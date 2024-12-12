Фото с места взрыва бытового газа в Бийске, где пострадали мать с ребенком
На место происшествия выехал прокурор города
12 декабря 2024, 13:43, ИА Амител
Дом в Бийске, где взорвался бытовой газ / Фото: прокуратура Алтайского края
В Бийске начали проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали 48-летняя женщина и девятилетний сын, сообщает прокуратура Алтайского края.
"Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехал прокурор города Бийска. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии, а женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.
13:58:36 12-12-2024
Уж лучше "бесплатный" валежник, чем это народное достояние
14:03:27 12-12-2024
это у них таким крошечным баллончиком полдома разворотило?
14:09:16 12-12-2024
Такой маленький баллон, а сколько бед наделал.
14:22:50 12-12-2024
А если бы большой бахнул?....
14:30:17 12-12-2024
Гость (14:22:50 12-12-2024) А если бы большой бахнул?....... уймите свою фонтазею.
а если бы бийский олеумный завод?
14:57:36 12-12-2024
Гость (14:22:50 12-12-2024) А если бы большой бахнул?....... А если бы два больших бахнуло😳😱
15:40:55 12-12-2024
Уж лучше "бесплатный" валежник, чем это народное достояние-------- уж лучше без света сидеть при лучине, чем это...короткое замыкание)) 😏