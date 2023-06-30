Одновременно в парке смогут отдыхать и заниматься спортом почти 300 человек

30 июня 2023, 09:16, ИА Амител























Проект парка / Фото: "Архи Групп"

За Новым мостом в Барнауле, напротив ТЦ "Леруа Мерлен", планируют построить парк культуры и отдыха. Его площадь – 4,1 га. Сейчас территория заброшена: на ней растут аварийные деревья, поврежденные, в том числе, паводком, есть болото. Инвестор планирует благоустроить территорию, оборудовать зоны для отдыха и спорта, сделать сад камней, построить кафе и велопрокат. Концепцию "зеленого участка" презентовали на градсовете 29 июня.

Спорт и релакс

Развивать парк планирует компания "Агроинвест". Именно она летом 2022 года стала победителем торгов, где разыгрывали площадку. Фирма отдала за территорию 6,5 млн рублей. Эту сумму инвестор ежегодно будет платить в казну до тех пор, пока не построит парк и не сдаст его в эксплуатацию.

Проект территории отдыха выполняла компания "Архи Групп". По словам ее представителя, при разработке концепции упор сделали на физкультурную составляющую: предусмотрены площадки для баскетбола, пляжных футбола и волейбола, велодорожки и пункт проката, центр йоги, оборудованный террасной доской.

Территория парка / Фото: "Архи Групп"

В начале парковой аллеи расположены павильоны общественного питания, сделанные в экостиле. Напротив них – лавочки для посетителей. В центре парка архитекторы расположили площадку-лабиринт и амфитеатр, выполненный из дерева. Также на территории появится пруд и сад камней.

"Основой архитектурно-планировочного решения парка являются природно-ландшафтные компоненты: рельеф, вода и насаждения. Они создают базу для реализации разнообразных ландшафтных композиций", – сказал докладчик.

Между всеми зонами проходят дорожки и тропинки из отсева (строительный материал, который получается при производстве щебня). Аварийные деревья на участке инвестор планирует снести, а на их месте высадить новые. Рядом с парком запроектирована парковка на 44 машино-места, отделенная от зоны отдыха живой изгородью. Всего парк рассчитан на единовременное посещение почти 300 человек – в основном это жители Затона и Центрального района Барнаула.

Опасность большой воды

Во время обсуждения концепции директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова обратила внимание, что, согласно документам на землю, на территории должен быть построен капитальный объект. Его в представленном варианте парка нет.

Архитектор пояснил: планируется возведение павильона, который имеет фундамент и основание. Также, по его словам, все площадки для игр учитываются в проценте застройки.

Проект парка / Фото: "Архи Групп"

Белоусова с этими доводами не согласилась, но спорить не стала. Она также добавила, что не увидела в проекте условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан и ограждения по периметру всего парка. Это, отметила она, обязательное условие для всех парков.

Затронули эксперты и вопрос расположения территории отдыха. Начальник архитектурно-планировочного отдела фирмы "АльфА-ПроекТ" Вадим Ломакин отметил, что, согласно генплану и данных Росреестра, участок находится в зоне подтопления паводковыми водами: регулярно через несколько лет парк будет затоплен на 2-3 метра.

"Как решается [эта проблема]? Как эта территория будет работать в зимнее время?" – спросил он.

Докладчик отметил, что все строения перед началом паводка можно легко демонтировать, а поврежденные покрытия дорожек и тротуаров нетрудно восстановить после большой воды.

"Парк сезонный, весной он работать не будет, будет проведено укрытие покрытий, демонтаж зданий. Их можно взять и перенести на период паводка. Канализации там нет, электричество на период поднятия воды можно отключить. Да и там нет такого активного течения, и все последствия устраняемые. В зимнее время в парке можно сделать каток, горки", – ответил докладчик.

Член градсовета Евгений Носенко не понял основную концепцию территории отдыха. Он считает, что фуд-корты размещены некорректно, а центральное ядро парка (амфитеатр, связанный с лабиринтом) не будет востребованным.

"Я не понял, кто туда будет ходить, что люди будут делать. Гулять по лабиринту и играть в баскетбол? При такой концепции маловероятно. Парк, конечно, нужен, но требуется доработать проект", – отметил он.

Несмотря на это предложение, комиссия решила согласовать эскизы, а все замечания разработчикам необходимо устранить в рабочем порядке.