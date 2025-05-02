Флот и силы ПВО отражают массированную атаку на Севастополь
Над Черным морем уже сбили более десяти беспилотников
02 мая 2025, 08:20, ИА Амител
Морской флот и силы ПВО отражают массированную комбинированную атаку на Севастополь. Как сообщает губернатор Михаил Развожаев, над морем сбили более десяти беспилотников.
"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь – над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Над морем уже сбили больше десяти БПЛА", – написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что к этому часу при атаке не пострадали никакие объекты ни в городе, ни в акватории. Звуки от взрывных волн слышны в разных частях города.
Напомним, в ночь на 30 апреля украинские БПЛА атаковали город Рыльск Курской области. В результате налета повреждения получили три многоквартирных дома, у одного из которых загорелась кровля, а также частный дом и здание детского сада.
Трое местных жителей пострадали: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол.
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