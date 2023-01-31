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За "головы" вандалов, повредивших стенды на аллее героев в Барнауле, дают 500 тысяч

Аллея посвящена подвигу погибших воинов в Аргунском ущелье в марте 2000 года

31 января 2023, 10:45, ИА Амител

Вознаграждение 500 тыс. рублей объявили в Барнауле за информацию о вандалах, повредивших мемориальные стенды на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, сообщает Управление печати Алтайского края.

Напомним, накануне на аллее, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. После этого в полиции сообщили, что разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия.

За информацию о вандалах объявили вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Такое решение приняли в региональном отделении Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" и Фонде Владимира Анатольевича Шаманова "Защитники отечества".

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении вандалов, а также иные сведения, способствующие задержанию, просим сообщить по указанным телефонам: 8 905 986 61 11 и 8 983 600 01 05", – говорится в сообщении.

Аллею открыли в 2019 году. Она посвящена подвигу погибших воинов шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 29 февраля – 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье рота вступила в бой с боевиками Хаттаба. Из 90 бойцов 84 погибли. Среди них – и уроженец Алтайского края, бийчанин Сергей Медведев.

 

Комментарии 31

  • Ну вообще как бы повальное решение...
    31 января, Гость   Ответить
  • ну началось. "за головы".
    31 января, Гость   Ответить
  • Ну вообще как бы повальное решение...////Только МВД должно было объявлять вознаграждение
    31 января, Гость   Ответить
  • С гнильём надо разбираться.Удачи в поимке тех поганцев.
    31 января, Гость   Ответить
  • МВД может объявить вознаграждение за вандализм или оскорбление?Вряд ли...
    31 января, Гость   Ответить
  • Глупо! Надо понять элементарное - молодость по самой своей сути отрицает смерть и не желает умирать неизвестно за что, как это было много раз до них.
    31 января, Гость   Ответить
  • молодость по самой своей сути отрицает смерть и не желает умирать неизвестно за что----------- а в 6-й роте сплошь седоусые старики были? что за чушь вы несете?
    31 января, Гость   Ответить
  • а в 6-й роте сплошь седоусые старики были? что за чушь вы несете? ***** Сегодняшняя молодёжь, которую готовят на массовый убой неизвестно за что ради сверхприбылей нашего олигархата с паспортами израиля, как готовили и их предшественников, не хочет наступать на те же смертельные грабли, на которые наступали те, кто был убит неизвестно ради чего и за что. Всё логично!
    31 января, Гость   Ответить
  • А тех, что перекрошили все фонари на аллее Победы, искать не будут?
    31 января, Гость   Ответить
  • ХМ. пришла тут мне в голову одна мысль.
    31 января, Гость   Ответить
  • Очень приятная новость. Похоже организации военных инвалидов солидная организация
    31 января, Гость   Ответить
  • молодость по самой своей сути отрицает ---- а вы думаете это наши? а не агенты "врага" под видом беженцев? нельзя исключать что разослать подобных по всей России существует как план...
    31 января, Гость   Ответить
  • ага. За 500 тыр. два раза можно мемориал восстановить. А тут дело чести и мести.
    31 января, Гость   Ответить
  • Бой десантников в Аргунском ущелье в 1999 году с боевиками Хаттаба произошёл ради прибылей нашего олигархата с израильскими паспортами?
    31 января, Гость   Ответить
  • Во времена этих погибших, за головы русских солдат платили бородатым...
    31 января, Гость   Ответить
  • Эти деньги наверное возвратятся сторицей.
    31 января, Гость   Ответить
  • Правильное решение.. Эти 500 тыс включить в сумму судебного иска...
    31 января, Гость   Ответить
  • Если это пробандеровцы, то они при задержании наверняка окажут сопротивление, поэтому посадят возможно уже с последствиями задержания
    31 января, Гость   Ответить
  • Сегодняшняя молодёжь, которую готовят на массовый убой неизвестно за что ради сверхприбылей нашего олигархата с паспортами израиля **** внештатному ципсошнику: война идёт за выживание русского народа как цивилизации, как и раньше с коллективным фашистским Западом, которому помогает в т.ч. "наш" компрадорский олигархат (напр. Лукойл который купил НПЗ в Болгарии для снабжения ВСУ). Идёт война добра и зла, правды и лжи, и те кто оказывается на передке всё это мгновенно понимают.
    31 января, Гость   Ответить
  • очень интересно как они будут выглядеть когда их найдут А их найдут !
    31 января, Гость   Ответить
  • Интересует мнение прокуратуры на предмеет законности. Метод вознаграждения обещает стать популярным.
    31 января, Гость   Ответить
  • За "головы" безголовых ответственных за разные стороны жизни общества можно не переживать?
    31 января, Гость   Ответить
  • Там же камера висит, или обманка?!
    31 января, Гость   Ответить
  • Хоть бы этих сволочей нашли!
    31 января, Гость   Ответить
  • мнение прокуратуры на предмет законности ?!. Мнение прокуратуры ? Общественное место ,имущество муниципальное , как вы думаете должны реагировать полиция и прокуратура ?
    31 января, Гость   Ответить
  • 500 тысяч на информацию есть, а на строительство монументальной скульптуры вместо металлических рамок нет
    31 января, Гость   Ответить
  • Хотелось бы что бы их нашли
    31 января, Гость   Ответить
  • Бой десантников в Аргунском ущелье в 1999 году с боевиками Хаттаба произошёл ради прибылей нашего олигархата с израильскими паспортами?====== учи мат.часть между просмотром первого и второго канала, с чего началось и как началось и почему и по чьей халатности они там оказались , кстати никто не был за это наказан
    31 января, Гость   Ответить
  • война идёт за выживание русского народа как цивилизации, как и раньше с коллективным фашистским Западом, которому помогает в т.ч. "наш" компрадорский олигархат (напр. Лукойл который купил НПЗ в Болгарии для снабжения ВСУ). Идёт война добра и зла, правды и лжи, и те кто оказывается на передке всё это мгновенно понимают.==== с ума сойдешь сердешный, вместо головы телевизор, нарушена причинно- следственная связь, скачала разберись кому здесь принадлежат заводы, трубы, пароходы и сходи на передок, может дойдет, если выживешь
    31 января, Гость   Ответить
  • с ума сойдешь сердешный, вместо головы телевизор, нарушена причинно- следственная связь, скачала разберись кому здесь принадлежат заводы, трубы, пароходы и сходи на передок, может дойдет, если выживешь ----- 1.телевизор никогда не скажет что Лукойл снабжает ВСУ топливом 2. РФ от колонии в 90х стала полуколонией 00-10хх, у стратегических предприятий (тем более ВПК) контрольный пакет у гос-ва, но социализма по-прежнему нет даже на горизонте. И наконец, дорогой телесно-материальный товарищ, еще раз 3. русские сражаются и кладут жизни за Родину, Отечество и за существование Русской цивилизации, а не за заводы-трубы-параходы. Российская колония бросила вызов метрополии и начала (общепланетарный) бунт и борьбу за независимость.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • кстати никто не был за это наказан=====Шакалы те дали денег нашему вышестоящему ...А мужики погибли...И не только погибли, шакалам этого было мало, они над мертвыми телами так издевались...Прощенья нет этому...И у предательства нет срока давности. Это надо всем людям знать: кто продал? фамилии? должности?
    01 февраля, Гость   Ответить
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