Фонтан у Нулевого километра в Барнауле хотят отремонтировать за 1,2 млн рублей
Однако денег у властей все равно нет
22 мая 2025, 06:15, ИА Амител
Фонтан на Нулевом километре в Барнауле планируют отремонтировать в ближайшие годы. В 2024 году в рамках муниципального контракта проведено обследование фонтанов в городе, в том числе у Нулевого километра. Как сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии, ориентировочная стоимость ремонта объекта – 1,267 миллиона рублей.
При этом в городской администрации уточнили, что выполнить работы по капитальному ремонту фонтана не представляется возможным в связи с отсутствием денежных средств. В мэрии добавили, что МБУ "Благоустройство и озеленение" проведет только текущий ремонт.
В настоящее время Обской бульвар участвует в голосовании по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2026 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В случае победы в рейтинговом голосовании капитальный ремонт территории, в том числе фонтана, проведут за федеральные средства.
Обской бульвар – проект-мечта для Барнаула уже много лет. Проекты развития этой территории разрабатывали несколько раз. Впервые – в конце 30-х, затем продолжили в 60-х годах XX века. На берегу реки планировали создать террасы, набережную, а на территории Обского бульвара, кроме жилья, предполагалось возведение гостиницы, клуба, торгового центра. На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От нее планировали прокинуть пешеходный мост к острову Побочень.
07:57:51 22-05-2025
А на драматический 100 млн есть?
09:12:19 22-05-2025
Можно обьявить сбор средств и думаю горожане с радостью соберут необходимую сумму. А еще был прекрасный фонтон у к.т.Россия. Нотам все засижано голубями.
10:17:17 22-05-2025
Гость (09:12:19 22-05-2025) Можно обьявить сбор средств и думаю горожане с радостью собе... нашы горожане - не идиоты.
я в них верю.
11:47:07 22-05-2025
Musik (10:17:17 22-05-2025) нашы горожане - не идиоты.я в них верю.... Один Солодилов этот миллион осилит ,для него это копейки и не нужна будет помощь горожан ,Андрей покажи пример пожалуйста ,а там и глядиш Локтев подтянется .
11:24:24 22-05-2025
Гость (09:12:19 22-05-2025) Можно обьявить сбор средств и думаю горожане с радостью собе... Голуби пусть и скинутся, они же засижают всё.
14:13:18 22-05-2025
Гость (09:12:19 22-05-2025) Можно обьявить сбор средств и думаю горожане с радостью собе... И кинотеатр и фонтан и ЦУМ и Речной вокзал когда-то были. Но это было все в другой цивилизации .
11:28:45 22-05-2025
Обской бульвар.... Тоннель под вокзалом... Южный Северный обход... Художественный музей.... Мечты мечты... Проще все ФАПы закрыть.