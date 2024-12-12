Фото с места взрыва бытового газа в Бийске, где пострадали мать с ребенком

На место происшествия выехал прокурор города

12 декабря 2024, 13:43, ИА Амител

Дом в Бийске, где взорвался бытовой газ / Фото: прокуратура Алтайского края

В Бийске начали проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали 48-летняя женщина и девятилетний сын, сообщает прокуратура Алтайского края.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехал прокурор города Бийска. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии, а женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.