Шульга. К этому времени правительство примет все меры, чтобы остановить девальвацию рубля. Поэтому сейчас паниковать и срочно бежать в банк за ипотекой не стоит. Исключение составляют только предодобренные кредиты, если банк сохранит для клиента прежние условия, заключил эксперт.