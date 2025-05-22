Фонтан у Нулевого километра в Барнауле хотят отремонтировать за 1,2 млн рублей

Однако денег у властей все равно нет

22 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Фонтан у Нулевого километра в Барнауле / Фото: amic.ru

Фонтан на Нулевом километре в Барнауле планируют отремонтировать в ближайшие годы. В 2024 году в рамках муниципального контракта проведено обследование фонтанов в городе, в том числе у Нулевого километра. Как сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии, ориентировочная стоимость ремонта объекта – 1,267 миллиона рублей.

При этом в городской администрации уточнили, что выполнить работы по капитальному ремонту фонтана не представляется возможным в связи с отсутствием денежных средств. В мэрии добавили, что МБУ "Благоустройство и озеленение" проведет только текущий ремонт.

В настоящее время Обской бульвар участвует в голосовании по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2026 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В случае победы в рейтинговом голосовании капитальный ремонт территории, в том числе фонтана, проведут за федеральные средства.

Обской бульвар – проект-мечта для Барнаула уже много лет. Проекты развития этой территории разрабатывали несколько раз. Впервые – в конце 30-х, затем продолжили в 60-х годах XX века. На берегу реки планировали создать террасы, набережную, а на территории Обского бульвара, кроме жилья, предполагалось возведение гостиницы, клуба, торгового центра. На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От нее планировали прокинуть пешеходный мост к острову Побочень.