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Фото с места взрыва бытового газа в Бийске, где пострадали мать с ребенком

На место происшествия выехал прокурор города

12 декабря 2024, 13:43, ИА Амител

Дом в Бийске, где взорвался бытовой газ / Фото: прокуратура Алтайского края

В Бийске начали проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали 48-летняя женщина и девятилетний сын, сообщает прокуратура Алтайского края.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на место происшествия выехал прокурор города Бийска. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии, а женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Бийск Происшествия

Комментарии 7

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Сергей

13:58:36 12-12-2024

Уж лучше "бесплатный" валежник, чем это народное достояние

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Гость

14:03:27 12-12-2024

это у них таким крошечным баллончиком полдома разворотило?

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ППШариков

14:09:16 12-12-2024

Такой маленький баллон, а сколько бед наделал.

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Гость

14:22:50 12-12-2024

А если бы большой бахнул?....

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Musik

14:30:17 12-12-2024

Гость (14:22:50 12-12-2024) А если бы большой бахнул?....... уймите свою фонтазею.
а если бы бийский олеумный завод?

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Сергей

14:57:36 12-12-2024

Гость (14:22:50 12-12-2024) А если бы большой бахнул?....... А если бы два больших бахнуло😳😱

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Гость

15:40:55 12-12-2024

Уж лучше "бесплатный" валежник, чем это народное достояние-------- уж лучше без света сидеть при лучине, чем это...короткое замыкание)) 😏

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