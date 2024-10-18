Фламинго из барнаульского зоопарка переселили в зимние домики
Теплолюбивые птицы перебрались в новые "квартиры" еще в сентябре
18 октября 2024, 13:15, ИА Амител
Фламинго / Фото: барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
В барнаульском зоопарке показали, как живут фламинго в новых вольерах. Фотографии опубликовали в сообществе парка.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
"Грациозные, статные, красивые", – написали о птицах сотрудники зверинца.
Ранее в парке "Лесная сказка" поселились два фламинго. Такие птицы редко бывают в Алтайском крае – ближайшее место их гнездования находится в Казахстане. Однако этих особей обнаружили в Республике Алтай, где их и спасли.
17:11:50 18-10-2024
Не кормят крилем.