Фонтан и шахматный павильон. Что нового строят в парке "Изумрудный" в Барнауле
Популярное место отдыха скоро пополнится новыми объектами
17 июля 2024, 08:00, ИА Амител
В 2024 году парк "Изумрудный" в Барнауле продолжает преображаться. Здесь уже обустроены новые пешеходные дорожки, парковка, идет возведение нового павильона "Шахматы" и информационных стендов. А еще – строительство физкультурной площадки.
Но и это не все. В парке начали строить пешеходный фонтан. 20 пенных столбов будут освежать посетителей в жаркие дни, а дети смогут безопасно играть с водой, вместо того чтобы купаться в пруду. О планах установить фонтан руководитель парка Владислав Вакаев рассказывал в интервью amic.ru летом 2023 года. Он сообщал, что решение приняли из-за большого числа купающихся в пруду: летом из-за аномальной жары многие дети пытаются охладиться в водоеме, несмотря на запрет. Однажды это едва не привело к трагедии.
Строительство фонтана планируется завершить до конца августа 2024 года. Все работы в парке будут проведены не только в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", но и за счет краевого бюджета.
08:04:48 17-07-2024
Скукатища у вас там. Павильон "Пиво-воды" поставьте.
13:20:28 17-07-2024
Гость (08:04:48 17-07-2024) Скукатища у вас там. Павильон "Пиво-воды" поставьте.... И комнату смеха с кривыми зеркалами?
08:08:27 17-07-2024
А ларёк с беляшами будет?
08:29:24 17-07-2024
Это стоянки около гаражей на южной окраине? Про них никто не знает и вряд ли поедет туда парковаться.Дорожки доделали но везде грязь, особенно на круговой пробежечной дорожке. И это 3 месяца делается, а что-то с прошлого года. Бегаю каждый день. Парк очень грязный даже на центральной аллее бежишь через мусор. Утром собак больше чем людей.
14:08:28 17-07-2024
Гость (08:29:24 17-07-2024) Это стоянки около гаражей на южной окраине? Про них никто не... Многие паркуются, иногда бывает, что в конец переулка уезжать приходится. Парковка очень нужна.
20:15:34 18-07-2024
Гость (08:29:24 17-07-2024) Это стоянки около гаражей на южной окраине? Про них никто не... Здравствуйте, уважаемый Гость. Я не понимаю чем Вам не угодили собаки? Бегают они, как и Вы, воздухом дышат, гуляют. Они дорожки Ваши занимают, бегать Вам мешают? Я тоже почти каждый день бегаю и общение с собаками, точно так же как свежий утренний воздух и пение птиц, доставляют мне удовольствие и вызывают улыбку. Если не нравятся собаки, то бегайте себе на здоровье в другом месте!
09:11:31 17-07-2024
вот столовку бы в парке открыть, люди со всей округи ходят гулять туда в обеденный перерыв, но обедают они где-то в других местах так как в парке можно только мороженным-кукурузой перекусить или кофейня-ресторан. И все это или не еда или очень далеко от 99% посетителей парка, нужна столовая с быстрой раздачей и обычной едой которую обычные люди кушают в обед
09:41:09 17-07-2024
На сегодняшний день самый лучший парк в городе.
10:23:02 17-07-2024
Железяки поставили прямо под высоковольткой, разве такое допустимо в охранной зоне лэп?
11:25:17 17-07-2024
Там от парка то хоть осталось что-нибудь или сплошнные дороги и павильоны?
13:56:09 17-07-2024
Рады очень преображению парка. О строительстве фонтана мечтали все давно. Это главное украшение парка! Здорово что парк становится лучше и популярнее.