На Правобережном тракте за новым мостом формируется большая спортивно-парковая зона

16 июня 2023, 08:05, ИА Амител

Участок под строительство спортцентра / Фото: Google Карты

За новым мостом в Барнауле предлагают возвести спортивный центр: земельный участок для этих целей выставили на торги. Территория имеет площадь 33,7 га. По соседству с площадкой расположены уже реализованные с аукционов земли: они предназначены для строительства парка культуры и отдыха. Правда, пока площадки пустуют и работы там не начались.

В "опасной" зоне

Выставленная на торги территория расположена на Правобережном тракте (земельный участок, 20б), напротив ТЦ "Леруа Мерлен". Территория свободна от строений, но покрыта растительностью. Цель предоставления участка – для строительства зданий и сооружений для занятий спортом. По информации к торгам, участок частично расположен в зоне подтопления.

"В соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Водного кодекса российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещается строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод", – указано в документации.

Будущему арендатору придется подключать площадку ко всем инженерным сетям, в том числе к газу, электроэнергии. Также на участке нет централизованных водопроводных и канализационных систем. Поэтому инвестору необходимо обустроить артезианскую скважину, а для отвода сточных вод – септик (бетонированного выгреба).

Требований к будущему спортивному объекту Алтайкрайимущество (как организатор торгов и арендодатель земли) не предъявляет: главное, чтобы здания отвечали нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. При этом площадь озеленения должна составлять минимум 50% от размеров участка (то есть 16,8 га).

"Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, не должна превышать 30% общей площади земельного участка", – отмечено в документации.

Участок предлагают в аренду на десять лет восемь месяцев. В течение этого времени инвестор должен возвести спортивный объект. Начальная цена земли составляет 19,5 млн рублей. Аукцион назначен на 18 июля 2023 года.

Парковые "соседи"

За яхт-клубом "Заречье" формируется огромная зона отдыха. Так, рядом с реализуемой территорией под спортцентр расположено два участка, которые предназначены для строительства парков культуры и отдыха. Первый имеет площадь 4,1 га. Его краевой Фонд имущества выставлял на торги летом 2022 года.

Единственным участником аукциона стала компания "АгроИнвест", которой руководит Татьяна Саблина. По информации открытых источников, главная сфера деятельности фирмы (по ОКВЭД) – производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Именно с этой фирмой край заключил договор аренды земли на четыре года и десять месяцев. Ежегодно инвестор должен платить в казну 6,5 млн рублей за пользование территорией, пока не построит парк и не сдаст его в эксплуатацию.

Второй участок имеет площадь 9,4 га. Его реализовали на торгах в марте 2023 года. Победителем также признана компания "АгроИнвест". Она стала единственным участником аукциона и отдала за землю 9,4 млн рублей. Землю инвестору передали в аренду на десять лет и восемь месяцев. Интересно, что работы ни на одной из площадок пока так и не начались.