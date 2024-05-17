Вписаться в тренды. Строители обсудили, как будет развиваться отрасль до 2030 года

Серьезные проблемы стройкомплекса способны сорвать плановые показатели

17 мая 2024, 11:27, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: amic.ru

В ближайшие годы в Алтайском крае планируют возвести 7,6 млн квадратных метров жилья, расселить более 150 тыс. "квадратов" аварийного фонда, увеличить численность работников стройкомплекса. Эти и многие другие цели обозначены в стратегии развития отрасли, которую должно утвердить правительство края. Документ обсуждали 16 мая на заседании Союза строителей. Эксперты посчитали, что проект необходимо корректировать: он не предусматривает решение таких проблем, как дефицит земли и повышенные требования к социальным объектам.

Дотянуть до стандартов

Стратегия развития стройкомплекса и сферы ЖКХ включает несколько разделов, посвященных градостроительной политике, ценообразованию, инфраструктуре, капремонту и другим сферам. Ожидается, что документ станет базой для муниципалитетов "при разработке и реализации государственных программ".

Большая часть документа посвящена как раз сфере жилищного строительства. Замминистра строительства и ЖКХ края Вадим Горбунов, презентуя документ, отметил, что по уровню жилищной обеспеченности на человека регион выбился в лидеры по Сибири.

"Если в 2020-м мы были ниже середины, то сейчас нас опережает только Новосибирская область", – отметил он.

Однако строители посчитали, что повода для радости и гордости нет. Председатель правления регионального Союза строителей Александр Мишустин напомнил о поставленной президентом страны Владимиром Путиным цели: к 2030 году обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 "квадратов" на человека. В Алтайском крае средний показатель – 25 "квадратов".

Чтобы достичь общероссийского уровня, региону нужно ежегодно вводить 1,3-1,5 млн квадратных метров жилья. Пока строители возводят не более 1,1 млн. Причем большая часть в этом объеме (свыше 60%) – частные дома.

"По России упор делается на индивидуальное жилищное строительство. Но показатели многоквартирных домов не должны опускаться. Барнаул ежегодно вводил по 400 тыс. "квадратов", сейчас же – 200-300. Эти цифры завязаны на земельном потенциале. Если мы его не распишем по муниципалитетам и по Барнаулу, не сможем спрогнозировать, где что строить. У нас не прописан объем ветхого и аварийного жилья, которое нужно замещать. Эти цифры должны быть. Так застройщикам будет на что ориентироваться", – сказал Мишустин.

Он также отметил, что в стратегии ничего не сказано о производителях строительных материалов, хотя они уже сейчас испытывают трудности: из-за того что многоквартирных домов возводят меньше, некоторые заводы начинают закрываться.

Строители обратили внимание и на отсутствие в документе конкретных цифр, к которым должна стремиться отрасль, а некоторые блоки документа и вовсе "пустые".

"Меня поразил раздел "Новые подходы к поддержке жилищного строительства в Алтайском крае". Там ни одного подхода не прописано, указан только объем ввода жилья (с 2011 по 2023 год. – Прим. ред.). А ведь действительно есть новые подходы: разрабатывается новая национальная программа, о которой говорил Хуснуллин (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. – Прим. ред.), по указу президента Владимира Путина запущен нацпроект "Кадры". Их нет в программе, хотя стратегию принимают на долгие годы", – отметила гендиректор ассоциации СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

Инициатива сверху

В новом стратегическом документе Алтайского края нужно уделить внимание и вопросу сейсмичности, уверены строители. Сейчас все социальные объекты (школы, детсады, больницы) возводят с учетом возможных землетрясений 7 и 8 баллов, а не 6, как было всегда. В 2020 году этот норматив установили и для многоэтажек, но тогда строители взбунтовались и смогли отменить эти требования. Но социальные объекты "отбить" не удалось. Это привело к тому, что сейчас стоимость строительства школы на 550 мест составляет 2-2,5 млрд рублей.

Александр Мишустин отметил, что вернуть норматив в 6 баллов можно: нужно провести научно-исследовательскую работу, доказать, что Барнаулу (и районам) не грозят серьезные землетрясения. Чтобы итоговый документ имел силу, заказчиком должно быть правительство региона. Вопрос – в цене.

"Сначала работу оценили в 5 млн, потом – в 25 млн рублей. Но даже если 50 млн – цена вопроса несопоставима с удорожанием объектов. Сегодня каждый балл сейсмики дает плюсом 15%. Мы по одной школе тратим 700 млн сверху. Эту работу тоже можно прописать в стратегии", – сказал он.

Вопрос на миллиард

Обсуждая документ, эксперты подняли вопрос комплексного развития территории (КРТ). Эта схема строительства сейчас в приоритете в России, а продвигает ее институт жилищного строительства "Дом.рф". КРТ предполагает строительство всех инженерных сетей, дорог, социальных объектов, жилья.

В Барнауле сейчас несколько крупных участков, которые развивают по КРТ. Большинство из них предназначены под коттеджные поселки. Однако в 2024 году "Дом.рф" обещает объявить аукцион на земли у аэропорта. Здесь под жилую застройку отводят более 400 га.

Строители отмечают, что для обеспечения этой территории теплом, водой и светом потребуются космические суммы. Поэтому взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и инженерное обеспечение участков следует отразить в стратегии.

"Скоро мы зайдем в Северо-Западный район (территория на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта. – Прим. ред.). Если по теплу, газу мы решим вопросы, то по электроэнергии все сложнее. Россети говорят, что нужны миллиарды. Эту проблему нужно устранить сейчас", – уверен Александр Мишустин.

"Наш регион всегда отстает в развитии новых направлений. Взять тот же КРТ. Первые регионы нахватали, теперь мы "лезем". Но сейчас изменилась и власть, и правительство, будут новые тренды. Самое главное, чтобы наши министерства, правительство в них вписались", – добавил руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Мнения строителей обязательно будут учены, сообщил по итогу заседания Вадим Горбунов. Он добавил, что часть инициатив точно попадет в стратегию, другие – детально рассмотрят.

"Блок стройиндустрии по материалам и развитию этого направления будем дорабатывать. В части социального строительства добавим новый раздел", – резюмировал чиновник.