Годы спустя. В Барнауле меняют проект застройки одного из кварталов Обского бульвара

По соседству уже возводят первые многоэтажки

30 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"

В Барнауле вернулись к проекту планировки квартала, являющегося частью Обского бульвара. Микрорайон, который намерены застраивать, расположен восточнее проспекта Комсомольского, в границах улиц Некрасова, Молодежной и Димитрова. В 2013 году в Барнауле по заданию администрации утвердили план застройки территории. Теперь же девелопер, который осваивает ближайшие участки, намерен откорректировать документ. Для этого мэрия организовала общественные обсуждения.

Изменения в проект подготовили специалисты компании "Домус Плюс" по заказу застройщика "Сибирь". Раньше на территории квартала был частный сектор, который инвестор выкупил. Кстати, рядом уже возводят многоквартирные дома. При реализации проекта застройки эти многоэтажки отделят от новых объектов улицей Молодежной, которую продлят за проспект Сибирский.

В проекте указано, что в перспективе до 2030 года – строительство двух многоэтажных домов. Но если в документе от 2013 года предлагали возвести одно здание в 9-15 этажей, а второе – в два уровня, то в новой редакции этажность обоих объектов уравняли. Теперь один из домов будет высотой 10-16 этажей, другой – 10. Общая площадь застройки при этом не поменялась и осталась в размере 42,6 тыс. квадратных метров.

"Соответственно, коэффициент плотности застройки, предлагаемый проектом по внесению изменений, также не будет превышать показатели, утвержденные для данного участка, и не повлияют на общие расчетные показатели, утвержденные в исходном проекте планировки", – указано в документе.

Дома комфорт-класса

В проекте планировки расписана и очередность строительства. Первым возведут здание 10-16 этажей на проспекте Сибирском, 36б. Оно будет состоять из четырех отдельно стоящих корпусов со встроено-пристроенными объектами общественного назначения, двухуровневой подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией. Во вторую очередь планируют построить 10-этажный дом на улице Молодежной, 1а.

Интересно, что впервые эскизы ЖК представили на градсовете весной 2023 года. В четырех корпусах архитекторы предусмотрели 450 квартир (в измененном документе – 455), в некоторых заложены открытые террасы. Квартиры площадью 150 "квадратов" спроектированы в двух уровнях.

Подземный паркинг рассчитан на 300 машино-мест, еще 106 машино-мест – гостевые, они расположены вдоль улицы.

На эксплуатируемой кровле паркинга и в торговой галерее по улице Молодежной предусмотрели благоустройство и озеленение: дворовые, тематические площадки, зона для дрессировки собак и отдыха.

Кстати, один из корпусов на углу проспекта Сибирского архитекторы хотели сделать 17-этажным. Однако от этого решения отказались, так как в рассматриваемом проекте планировки этой этажности нет.

Несбыточная идея

Проекты развития этой территории разрабатывали несколько раз. Впервые – в конце 30-х, затем продолжили в 60-х годах XX века. На берегу реки планировали создать террасы, набережную, а на территории Обского бульвара, кроме жилья, предполагалось возведение гостиницы, клуба, торгового центра. На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От нее планировали прокинуть пешеходный мост к острову Побочень.

В 1981 году в Барнауле проходил конкурс по обустройству центра Барнаула. В нем победили московские архитекторы, предложившие выход к пойме реки через Обской бульвар – параллельно улице Молодежной. Однако построить удалось только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство остановилось: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не было.

Планировочные идеи, заложенные зодчими в прошлом веке, "перекочевали" в проект 2003 года. Его разработали по заказу компании "Барнаулкапстрой". Согласно документу, выход к Оби предложено повернуть на восток.

Проект 2003 года стал основой для последнего разработанного варианта развития Обского бульвара, который был выполнен компанией "ЛиК" в 2006 году. Архитекторы предложили возвести пешеходную улицу на эстакаде, четырехъярусные подземные парковки – под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание администрации края.