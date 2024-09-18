Фонд "Мой Алтай" собрал более 1 млн рублей на подготовку детей к школе

В рамках акции "Соберем детей в школу" фонд закупил необходимые для учебы принадлежности

18 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Директор фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский и министр соцзащиты Наталья Оськина / Фото предоставлено пресс-службой фонда

Более одного миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Мой Алтай" при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и Министерства социальной защиты региона. Эти средства пошли на помощь школьникам в рамках акции "Соберем детей в школу".

Ребятам из 49 районов и 11 городов края купили 338 комплектов учебных принадлежностей. Это яркие и качественные рюкзаки, а также большой набор необходимой для школы канцелярии.

"Мой Алтай" принимал участие в акции впервые, но к этому проекту команда фонда подошла основательно. В каждом районе Алтайского края требовалась благотворительная помощь детям, находящимся в социально опасном положении, и именно на это направил свои усилия БФ "Мой Алтай".

"Эта акция была не только самой масштабной за время нашего существования, но еще и самой позитивной, доброй и светлой. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, не привыкли к подаркам от чужих людей, поэтому мы видели неподдельную радость на их лицах. От этого замирает сердце и хочется делать для них еще больше и больше", – рассказывает директор фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский.

К пожертвованиям в рамках акции "Соберем детей в школу" присоединились как организации, так и простые жители края. И не только края: благотворительный фонд "Детский мир" (г. Москва) предоставил в качестве дополнительного подарка к новому учебному году 288 упаковок фломастеров.

"Мы испытываем непередаваемое ощущение общности – участия, неравнодушия, доброты людей, поучаствовавших в акции. Неважно, какую сумму перечислил каждый из них, – это уже вклад в прекрасное дело", – добавил Паплинский.

О том, как замечательно, что к проблеме детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации региона относятся с заботой и вниманием, сказала и министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина."Фонд "Мой Алтай" стал самым активным участником традиционной акции "Соберем детей в школу" в этом году. Его сотрудники развозили подарки сами и не просто передавали их в комплексные центры, а оставались пообщаться с семьями, детьми. Надеюсь, наше сотрудничество продлится и в дальнейшем", – подчеркнула министр.

Подробно об участии БФ "Мой Алтай" в акции "Соберем детей в школу" смотрите в официальном отчете фонда.

Фото предоставлено пресс-службой фонда