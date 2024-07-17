Фонтан и шахматный павильон. Что нового строят в парке "Изумрудный" в Барнауле

Популярное место отдыха скоро пополнится новыми объектами

17 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в июле 2024 года / Фото: amic.ru

В 2024 году парк "Изумрудный" в Барнауле продолжает преображаться. Здесь уже обустроены новые пешеходные дорожки, парковка, идет возведение нового павильона "Шахматы" и информационных стендов. А еще – строительство физкультурной площадки.

Но и это не все. В парке начали строить пешеходный фонтан. 20 пенных столбов будут освежать посетителей в жаркие дни, а дети смогут безопасно играть с водой, вместо того чтобы купаться в пруду. О планах установить фонтан руководитель парка Владислав Вакаев рассказывал в интервью amic.ru летом 2023 года. Он сообщал, что решение приняли из-за большого числа купающихся в пруду: летом из-за аномальной жары многие дети пытаются охладиться в водоеме, несмотря на запрет. Однажды это едва не привело к трагедии.

Строительство фонтана планируется завершить до конца августа 2024 года. Все работы в парке будут проведены не только в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", но и за счет краевого бюджета.