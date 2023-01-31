За "головы" вандалов, повредивших стенды на аллее героев в Барнауле, дают 500 тысяч

Аллея посвящена подвигу погибших воинов в Аргунском ущелье в марте 2000 года

31 января 2023, 10:45, ИА Амител









Аллея десантников

Вознаграждение 500 тыс. рублей объявили в Барнауле за информацию о вандалах, повредивших мемориальные стенды на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, сообщает Управление печати Алтайского края.

Напомним, накануне на аллее, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. После этого в полиции сообщили, что разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия.

За информацию о вандалах объявили вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Такое решение приняли в региональном отделении Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" и Фонде Владимира Анатольевича Шаманова "Защитники отечества".

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении вандалов, а также иные сведения, способствующие задержанию, просим сообщить по указанным телефонам: 8 905 986 61 11 и 8 983 600 01 05", – говорится в сообщении.

Аллею открыли в 2019 году. Она посвящена подвигу погибших воинов шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 29 февраля – 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье рота вступила в бой с боевиками Хаттаба. Из 90 бойцов 84 погибли. Среди них – и уроженец Алтайского края, бийчанин Сергей Медведев.